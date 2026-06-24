Έχασε και τρίτο ακίνητο σε πλειστηριασμό ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, λόγω χρεών

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος έχασε και άλλο ακίνητο σε πλειστηριασμό - το τρίτο κατά σειρά την τελευταία διετία - λόγω χρεών.

Το πρωί της Τετάρτης (24/6) έγινε ο επαναληπτικός πλειστηριασμός σε βάρος του ίδιου και της συζύγου του για ακίνητο στην περιοχή της Αιγιαλείας.

Ο αρχικός πλειστηριασμός για τα περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους έγινε στις 19 Νοεμβρίου 2025 και ήταν τριπλός. Επισπεύδουσα ήταν η doValue, με βάση διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από το 2014), για είσπραξη απαίτησης ποσού 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην κατασχετήρια έκθεση.

Εκ των τριών πλειστηριασμών ο βασικός κατέληξε τότε άγονος, ενώ οι άλλοι δύο (για κατάστημα και μικρό οικόπεδο στην ίδια περιοχή) οδήγησαν σε κατακύρωση

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