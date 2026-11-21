Snapshot Δύο γυναίκες πεζοπόροι στην περιοχή της Δίρφυς στην Εύβοια διασώθηκαν αφού σκαρφάλωσαν σε δέντρο για να αποφύγουν αγριογούρουνα.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε με την επέμβαση του Εθ.Π.Κ. Ψαχνών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας.

Οι πεζοπόροι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο μετά την επιτυχή επιχείρηση διάσωσης. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση διάσωσης δύο γυναικών πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Δίρφυς, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Οι δύο γυναίκες πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπες με αγριογούρουνα και, προκειμένου να προστατευθούν, σκαρφάλωσαν σε δέντρο.

Στο σημείο μετέβησαν ένα όχημα από το Εθ.Π.Κ. Ψαχνών με δύο άνδρες και ένα όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας με δύο πυροσβέστες.

Μετά τις απαραίτητες ενέργειες, οι δύο πεζοπόροι απομακρύνθηκαν από το σημείο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

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