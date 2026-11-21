Εύβοια: Διασώθηκαν δύο πεζοπόροι - Σκαρφάλωσαν σε δέντρο λόγω αγριογούρουνων
Οι γυναίκες σκαρφάλωσαν σε δέντρο για να προστατευθούν
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- Δύο γυναίκες πεζοπόροι στην περιοχή της Δίρφυς στην Εύβοια διασώθηκαν αφού σκαρφάλωσαν σε δέντρο για να αποφύγουν αγριογούρουνα.
- Η διάσωση πραγματοποιήθηκε με την επέμβαση του Εθ.Π.Κ. Ψαχνών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας.
- Οι πεζοπόροι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο μετά την επιτυχή επιχείρηση διάσωσης.
Επιχείρηση διάσωσης δύο γυναικών πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Δίρφυς, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια.
Οι δύο γυναίκες πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπες με αγριογούρουνα και, προκειμένου να προστατευθούν, σκαρφάλωσαν σε δέντρο.
Στο σημείο μετέβησαν ένα όχημα από το Εθ.Π.Κ. Ψαχνών με δύο άνδρες και ένα όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας με δύο πυροσβέστες.
Μετά τις απαραίτητες ενέργειες, οι δύο πεζοπόροι απομακρύνθηκαν από το σημείο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.
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