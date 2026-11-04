Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις για το ηλικιωμένο ζευγάρι που απειλείται με έξωση

Snapshot Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι κινητοποιήσεις στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης για την αποτροπή έξωσης ηλικιωμένου ζευγαριού από το διαμέρισμά του.

Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης καλεί τη γειτονιά και συλλογικότητες να στηρίξουν το ζευγάρι και καταγγέλλει ότι παρά τις δικαστικές προσφυγές, οι ηλικιωμένοι συνεχίζουν να απειλούνται με έξωση. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται για τρίτη μέρα και σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, οι κινητοποιήσεις για την αποτροπή έξωσης ηλικιωμένου ζευγαριού από το διαμέρισμά του στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα, στις 08:00 το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από την πολυκατοικία στην στην οδό Καππαδοκίας 64, με πλήθος κόσμου να δείχνει την αλληλεγγύη του στο ηλικιωμένο ζευγάρι.

Την ίδια μέρα στις 12:00, οι πολίτες θα συγκεντρωθούν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου συζητείται αίτημα ανάκλησης της έξωσης που έχει καταθέσει η δικηγόρος των ηλικιωμένων.

«Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα συνεχίζεται η συγκέντρωση αλληλεγγύης για την αποτροπή της έξωσης του ηλικιωμένου ζευγαριού, 77 και 75 ετών, από την πρώτη και μοναδική του κατοικία. Παρά τις εκκρεμείς δικαστικές προσφυγές, η απειλή της έξωσης παραμένει», ανέφερε στο κάλεσμά της η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης.

Και συνεχίζει: «Καλούμε τη γειτονιά, τα σωματεία, τις συλλογικότητες και κάθε αλληλέγγυο άνθρωπο να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειας! Δεν θα επιτρέψουμε να πεταχτούν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι στον δρόμο για τα κέρδη των funds!».

Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης απαιτεί:

- Να σταματήσει τώρα η έξωση του ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα

- Να κατοχυρωθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας απέναντι σε τράπεζες, funds και servicers

- Να μπει τέλος στις εξώσεις και τους πλειστηριασμούς που αφήνουν ανθρώπους χωρίς σπίτι

- Προσιτή, ασφαλής και αξιοπρεπής κατοικία για όλες και όλους

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