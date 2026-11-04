Πάτρα: 12 συλλήψεις για την άγρια συμπλοκή, ανάμεσά τους και ανήλικος - Κατασχέθηκε πιστόλι

Snapshot Η ΕΛΑΣ συνέλαβε 12 άτομα, μεταξύ των οποίων και έναν ανήλικο, για άγρια συμπλοκή στην Πάτρα.

Κατασχέθηκαν πιστόλι Tokarev με φυσίγγια, πλαστικό ομοίωμα σιδηρογροθιάς, κουκούλα, κράνος και μικροποσότητα κάνναβης.

Οκτώ από τους συλληφθέντες ήταν τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για συμπλοκή και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η συμπλοκή ξεκίνησε μετά από απειλές και ύβρεις σε βάρος ανήλικης μαθήτριας και την παρέμβαση συγγενών και φίλων της.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην υπόθεση. Snapshot powered by AI

Σε συνολικά 12 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ για την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στην περιοχή της Πάτρας. Μεταξύ των συλλήφθέντων βρίσκεται και ένας ανήλικος ενώ οι αστυνομικοί κατάσχεσαν πιστόλι, κάνναβη και σιδηρογροθιά.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ όταν, σύμφωνα με καταγγελία ανήλικης μαθήτριας, ομάδα 15 περίπου ατόμων προσέγγισαν την οικία της, όπου την εξύβρισαν και την απείλησαν, ενώ στην συνέχεια μετά από πρόκλησή της μετέβησαν στο σημείο συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια συνομιλιών, προσήλθαν ακόμη 15 άτομα της πρώτης ομάδας οι οποίοι συνεπλάκησαν με τους ήδη παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα και να διακομισθούν σε νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού διενεργήθηκαν άμεσες αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις κατηγορούμενοι και σε έρευνα που πραγματοποίησαν βρήκαν στην κατοχή τους και κατάσχεσαν :

1 πιστόλι Tokarev με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια,

1 πλαστικό ομοίωμα σιδερογροθιάς,

1 κουκούλα τύπου full face

1 κράνος και

μικροποσότητα κάνναβης.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τα οκτώ άτομα που είχαν διακομισθεί στο νοσοκομείο, για τα αδικήματα της συμπλοκής και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούμενοι, που επέβαιναν στο όχημα, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση των λοιπών εμπλεκομένων στην υπόθεση.

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