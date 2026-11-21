Για πρώτη φορά στον κόσμο, τεχνητό δέρμα παρήχθη σε εργαστήριο.

Αυτή η ανακοίνωση αναμένεται να είναι μια από τις πιο σημαντικές, αν όχι η κύρια, στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής Choose France στις 23 Νοεμβρίου.

«Είναι απίστευτο», προσθέτει ο Guirec Le Lous, πρόεδρος του ομίλου Urgo. «Είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο που παράγουμε τεχνητό δέρμα στο εργαστήριο, έτοιμο για μεταμόσχευση».

Το έργο, με την ονομασία Genesis, ξεκίνησε το 2021 από μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει το CNRS (Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας), το Κέντρο Μελετών Βλαστοκυττάρων (CECS), το Γαλλικό Ίδρυμα Αίματος και την Dassault Systèmes. Έλαβε 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε κρατική χρηματοδότηση μέσω της Bpifrance, στο πλαίσιο του προγράμματος Structuring Projects for Competitiveness (PSCP).

«Συνολικά, αυτό αντιπροσωπεύει μια επένδυση 100 εκατομμυρίων ευρώ, τη μεγαλύτερη που έχει κάνει ποτέ η Urgo. Η δημόσια υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης αυτής από τη μητροπολιτική περιοχή της Ντιζόν και την περιοχή, είναι απαραίτητη», εξηγεί ο Guirec Le Lous.

Η χρηματοδότηση καλύπτει την έναρξη του έργου έως την ολοκλήρωση των κλινικών δοκιμών. Αυτά θα ξεκινήσουν το 2030 και αναμένεται να ολοκληρωθούν ένα ή δύο χρόνια αργότερα. Η επόμενη φάση θα περιλαμβάνει την κλιμάκωση της βιομηχανικής παραγωγής, με προγραμματισμένη κυκλοφορία στην αγορά το αργότερο το 2040. Ωστόσο, δεδομένων των επιπτώσεων για τους ασθενείς, ο Guirec Le Lous θα ήθελε να δει αυτό το χρονοδιάγραμμα να συντομεύεται. Παρόλο που η κατασκευή τεχνητού δέρματος δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Με πληροφορίες από Le Figaro

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