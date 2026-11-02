Θεσσαλονίκη: Απειλούν να «πετάξουν» στο δρόμο ηλικιωμένους - Συγκέντρωση για να μη γίνει η έξωση

Εργατικά σωματεία και η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης καλούν σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην οδό Καππαδοκίας - Το ζευγάρι κινδυνεύει να χάσει την κατοικία του λόγω οφειλών από δάνειο.

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Απειλούν να «πετάξουν» στο δρόμο ηλικιωμένους - Συγκέντρωση για να μη γίνει η έξωση
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εργατικά σωματεία και η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης καλούν σε συγκέντρωση για να αποτρέψουν την έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού στην οδό Καππαδοκίας 64 στην Κάτω Τούμπα.
  • Το ζευγάρι κινδυνεύει να χάσει την κατοικία του λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων.
  • Η Ένωση Ενοικιαστών επισημαίνει ότι το περιστατικό συνδέεται με την ευρύτερη στεγαστική κρίση και ζητά την προστασία της πρώτης κατοικίας.
  • Τα αιτήματα της κινητοποίησης περιλαμβάνουν την άμεση αποτροπή της έξωσης, την προστασία από τράπεζες και servicers, και τη διασφάλιση προσιτής και αξιοπρεπούς κατοικίας για όλους.
  • Η συγκέντρωση αλληλεγγύης έχει προγραμματιστεί για τις 08:00 το πρωί της 2ας Νοεμβρίου στην οδό Καππαδοκίας 64.
Snapshot powered by AI

Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα το πρωί, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, εργατικά σωματεία και η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, με σκοπό να αποτρέψουν την έξωση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού από την κατοικία του στην Κάτω Τούμπα.

Το κάλεσμα αφορά συγκέντρωση στις 08:00, έξω από το σπίτι του ζευγαριού, στην οδό Καππαδοκίας 64. Οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να χάσουν την κατοικία τους εξαιτίας αδυναμίας εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Η νέα αυτή κινητοποίηση έρχεται λίγες ημέρες μετά από ανάλογη παρέμβαση στην περιοχή της Ηλιούπολης, όπου εργατικά σωματεία κατάφεραν να συμβάλουν στην αναστολή της έξωσης μιας 92χρονης γυναίκας, έπειτα από συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

[390879] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΞΩΣΗΣ ΗΛΗΚΙΩΜΕΝΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Κάλεσμα για να αποτραπεί έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα από την πρώτη και μοναδική κατοικία του.

Eurokinissi

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης εκφράζει την αντίθεσή της στην επικείμενη έξωση, επισημαίνοντας ότι παρόμοια περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά συνδέονται με το ευρύτερο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.

Όπως αναφέρει, η αδυναμία αποπληρωμής δανειακών οφειλών οδηγεί ολοένα και περισσότερους ανθρώπους αντιμέτωπους με τον κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση συμπαράστασης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η Ένωση θέτει τα εξής αιτήματα:

  • Να αποτραπεί άμεσα η έξωση του ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα.
  • Να διασφαλιστεί η προστασία της πρώτης κατοικίας από τράπεζες, funds και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).
  • Να σταματήσουν οι εξώσεις και οι πλειστηριασμοί που οδηγούν οικογένειες στην απώλεια της στέγης τους.
  • Να εξασφαλιστεί προσιτή, ασφαλής και αξιοπρεπής κατοικία για όλους.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 08:00 στην οδό Καππαδοκίας 64, στην Κάτω Τούμπα, με τους διοργανωτές να απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής και αλληλεγγύης προς το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:19ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Κατσαφάδου: «Αμφισβητήθηκα από τον πρόεδρο της ΜΚΟ, ο Θεός όμως βλέπει τα πάντα» - Τι αποκαλύπτει για τα 33.000 ευρώ

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για μέθη 14χρονου στη Σητεία: Στο νοσοκομείο ο ανήλικος – Ανάμεσα στους συλληφθέντες και φίλος του

10:05ΚΟΣΜΟΣ

«Blue Planet III»: Η σπαρακτική πρεμιέρα με την νεκρή μεγάπτερη φάλαινα - «Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό»

