Μικρά, τραχιά εξογκώματα στα μπράτσα: Γιατί το τρίψιμο μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα

Θυλακική υπερκεράτωση: Τι βοηθά με τα τραχιά εξογκώματα στα μπράτσα;

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Μικρά, τραχιά εξογκώματα στα μπράτσα: Γιατί το τρίψιμο μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα
ΕΥ ΖΗΝ
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Τα μικροσκοπικά, τραχιά εξογκώματα στα μπράτσα μπορεί να σας ωθήσουν να χρησιμοποιήσετε κάποιο προϊόν απολέπισης σώματος. Μια συνηθισμένη αιτία είναι η θυλακική υπερκεράτωση (keratosis pilaris), μια αβλαβής πάθηση κατά την οποία κερατίνη συσσωρεύεται στους θύλακες των τριχών.

Αν αυτή είναι η αιτία, η προσπάθεια να απομακρύνετε τα εξογκώματα με τρίψιμο μπορεί να ερεθίσει περισσότερο το δέρμα, κάνοντας τα εξογκώματα ακόμα πιο εμφανή.

Τι προκαλεί αυτά τα τραχιά εξογκώματα στα χέρια;

Η θυλακική υπερκεράτωση εμφανίζεται όταν η κερατίνη, μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στο δέρμα, τις τρίχες και τα νύχια, φράζει τα ανοίγματα των θυλάκων των τριχών. Αυτό δημιουργεί συστάδες από μικρά εξογκώματα με ξηρή, τραχιά υφή.

Τα μπράτσα, οι μηροί και οι γλουτοί είναι τα πιο συνηθισμένα σημεία εμφάνισης. Τα εξογκώματα μπορεί να έχουν το χρώμα του δέρματος σας, να φαίνονται κοκκινωπά σε ανοιχτόχρωμο δέρμα ή πιο σκούρα σε σκουρόχρωμο δέρμα. Συνήθως είναι ανώδυνα, αν και το δέρμα γύρω από αυτά μπορεί να παρουσιάζει φαγούρα.

Η πάθηση είναι συχνά κληρονομική και μπορεί να γίνει πιο έντονη τον χειμώνα, όταν το δέρμα τείνει να είναι πιο ξηρό. Δεν είναι μεταδοτική. Αν και τα εξογκώματα μπορεί να μοιάζουν με μικροσκοπικά σπυράκια, η θυλακική υπερκεράτωση είναι διαφορετική πάθηση από την ακμή. Η όψη και μόνο δεν αρκεί για να ταυτοποιηθεί κάθε εξάνθημα, που εκδηλώνεται με εξογκώματα.

Γιατί το τρίψιμο μπορεί να επιδεινώσει τη θυλακική υπερκεράτωση;

Το έντονο τρίψιμο ερεθίζει το δέρμα χωρίς να αντιμετωπίζει την τάση του να δημιουργεί «βύσματα» (φραγμένους πόρους). Το πείραγμα ή η προσπάθεια να πιέσετε και να βγάλετε τα μεμονωμένα εξογκώματα μπορεί επίσης να επιδεινώσει την κατάσταση.

Η ήπια απολέπιση μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων από την επιφάνεια του δέρματος, αλλά η μεγαλύτερη πίεση δεν σημαίνει και καλύτερα αποτελέσματα. Το ίδιο ισχύει και για τις κρέμες απολέπισης: η χρήση μεγαλύτερης ποσότητας από τη συνιστώμενη ή η πολύ συχνή εφαρμογή τους μπορεί να αφήσει το δέρμα ερεθισμένο και φλεγμονώδες.

Ο στόχος είναι να μαλακώσει το τραχύ δέρμα και να μειωθεί σταδιακά η συσσώρευση κερατίνης, διατηρώντας παράλληλα το δέρμα ενυδατωμένο.

Τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι

Ξεκινήστε με ήπιο καθαρισμό και τακτική ενυδάτωση, και στη συνέχεια εξετάστε τη χρήση ενός κατάλληλου προϊόντος απολέπισης, εάν χρειάζεται. Η θεραπεία είναι προαιρετική όταν η θυλακική υπερκεράτωση δεν προκαλεί δυσφορία ή ανησυχία.

