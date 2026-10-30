Θεσσαλονίκη: Με έξωση απειλείται 92χρονη με αναπηρία - Αναβλήθηκε προσωρινά η διαδικασία

Snapshot Μία 92χρονη γυναίκα με αναπηρία στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης απειλείται με έξωση από το σπίτι όπου κατοικεί από το 1962.

Η έξωση αναβλήθηκε μετά από αίτημα αναστολής και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ η τράπεζα δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το ζήτημα.

Το σπίτι πέρασε στην Εθνική Τράπεζα το 2021 έπειτα από πλειστηριασμό λόγω μη αποπληρωμής δανείου των παιδιών της ηλικιωμένης.

Η Ένωση Ενοικιαστών/στριών Θεσσαλονίκης έχει ζητήσει έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση που η έξωση επανεκκινήσει. Snapshot powered by AI

Αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή αλλά δεν ακυρώθηκε η έξωση μίας 92χρονης γυναίκας με αναπηρία από την Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης.

Η έξωση ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα, ωστόσο μετά από αίτημα αναστολής της οικογένειας αλλά και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης, η τράπεζα ανέβαλε τη διαδικασία και δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το ζήτημα.

Η γυναίκα ζει σε αυτό το σπίτι τα τελευταία 64 χρόνια, δηλαδή από το 1962. Μετά το θάνατο του συζύγου της, το σπίτι πέρασε στα δύο παιδιά της, τα οποία πήραν δάνειο πριν την οικονομική κρίση και μετά δεν κατάφεραν να το αποπληρώσουν.

Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική κατοικία της 92χρονης, η οποία, σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών/στριών Θεσσαλονίκης, πέρασε στην Εθνική Τράπεζα έπειτα από πλειστηριασμό το 2021.

Το αίτημα ακύρωσης της έξωσης παραμένει σε εκκρεμότητα, ενώ η Ένωση Ενοικιαστών έχει ζητήσει να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση που αποφασιστεί ξανά να γίνει η έξωση.

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