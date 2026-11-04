Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για ταχυδρομικά δέματα με 7,4 κιλά skunk

Snapshot Συνελήφθη 16χρονος στη Θεσσαλονίκη για παραλαβή δύο ταχυδρομικών δεμάτων με συνολικά 7,4 κιλά υδροπονικής κάνναβης (skunk).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος με εισαγγελική έγκριση για ελεγχόμενη παράδοση.

Κατασχέθηκαν συνολικά 7,49 κιλά ναρκωτικής ουσίας και δύο κινητά τηλέφωνα.

Συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας, αλλά αφέθηκε ελεύθερη μετά από εντολή εισαγγελέα.

Ο 16χρονος έχει απασχολήσει ξανά για παρόμοια αδικήματα και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Snapshot powered by AI

Περισσότερα από 7,4 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) εντόπισαν αστυνομικοί σε δύο ταχυδρομικά δέματα που προορίζονταν για 16χρονο αλλοδαπό, ο οποίος συνελήφθη, το πρωί της Τρίτης (3/11), σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από εισαγγελική έγκριση για ελεγχόμενη παράδοση δέματος. Ο ανήλικος ακινητοποιήθηκε τη στιγμή που παρέλαβε το πρώτο δέμα, το οποίο περιείχε τέσσερις συσκευασίες υδροπονικής κάνναβης, συνολικού βάρους 2 κιλών και 80 γραμμαρίων.

Από την έρευνα που ακολούθησε, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου Vektor, εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο άλλης εταιρείας ταχυμεταφορών και δεύτερο δέμα, επίσης με παραλήπτη τον 16χρονο. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν ακόμη 5 κιλά και 410 γραμμάρια της ίδιας ναρκωτικής ουσίας.

Συνολικά κατασχέθηκαν 7 κιλά και 490 γραμμάρια skunk, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 16χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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