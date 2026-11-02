Θεσσαλονίκη: Απειλούν να «πετάξουν» στο δρόμο ηλικιωμένους - Συγκέντρωση για να μη γίνει η έξωση

Snapshot Εργατικά σωματεία και η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης καλούν σε συγκέντρωση για να αποτρέψουν την έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού στην οδό Καππαδοκίας 64 στην Κάτω Τούμπα.

Το ζευγάρι κινδυνεύει να χάσει την κατοικία του λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων.

Η Ένωση Ενοικιαστών επισημαίνει ότι το περιστατικό συνδέεται με την ευρύτερη στεγαστική κρίση και ζητά την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Τα αιτήματα της κινητοποίησης περιλαμβάνουν την άμεση αποτροπή της έξωσης, την προστασία από τράπεζες και servicers, και τη διασφάλιση προσιτής και αξιοπρεπούς κατοικίας για όλους.

Η συγκέντρωση αλληλεγγύης έχει προγραμματιστεί για τις 08:00 το πρωί της 2ας Νοεμβρίου στην οδό Καππαδοκίας 64. Snapshot powered by AI

Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα το πρωί, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, εργατικά σωματεία και η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, με σκοπό να αποτρέψουν την έξωση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού από την κατοικία του στην Κάτω Τούμπα.

Το κάλεσμα αφορά συγκέντρωση στις 08:00, έξω από το σπίτι του ζευγαριού, στην οδό Καππαδοκίας 64. Οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να χάσουν την κατοικία τους εξαιτίας αδυναμίας εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Η νέα αυτή κινητοποίηση έρχεται λίγες ημέρες μετά από ανάλογη παρέμβαση στην περιοχή της Ηλιούπολης, όπου εργατικά σωματεία κατάφεραν να συμβάλουν στην αναστολή της έξωσης μιας 92χρονης γυναίκας, έπειτα από συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Κάλεσμα για να αποτραπεί έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα από την πρώτη και μοναδική κατοικία του. Eurokinissi

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης εκφράζει την αντίθεσή της στην επικείμενη έξωση, επισημαίνοντας ότι παρόμοια περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά συνδέονται με το ευρύτερο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.

Όπως αναφέρει, η αδυναμία αποπληρωμής δανειακών οφειλών οδηγεί ολοένα και περισσότερους ανθρώπους αντιμέτωπους με τον κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση συμπαράστασης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η Ένωση θέτει τα εξής αιτήματα:

Να αποτραπεί άμεσα η έξωση του ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα.

Να διασφαλιστεί η προστασία της πρώτης κατοικίας από τράπεζες, funds και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Να σταματήσουν οι εξώσεις και οι πλειστηριασμοί που οδηγούν οικογένειες στην απώλεια της στέγης τους.

Να εξασφαλιστεί προσιτή, ασφαλής και αξιοπρεπής κατοικία για όλους.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 08:00 στην οδό Καππαδοκίας 64, στην Κάτω Τούμπα, με τους διοργανωτές να απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής και αλληλεγγύης προς το ηλικιωμένο ζευγάρι.