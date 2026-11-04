Επιχείρηση διάσωσης της ΕΜΑΚ για τραυματισμένο άνδρα στην Ιεράπετρα

Snapshot Άτομο τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Ρίζα της Ιεράπετρας μετά από πτώση.

Κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, η 3η ΕΜΑΚ και το ΕΚΑΒ για τη διάσωση και μεταφορά του τραυματία.

Ο τραυματίας είναι Έλληνας που έκανε πεζοπορία με άλλους στην περιοχή και οι σύντροφοι του ειδοποίησαν τις αρχές.

Το ΕΚΑΒ μεταβαίνει στην περιοχή για την παραλαβή και τη μεταφορά του τραυματία. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στην ευρύτερη περιοχή Ρίζα της Ιεράπετρας, μετά από πτώση περιπατητή.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το άτομο τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προσέγγιση και τη διάσωσή του.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας και κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή και τη μεταφορά του τραυματία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης πρόκειται για Έλληνα που βρίσκονταν για πεζοπορία στην περιοχή με άλλα άτομα, οι οποίοι και ειδοποίησαν τις αρχές.

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