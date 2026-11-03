Απάτη ΜΚΟ: Ο διάλογος για τον Νίκο Οικονομόπουλο, τα κίνητα των 3.380 ευρώ και τα γιοτ

Νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους του κυκλώματος που με τη «βιτρίνα» ΜΚΟ , έτρωγε λεφτά από τις δωρεές που έκαναν οι πολίτες για άρρωστα παιδιά

Κατερίνα Ρίστα

Απάτη ΜΚΟ: Ο διάλογος για τον Νίκο Οικονομόπουλο, τα κίνητα των 3.380 ευρώ και τα γιοτ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το κύκλωμα ΜΚΟ εκμεταλλευόταν δωρεές για άρρωστα παιδιά, ενώ η σύντροφος του αρχηγού ζούσε πολυτελή ζωή με τα κλεμμένα χρήματα.
  • Υπάρχουν αποκαλυπτικοί διάλογοι που δείχνουν την πολυτέλεια της συντρόφου, όπως γιοτ και κινητά αξίας 3.380 ευρώ.
  • Ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος ήταν θύμα του κυκλώματος, με συζητήσεις για την είσπραξη χρημάτων από εκείνον.
  • Η σύντροφος του αρχηγού έκανε κρατήσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία, επιβεβαιώνοντας την πολυτελή ζωή που χρηματοδοτούνταν από τα παράνομα χρήματα.
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Η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τη διαχείριση χρημάτων τα οποία προορίζονταν για τη στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους, αποκαλύπτει μια σειρά από ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες.

Οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σκιαγραφούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έναν τρόπο ζωής που απέχει πολύ από τον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώνονταν τα χρήματα. Τα όσα θα διαβάσετε προκαλούν οργή και αποτυπώνουν ξεκάθαρα τον κυνισμό και την χυδαιότητα των μελών.

Η σύντροφος του αρχηγού έκανε ζωή εκατομμυριούχου με τα λεφτά που θα έπρεπε να φτάνουν στις οικογένειας των παιδιών που ανέβαιναν γολγοθά. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος για τη Μύκονο.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 1

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ : Αυτοί θέλουν άτομα να κάνουν κατανάλωση. Κατάλαβες;

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ναι, ναι, ναι.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ: Αυτός σου λέω έκλεινε πάντα στον ΑΤΖΟΥΝ. Δηλαδή σκέψου ότι εμένα μου κλείσανε στη Μύκονο στο, πως λέγεται μωρέ; Όχι στο ΝΑΜΜΟS, πως λέγεται; Στο ΖUΜΑ, και νομίζανε είμαι του ΑΤΖΟΥΝ και μου μιλούσαν Τουρκικά

Σε άλλη επικοινωνία της καυχιέται για τα γιοτ και τα κινητά των 3.000 ευρώ που επειδή είχε τα λεφτά «τα πήρε την επόμενη μέρα» .

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 2

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ :Το κρουαζιερόπλοιο αυτό, το κρουαζιερόπλοιο λέω, το γιοτ, μας βγήκε 250, το γιοτ. Εντάξει;

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ : Και πόση ώρα σας έκανε;

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ : Ε, μας έκανε. 2 ώρες;

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 3

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ : Εμείς με τον Κώστα πήραμε δύο κινητά.

ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ : Ναι.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ : Το δικό μου αλλά στο Pro για να μπορώ να το πιάνω στα χέρια μου και ο Κώστας το Pro Max. Ε μας βγήκανε 3380 ή 280. Ε ναι. 3380 μας βγήκανε, και τα δύο. Εντάξει; Οπότε πρέπει να βγαίνουν λίγο πιο ακριβά κάνα κατοστάρι πιο ακριβά αλλά τα είχαμε ρε συ, τα πληρώσαμε και την άλλη μέρα τα πήραμε. Κατάλαβες;

Ένα από τα τα θύματα του κυκλώματος είναι ο τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος. Ο αρχηγός με τη σύντροφό του συζητούν πως θα πάρουν τα λεφτά από εκείνον.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 4

ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ : Έλα αγάπη μου.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ : Το σήκωσε το τηλέφωνο, απάντησε ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ και λέει πείτε μου αύριο. Καλύτερα αγάπη μου να τον πούμε αύριο ένα σχετικά μικροποσό να τον πούμε γι’ αυτό καλύπτει αυτά και αυτά ακριβώς και αν είναι να το βάλει αγάπη μου. Εντάξει;

ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ :Ναι ναι εννοείται μπράβο.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ:Άιντε μωράκι μου φιλάκια πολλά πολλά πολλά.

ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ :Φιλιά.Σε άλλο σημείο η σύντροφος του αρχηγού καλεί ως «regular» σε μεγάλο ξενοδοχείο για να κλείσει σουίτα

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ: Θέλω να κάνω μία κράτηση.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ : Για πότε;

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ :Θέλω, θέλω ε μία Νοεμβρίου, δύο Νοεμβρίου, αναχώρηση τρεις.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ : Είστε από κάποια εταιρεία, είστε ιδιώτης;

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ :Είμαστε regular σε σας, δείτε λίγο Φ...

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ : Οκ, μισό λεπτάκι, δίκλινο θέλουμε; Δύο άτομα θα είστε;

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ : Μια σουίτα κλείνουμε πάντα, την Νιάρχος.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ : Υπάρχει η Junior σουίτα διαθέσιμη.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ : Οκ.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ : Ε είναι στα 410 ευρώ με το πρωινό συν 15 ο φόρος κλιματικής αλλαγής.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ : Οκ, ναι το ξέρουμε αυτό σας λέω.

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