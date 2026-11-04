Συναγερμός στη Λυκόβρυση: Ύποπτος χαρτοφύλακας σε άλσος – Διακοπή κυκλοφορίας στην 25ης Μαρτίου
Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Στη Λυκόβρυση βρέθηκε ύποπτος χαρτοφύλακας σε άλσος, που προκάλεσε συναγερμό.
- Οι Αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία στην οδό 25ης Μαρτίου για λόγους ασφαλείας.
- Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών θα ελέγξει τον χαρτοφύλακα.
- Η κυκλοφορία παραμένει κλειστή από το ύψος της οδού Λέλας Καραγιάννη μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.
Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 25ης Μαρτίου, στην περιοχή της Λυκόβρυσης, προχώρησαν οι Αρχές, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) σε ύποπτο αντικείμενο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, πρόκειται για έναν χαρτοφύλακα που εντοπίστηκε σε άλσος της περιοχής.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό 25ης Μαρτίου, από το ύψος της οδού Λέλας Καραγιάννη, έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη (5/11)
09:00 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