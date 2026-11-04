Απάτη με ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Ελεύθερος με όρο ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Πιερίας

Snapshot Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Πιερίας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση της ΜΚΟ "Παιδική Χαρά".

Στην υπόθεση έχουν ήδη απολογηθεί τέσσερα άτομα, με τη σύντροφο του προέδρου να οδηγείται στις φυλακές και τους υπόλοιπους να αφεθούν ελεύθεροι με όρους.

Η ΜΚΟ οργάνωσε 92 ερανικές δράσεις και συγκέντρωσε σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία μόνο περίπου 1,1 εκατομμύριο δόθηκαν στους δικαιούχους.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ μέσω μηχανισμού ξεπλύματος χρημάτων και πλαστών παραστατικών.

Μέρος των χρημάτων φέρεται να χρηματοδοτούσε ποδοσφαιρικά σωματεία και να εξαγόραζε διαιτητικές αποφάσεις με αμοιβές από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Πιερίας, που κατηγορείται για εμπλοκή στο σκέλος των στημένων παιγνιδιών ποδοσφαίρου, στην υπόθεση απάτης της ΜΚΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που εξαπατούσε πολίτες μέσω εράνων για άρρωστα παιδιά. Στον 43χρονο επεβλήθη ο περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ο 43χρονος μετήχθη σήμερα στον ανακριτή ώστε να απολογηθεί. Όπως είπε ο ένας εκ των δύο δικηγόρων του, ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει καμία συνομιλία του στη δικογραφία, ενώ τα τηλέφωνα παρακολουθούντο για μεγάλο διάστημα. «Οποιαδήποτε ένδειξη προέκυψε είναι από συζητήσεις άλλων προσώπων, για άλλους όμως λόγους, στη συνέχεια θα αποδειχθούν», είπε ο συνήγορός του και πρόσθεσε: «Σήμερα ο ανακριτής κατάλαβε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή του εντολέα μου στην υπόθεση, για αυτό και αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα».

«Αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Δεν υπάρχει καμία τηλεφωνική του συνομιλία και καμία επαφή με κανέναν από τους λοιπούς συγκατηγορουμένους του. Την αθωότητά του θα την αποδείξει το δικαστήριο, μίλησε με πάσα ειλικρίνεια. Κανένας δεν λέει ότι συναντήθηκε μαζί του ή τον πίεσε να ορίσει τον κατηγορούμενο διαιτητή για να ωφελήσει συγκεκριμένη ομάδα της Πιερίας», υπερθεμάτισε ο δεύτερος δικηγόρος του. Πρόσθεσε, δε, ότι τον βασικό κατηγορούμενο, τον ιδρυτή της ΜΚΟ, τον έχει συναντήσει μόνον μία φορά σε δημόσια εκδήλωση, τον Σεπτέμβριο. «Δεν τον γνωρίζει και δεν έχει καμία επαφή», συμπλήρωσε.

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Υπενθυμίζεται ότι χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων η σύντροφος του προέδρου, ο αδελφός της και ακόμη δύο πρόσωπα που συνδέονται με την οργάνωση. Η 35χρονη πήρε τον δρόμο για τις φυλακές, ενώ οι άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αύριο, Πέμπτη το κατώφλι της ανακριτρίας θα περάσει ο ιδρυτής της οργάνωσης και βασικός κατηγορούμενος Κωνσταντίνος Φινιρίδης.

Το ζευγάρι παραδέχεται μέρος της υπεξαίρεσης, αλλά τονίζει ότι ελάχιστα χρήματα δεν δόθηκαν στα παιδιά που τα είχαν ανάγκη, ενώ αρνείται ότι έκανε πολυτελή ζωή και ισχυρίζεται ότι τα λεφτά χάθηκαν λόγω της εξάρτησης του 37χρονου από τον τζόγο.

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