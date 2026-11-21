Μια νέα βιογραφία για τον Τζόνι Ντεπ υποστηρίζει ότι ο διάσημος ηθοποιός ξόδεψε ένα τεράστιο μέρος της περιουσίας του κατά τη διάρκεια της καριέρας του, με τις απώλειες να ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ο ηθοποιός επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες με την ταινία Έμπενιζερ (Ebenezer), ενώ το όνομά του έχει πρόσφατα συνδεθεί με ένα πιθανό comeback στους «Πειρατές της Καραϊβικής». Ωστόσο, μια νέα βιογραφία αποκαλύπτει ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων που κέρδισε όλα αυτά τα χρόνια φέρεται να έχει εξανεμιστεί.

Ο Μαρκ Σιλ έχει γράψει το βιβλίο The Many Faces of Johnny Depp, το οποίο κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου. Στις σελίδες του υποστηρίζεται ότι ο ηθοποιός «έχασε το αστρονομικό ποσό των 650 εκατομμυρίων δολαρίων» κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Σε αποσπάσματα του βιβλίου που δημοσίευσε η Page Six, ο συγγραφέας ισχυρίζεται επίσης ότι ο Ντεπ «όφειλε επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια για φόρους προηγούμενων ετών, οι οποίοι παρέμεναν απλήρωτοι ή καθυστερούσαν επί 17 χρόνια».

«Η τεράστια περιουσία του είχε αποδεκατιστεί, σε ένα σκηνικό που θύμιζε, όπως ήταν αναμενόμενο, ένα ξέφρενο πάρτι του Τζακ Σπάροου, με υπερβολικές δαπάνες και κακοδιαχείριση των οικονομικών του», αναφέρει η βιογραφία, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός ενεπλάκη σε δικαστική διαμάχη με μέλη της ίδιας του της ομάδας.

Σύμφωνα με το βιβλίο, καθώς ο Ντεπ εξελισσόταν σε έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ, «δεν μετακινούνταν ποτέ χωρίς τη συνοδεία του», ενώ γύρω του είχε δημιουργηθεί ένας ολοένα και μεγαλύτερος στρατός ανθρώπων που εργάζονταν για εκείνον.

Η βιογραφία υποστηρίζει ακόμη ότι στον ηθοποιό είχε προταθεί να συμμετάσχει στην ταινία The Grand Budapest Hotel, με μια συμφωνία που θα του εξασφάλιζε συνιδιοκτησία στην παραγωγή και εκατομμύρια δολάρια από την εμπορική επιτυχία της. Ωστόσο, η αρχική αμοιβή για τη συμμετοχή του στην ταινία ήταν χαμηλή.

Αντί γι' αυτήν, όπως αναφέρει το βιβλίο, ο Ντεπ επέλεξε να εμφανιστεί στην ταινία Transcendence.

Ο σκηνοθέτης του The Grand Budapest Hotel, Γουές Άντερσον, είχε δηλώσει το 2012 στη Huffington Post ότι θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί με τον Ντεπ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο ηθοποιός δεν επρόκειτο να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη ταινία. Μάλιστα, σχολιάζοντας τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει για τη συμμετοχή του, είχε πει: «Πραγματικά δεν γνωρίζω από πού προέρχονται όλα αυτά».

«Στην πραγματικότητα, ο Τζόνι είναι κάποιος με τον οποίο θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ κάποια στιγμή, αλλά δεν θα βρίσκεται σε αυτή την ταινία. Δεν έχω ανακοινώσει ακόμη το καστ, έχουμε όμως ένα εξαιρετικό σύνολο ηθοποιών», είχε αναφέρει ο σκηνοθέτης.

Οι εξωφρενικές αγορές και το κανόνι για τις στάχτες του φίλου του

Ανάμεσα στις αγορές που αποδίδονται στον Τζόνι Ντεπ περιλαμβάνονται 10 κιβώτια κρασιού συνολικής αξίας 290.000 δολαρίων, κοσμήματα αξίας μισού εκατομμυρίου δολαρίων, καθώς και ένα ποσό που υπολογίζεται μεταξύ 3 και 5 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή ενός κανονιού, με το οποίο εκτοξεύτηκαν οι στάχτες του συγγραφέα και δημοσιογράφου Χάντερ Σ. Τόμπσον.

Σε απόσπασμα της βιογραφίας The Many Faces of Johnny Depp, το οποίο δημοσίευσε το Vanity Fair, περιγράφεται η αντίδραση του ηθοποιού όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του φίλου του.

«Θυμάμαι ότι σχεδόν αμέσως σκέφτηκα: “Το κανόνι. Πρέπει να φτιάξουμε το κανόνι”», είχε πει ο Ντεπ.

Ο Τόμπσον τού είχε μιλήσει για το «κανόνι του θανάτου» και ο Ντεπ αποφάσισε να υλοποιήσει την ιδέα με μια κατασκευή ύψους 153 ποδιών, δηλαδή περίπου 47 μέτρων, που αντιστοιχούσε σε 15 ορόφους. Το κανόνι ήταν ακόμη ψηλότερο από αυτό που είχε φανταστεί ο ίδιος ο Τόμπσον και ξεπερνούσε σε ύψος ακόμη και το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Στόχος ήταν να εκτοξευθούν οι στάχτες του συγγραφέα ψηλά στον ουρανό, σε μια τελετή που έμελλε να μείνει αξέχαστη.