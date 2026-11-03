Απάτη ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Προφυλακίστηκε η Μανησιώτη, ελεύθερος ο αδελφός της κι άλλοι 2 συλληφθέντες

Snapshot Η Βασιλική Μανησιώτη προφυλακίστηκε για υπεξαίρεση περίπου 500.000 ευρώ από την ΜΚΟ Παιδική Χαρά.

Η κατηγορούμενη παραδέχθηκε ότι τα χρήματα διατέθηκαν για εταιρικά έξοδα και βιοτικές ανάγκες.

Η Μανησιώτη απέδωσε ευθύνες στον ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, κατηγορώντας τον για εθισμό στον τζόγο.

Ο αδελφός της 32χρονος αρνήθηκε ουσιαστική εμπλοκή και κατηγορίες, δηλώνοντας ότι είχε μόνο τυπική συμμετοχή 1%.

Ο αδελφός της και οι άλλοι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία της στις ανακριτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, η σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη, για την απάτη με την υπεξαίρεση χρημάτων από την ΜΚΟ, Παιδική Χαρά.

Κατά την απολογία της στον ανακριτή η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της οργάνωσης, φέρεται να προσδιόρισε το ποσό της υπεξαίρεσης σε περίπου 500.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η κατηγορούμενη φέρεται να παραδέχθηκε ότι το συγκεκριμένο ποσό υπεξαιρέθηκε και στη συνέχεια διατέθηκε για την κάλυψη εταιρικών εξόδων, αλλά και βιοτικών αναγκών. Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες στον 37χρονο ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, υποστηρίζοντας ότι είναι εθισμένος στον τζόγο.

Από την πλευρά του, ο 32χρονος αδελφός της, η απολογία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, αρνήθηκε οποιαδήποτε ουσιαστική εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή, η συμμετοχή του στην εταιρεία ήταν αποκλειστικά τυπική, καθώς κατείχε ποσοστό 1% μόνο για τις ανάγκες της σύστασής της. Ο ίδιος αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως και οι άλλοι δύο συλληφθέντες.

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