  • Κάντε σύντομα ντους με χλιαρό νερό. Μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά σε διάρκεια για να μην αφυδατώσετε το δέρμα. Επιλέξτε ένα ήπιο καθαριστικό προϊόν, χωρίς άρωμα.
  • Ενυδατώστε το δέρμα μετά το μπάνιο. Ταμπονάρετε απαλά το δέρμα και εφαρμόστε μια πλούσια κρέμα όσο είναι ακόμα ελαφρώς νωπό. Επαναλάβετε την εφαρμογή όταν το δέρμα αρχίζει να στεγνώνει.
  • Επιλέξτε προσεκτικά τα προϊόντα. Κρέμες που περιέχουν ουρία, γαλακτικό οξύ ή σαλικυλικό οξύ μπορούν να βοηθήσουν στην άμβλυνση της τραχύτητας και στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων. Ένας φαρμακοποιός μπορεί να σας προτείνει το κατάλληλο σκεύασμα.
  • Δοκιμάστε το προϊόν πρώτα σε μια μικρή περιοχή. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης και μην αυξάνετε την ποσότητα ή τη συχνότητα εφαρμογής με την ελπίδα να επιταχύνετε τα αποτελέσματα.
  • Διακόψτε την απολέπιση εάν εμφανιστεί ερεθισμός. Σταματήστε τη χρήση του απολεπιστικού προϊόντος για μερικές ημέρες και συνεχίστε την ήπια ενυδάτωση. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε συμβουλή από δερματολόγο.

Πόσος χρόνος απαιτείται για να υπάρξει βελτίωση;

Η βελτίωση επέρχεται σταδιακά, σε διάστημα εβδομάδων, ενώ συχνά απαιτείται συνεχής φροντίδα για τη διατήρηση του αποτελέσματος.

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη με τη συμμετοχή 50 ατόμων που έπασχαν από θυλακική υπερκεράτωση (keratosis pilaris), κρέμες με γαλακτικό και σαλικυλικό οξύ μείωσαν τα εξογκώματα σε διάστημα 3 μηνών, με τα πρώτα σημάδια βελτίωσης να καταγράφονται ήδη από τον 1ο μήνα. Ορισμένοι συμμετέχοντες εμφάνισαν ήπιο ερεθισμό. Αν και η μελέτη συνηγορεί υπέρ αυτών των θεραπευτικών επιλογών, ΔΕΝ προσφέρει οριστική ίαση, ούτε εγγυάται την ίδια ανταπόκριση σε κάθε προϊόν.

Η πάθηση μπορεί να διαρκέσει χρόνια, ενώ ενδέχεται να βελτιωθεί από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Τα εξογκώματα μπορεί να επανεμφανιστούν μετά τη διακοπή της θεραπείας.

κρεμα στα ποδια

Πότε πρέπει να πάτε σε δερματολόγο;

Αναζητήστε ιατρική εκτίμηση εάν δεν είστε βέβαιοι για τη διάγνωση, εάν το εξάνθημα αλλάξει όψη ή εάν η φροντίδα στο σπίτι δεν αποδίδει. Εξογκώματα που είναι επώδυνα, περιέχουν πύον ή παρουσιάζουν εφελκίδες (κρούστες) ενδέχεται να υποδηλώνουν θυλακίτιδα (δηλαδή φλεγμονή των τριχοθυλακίων, η οποία συχνά οφείλεται σε λοίμωξη) και όχι απλή θυλακική υπερκεράτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ραγδαία επιδείνωση της ερυθρότητας ή του πόνου, καθώς και η εμφάνιση πυρετού, ρίγους ή αδιαθεσίας, απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το ξύρισμα ή η αποτρίχωση με κερί να επιδεινώσουν τα εξογκώματα;

Ναι. Και οι δύο μέθοδοι μπορούν να προκαλέσουν έξαρση των εξογκωμάτων σε δέρμα, που επηρεάζεται από θυλακική υπερκεράτωση. Εάν η αποτρίχωση προκαλεί επανειλημμένα εξάρσεις, συζητήστε εναλλακτικές λύσεις με έναν δερματολόγο.

Μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις ίδιες απολεπιστικές κρέμες με τους ενήλικες;

Μην το υποθέτετε αυτό. Οι κρέμες που περιέχουν οξέα μπορεί να προκαλέσουν τσούξιμο και φλεγμονή στο δέρμα των μικρών παιδιών. Ζητήστε συμβουλές από κάποιον επαγγελματία υγείας ή φαρμακοποιό σχετικά με το τι είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού, αντί να χρησιμοποιήσετε κάποιο σκεύασμα που προορίζεται για ενήλικες.

Συμπέρασμα

Στην περίπτωση της θυλακικής υπερκεράτωσης, η συστηματική ενυδάτωση και η προσεκτικά επιλεγμένη απολέπιση μπορούν να βελτιώσουν την υφή της επιδερμίδας.

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