Συγκίνησε ο Χατζηγιοβάννης για τον μικρό Δημήτρη που «έφυγε» - Αιχμές για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Snapshot Ο Τάσος Χατζηγιοβάννης στήριξε οικονομικά τον μικρό Δημήτρη στην προσπάθειά του κατά του νευροβλαστώματος.

Ο Χατζηγιοβάννης βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΠΠ για την κοινωνική του προσφορά προς τον Δημήτρη.

Στον λόγο του, εξέφρασε τη λύπη και την ανησυχία του για τις απάτες της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Κάλεσε το κοινό να μην κλείνει την καρδιά του και να συνεχίσει να στηρίζει όσους έχουν ανάγκη.

Τόνισε την πίστη του ότι το καλό νικάει και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει όσο μπορεί. Snapshot powered by AI

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης με δάκρυα στα μάτια έστειλε ένα πολύ σπουδαίο κοινωνικό μήνυμα, παραλαμβάνοντας το βραβείο του από τον ΠΣΑΠΠ, στην τελετή το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάννης είχε στηρίξει οικονομικά τον μικρό Δημήτρη στην "μάχη" του με το νευροβλάστωμα, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να βραβεύεται για αυτή του την σπουδαία πράξη. Παράλληλα, ο παίκτης του ΟΦΗ άφησε για την «Παιδική Χαρά» και τις απάτες που έχουν σοκάρει το πανελλήνιο.

«Όσα μαθαίνω τις τελευταίες ημέρες με στενοχωρεί και με προβληματίζει αρκετά, αλλά να μην κλείσουμε την καρδιά μας γιατί αύριο θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα χρειάζεται την βοήθεια μας, μια οικογένεια που θα περνάει δύσκολα. Δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε την έκβαση μιας ιστορίας όμως μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Πιστεύω πως το καλό νικάει πάντα και θα συνεχίσω να προσφέρω όπως μπορώ», ανέφερε μεταξύ άλλων στον συγκινητικό του λόγο.

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