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Η 47χρονη «Δήμητρα» που έφυγε για τη Γερμανία λίγο πριν από τις συλλήψεις

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε Ρωσία και Ουκρανία: Μαζικά μηνύματα για πυρηνική επίθεση - «Μας έχουν χακάρει»

09:56ΥΓΕΙΑ

Ψευδάργυρος για κρυολόγημα και γρίπη: Πότε να τον ξεκινήσετε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αντιδράσεις για τις θεωρίες συνωμοσίας που συνδέουν το Ισραήλ με το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο

09:51WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε για πρώτη φορά στους 10 μεγαλύτερους φόβους των Αμερικανών

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 29χρονη στα Χανιά: Σύζυγος και πεθερός την ξυλοκόπησαν μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor: Ξεκίνησε η παραγωγή στην Ευρώπη

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Η METLEN και η Shell υπογράφουν μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας LNG

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στις Τρεις Βαγιές: Στα χέρια της ΕΛΑΣ 24χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Agneta: Σοβαρά προβλήματα στη Σάμο από τις έντονες βροχοπτώσεις – Πλημμύρισαν δρόμοι και κατοικίες

09:36LIFESTYLE

Μάρθα Στιούαρτ: Σάλος με τη μεταμφίεσή της σε άστεγη για το Halloween- «Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου»

09:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Δεν χρειάζεται να κάνεις έρανο για θεραπεία στο εξωτερικό - Το κόστος το καλύπτει το κράτος»

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 20χρονος πέρασε με κόκκινο, μπήκε με τη μηχανή στο αντίθετο ρεύμα, έκανε χειρονομίες στους αστυνομικούς και έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απειλούν να «πετάξουν» στο δρόμο ηλικιωμένο ζευγάρι - Συγκέντρωση για να μη γίνει η έξωση

09:06WHAT THE FACT

Βρετανός πρώην υπουργός μεταφορών πήρε πρόστιμο για χρήση κινητού ενώ οδηγούσε: «Έβλεπα τους χάρτες»

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Basket gate: Καταθέτει σήμερα ο Παναγιώτης Γιαννάκης στην Ευελπίδων

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - H εξέλιξη της κακοκαιρίας Agneta στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

07:47ΚΟΣΜΟΣ

«Mayday, Mayday! Πέφτουμε!»: Ανατριχιαστικό ηχητικό πριν τη συντριβή του αεροπλάνου στη Φλόριντα

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες στην Αττική σήμερα

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα καταλάβετε ότι κάποιος λέει ψέματα – Το κόλπο που αποκαλύπτει πρώην πράκτορας

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 29χρονη στα Χανιά: Σύζυγος και πεθερός την ξυλοκόπησαν μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - H εξέλιξη της κακοκαιρίας Agneta στη χώρα μας

07:38ΚΥΠΡΟΣ

Δολοφονία στην Κύπρο: Πέταξε το πτώμα της Όλγας στο λάκκο κι από πάνω έριξε χλωρίνη

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σε κατάσταση συναγερμού το νησί - Εικόνες Αποκάλυψης από το πέρασμα της κακοκαιρίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απειλούν να «πετάξουν» στο δρόμο ηλικιωμένο ζευγάρι - Συγκέντρωση για να μη γίνει η έξωση

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: 38χρονος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή – Τον βρήκαν νεκρό στο σπίτι του

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος στο «Βήμα»: «Ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό» - Τι είπε για συναινέσεις 

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Επιχείρησαν να αρπάξουν χρήματα ακόμη και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

08:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο Κίμι Αντονέλι - Το παιδί-θαύμα της Formula 1 που έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 20 ετών

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Η 47χρονη «Δήμητρα» που έφυγε για τη Γερμανία λίγο πριν από τις συλλήψεις

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Η σύζυγος του Φιρινίδη είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ και ο ίδιος είχε καταγγείλει επίθεση από κουκουλοφόρους

07:30ΕΛΛΑΔΑ

«Ρε μαμά, αυτοί μας βρήκαν»: Σοκαρισμένο παιδί με καρκίνο από την απάτη της «Παιδικής Χαράς»

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία - Εικόνες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