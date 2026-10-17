Το καθημερινό λούσιμο αυξάνει την τριχόπτωση; Τι απαντούν οι δερματολόγοι

Γιατί φαίνεται να πέφτουν περισσότερα μαλλιά στο ντους;

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Το καθημερινό λούσιμο αυξάνει την τριχόπτωση; Τι απαντούν οι δερματολόγοι
ΕΥ ΖΗΝ
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  • Η τριόπτωση κατά τοούσιμο είναι φυσλογική και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το λούσιμο την προκαλεί.
  • Η συχνότητα του λουσίματος πρέπει να προσαρμόζεται στον τύπο των μαλλιών και το επίπεδο λιπαρότητας του τριχωτού.
  • Η σωστή εφαρμογή σαμπουάν στο τριχωτό και η χρήση conditioner ανάλογα με τον τύπο μαλλιών βοηθούν στη διατήρηση της υγείας τους.
  • Το έντονο τρίψιμο, το τράβηγμα και τα σφιχτά χτενίσματα μπορούν να προκαλέσουν φθορά και μόνιμη τριχόπτωση.
  • Η επίμονη τριχόπτωση απαιτεί δερματολογική διάγνωση και προσοχή στη χρήση συμπληρωμάτων και προϊόντων μαλλιών.
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Το να βλέπει κανείς τρίχες στα χέρια του ή στην αποχέτευση του ντους μπορεί να τον οδηγήσει στην αλλαγή των συνηθειών του, αραιώνοντας τα λουσίματα με την ελπίδα να περιορίσει την τριχόπτωση.

Ωστόσο, αυτή η απόφαση μπορεί να βασίζεται σε μια λανθασμένη αντίληψη. Το λούσιμο κάνει πιο εμφανή την απομάκρυνση των τριχών, η οποία αποτελεί μέρος του φυσικού κύκλου τους, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι προκαλεί κάποιο πρόβλημα.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας, η συχνότητα του λουσίματος πρέπει να εξαρτάται από το πόσο λιπαρά και βρόμικα είναι τα μαλλιά. Για όσους έχουν ίσια μαλλιά και λιπαρό τριχωτό της κεφαλής, το καθημερινό λούσιμο μπορεί να είναι κατάλληλο. Αντίθετα, τα ξηρά, σγουρά ή πιο χοντρά μαλλιά ενδέχεται να χρειάζονται μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των λουσιμάτων.

Γιατί φαίνεται να πέφτουν περισσότερα μαλλιά στο ντους;

Η δερματολόγος Wilma Bergfeld της Cleveland Clinic εξηγεί ότι είναι φυσιολογικό να παρατηρεί κανείς τριχόπτωση κατά το λούσιμο. Όταν τα μαλλιά λούζονται λιγότερο συχνά, οι τρίχες που έχουν ήδη αποκολληθεί από το τριχωτό της κεφαλής μπορεί να συσσωρεύονται και να φαίνονται περισσότερες στο επόμενο λούσιμο.

Επομένως, η διαπίστωση ότι πέφτουν περισσότερες τρίχες έπειτα από αρκετές ημέρες χωρίς λούσιμο δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι το σαμπουάν αυξάνει την τριχόπτωση. Είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η συνηθισμένη ρουτίνα περιποίησης και να εξετάζεται αν υπάρχουν επίμονες αλλαγές στην ποσότητα των τριχών που πέφτουν ή στην πυκνότητα των μαλλιών.

Σημασία έχει και ο τρόπος που λούζουμε τα μαλλιά μας

Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας συνιστά την εφαρμογή του σαμπουάν κυρίως στο τριχωτό της κεφαλής. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται η λιπαρότητα, τα νεκρά κύτταρα του δέρματος και τα υπολείμματα προϊόντων, χωρίς να υποβάλλεται ολόκληρο το μήκος των μαλλιών σε υπερβολικά έντονο καθαρισμό.

Στη συνέχεια, η χρήση conditioner βοηθά στην ενυδάτωση και στο ξεμπέρδεμα των μαλλιών. Για τα λεπτά ή ίσια μαλλιά, μπορεί να εφαρμόζεται κυρίως στις άκρες, ενώ για τα ξηρά ή σγουρά μαλλιά μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλο το μήκος. Η επιλογή των προϊόντων πρέπει να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά κάθε τύπου μαλλιών.

Το έντονο τρίψιμο και το τράβηγμα μπορούν να προκαλέσουν φθορά

Τα βρεγμένα μαλλιά χρειάζονται προσοχή κατά το ξεμπέρδεμα και το στέγνωμα. Το έντονο τρίψιμο με την πετσέτα ή το τράβηγμα των κόμπων μπορεί να προκαλέσει φθορά και σπάσιμο της τρίχας. Παράλληλα, συνιστάται να περιορίζεται η χρήση σεσουάρ, ισιωτικών και συσκευών για μπούκλες σε υψηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή χρειάζονται και τα πολύ σφιχτά χτενίσματα. Το επαναλαμβανόμενο τράβηγμα των μαλλιών μπορεί να προκαλέσει μια μορφή τριχόπτωσης που ονομάζεται αλωπεκία από έλξη, η οποία με την πάροδο του χρόνου μπορεί να γίνει μόνιμη.

Η μείωση των λουσιμάτων δεν υποκαθιστά τη διάγνωση

Όταν η τριχόπτωση επιμένει, οι δερματολόγοι συνιστούν να αναζητείται η αιτία της. Η αλλαγή της συχνότητας του λουσίματος ή η αγορά προϊόντων που υπόσχονται ανάπτυξη των μαλλιών ενδέχεται να μην αντιμετωπίσει το πραγματικό πρόβλημα.

Η ίδια προσοχή χρειάζεται και με τις βιταμίνες για τα μαλλιά. Πριν από τη λήψη συμπληρωμάτων, είναι σημαντικό να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διατροφικές ελλείψεις. Η υπερβολική πρόσληψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών, μεταξύ των οποίων το σελήνιο και οι βιταμίνες Α και Ε, έχει επίσης συσχετιστεί με την τριχόπτωση.

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