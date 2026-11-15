Κόνιτσα: Επιχείρηση διάσωσης 69χρονης πεζοπόρου που ένιωσε αδιαθεσία σε χαράδρα

Snapshot Μία 69χρονη πεζοπόρος ένιωσε αδιαθεσία κοντά στην Ιερά Μονή Στομίου στην Κόνιτσα και δεν μπορούσε να συνεχίσει τη διαδρομή.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00 και κινητοποίησε άμεσα έξι πυροσβέστες με ένα όχημα.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τη γυναίκα σε ασφαλές σημείο για να την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 69χρονη μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για παροχή πρώτων βοηθειών. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση διάσωσης μίας 69χρονης ημεδαπής ολοκληρώθηκε σήμερα, Κυριακή, από την Πυροσβεστική κοντά στην Ιερά Μονή Στομίου στην Κόνιτσα.

Η γυναίκα βρισκόταν στο απομακρυσμένο μέρος κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, όταν ένιωσε αδιαθεσία και δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 1 όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας, οι οποίοι μετέφεραν την 69χρονη σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε, προκειμένου να μεταφερθεί σε Κέντρο Υγείας για τις πρώτες βοήθειες.

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