Απάτη με ΜΚΟ: « Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες, ας ηρεμήσουμε λίγο» - Νέοι διάλογοι

Snapshot Οι διάλογοι αποκαλύπτουν ότι η σύντροφος του κατηγορούμενου προέδρου της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ελέγχει λεπτομερώς τις τραπεζικές συναλλαγές και εκφράζει έκπληξη για τα μεγάλα ποσά που έχουν δαπανηθεί μέσα σε λίγες μέρες.

Αναφέρονται μεταφορές χρημάτων μέσω Revolut και πληρωμές ύψους 5.000 και 6.000 ευρώ, καθώς και μια σημαντική πληρωμή 5.000 ευρώ προς την Εφορία.

Ο κατηγορούμενος ζητά να ελεγχθούν οι οικονομικές κινήσεις και δηλώνει ότι θα καλύψει ο ίδιος τις προσωπικές δαπάνες χωρίς να ζητήσει χρήματα από τη σύντροφό του.

Η σύντροφος αναλαμβάνει την ευθύνη για την πληρωμή της Εφορίας και προσπαθεί να τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες, παρά τις δυσκολίες με τις συναλλαγές μέσω Revolut.

Η συνομιλία δείχνει ανησυχία και σύγχυση σχετικά με το ακριβές ύψος των χρημάτων που έχουν διακινηθεί και δαπανηθεί από την ΜΚΟ. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες του κατηγορούμενου προέδρου της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» Κωνσταντίνου Φιρινίδη, με τη σύντροφό του, οι οποίες περιλαμβάνονται στο υλικό της έρευνας και επικεντρώνονται στη διαχείριση χρηματικών ποσών, στις τραπεζικές συναλλαγές και στις μεταξύ τους οικονομικές εκκρεμότητες.

Στους διαλόγους, η σύντροφός του εμφανίζεται να ελέγχει μία προς μία τις συναλλαγές, εκφράζοντας έκπληξη για το ύψος των χρημάτων που φέρονται να έχουν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ γίνεται αναφορά σε μεταφορές χρημάτων μέσω Revolut, σε ποσά ύψους 5.000 και 6.000 ευρώ, καθώς και σε πληρωμή 5.000 ευρώ προς την Εφορία.

Ο ίδιος ζητά να ελεγχθούν οι οικονομικές κινήσεις, ενώ η συζήτηση εξελίσσεται γύρω από το ύψος των χρημάτων που έχουν διακινηθεί, τις προσωπικές δαπάνες και την ανάγκη τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων. Ακολουθούν οι χαρακτηριστικοί διάλογοι, όπως περιλαμβάνονται στο καταγεγραμμένο υλικό της υπόθεσης.

Σύντροφος : Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε, θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.

: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε, θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα. Κατηγορούμενος : Ναι αγάπη μου, μέτρα τες.

: Ναι αγάπη μου, μέτρα τες. Σύντροφος : Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.

: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου. Κατηγορούμενος : Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο REVOLUT; Ή όχι;

: Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο REVOLUT; Ή όχι; Σύντροφος : Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και...

: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και... Κατηγορούμενος : Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί,

: Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί, Σύντροφος : Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την REVOLUT, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η REVOLUT και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μαλακία τώρα;

: Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την REVOLUT, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η REVOLUT και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μαλακία τώρα; Κατηγορούμενος : Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;

: Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ; Σύντροφος : Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω.

: Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω. Κατηγορούμενος : Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα.

: Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα. Σύντροφος: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5000 πρέπει να πληρώσω στην εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι τώ, αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η REVOLUT. Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ.

Στον δεύτερο διάλογο ψάχνει να βρει τα «χαμένα» χρήματα με τη σύντροφο να είναι αυτή που αναλαμβάνει να πληρώσει την εφορία.

Κατηγορούμενος : Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο.

: Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο. Σύντροφος: Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;

Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά; Κατηγορούμενος : Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;

: Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε; Σύντροφος: Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο Γιώργος μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία ..., και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «Μ...». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά.

Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο Γιώργος μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία ..., και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «Μ...». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά. Κατηγορούμενος : Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι.

: Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι. Σύντροφος Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.

Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα. Κατηγορούμενος : Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα.

: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα. Σύντροφος Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο α γράψω το «Μ..». Φέρε και στις θεραπείες έδωσα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, εκατό πενήντα τέσσερα, εφτά, τρία, εννιά, δεκαεννιά, εκατό ενενήντα τρία. Ε άμεση αποστολή, ας, ελπίζω να έρθουν 5 χιλιάρικα, θα έρθουν πιστεύω, γιατί να μην έρθουν; Έξοδα σε βάρος δικά μου, εντολέα. Για να επισυνάψω και το (ακατάληπτο). Αγάπη μου κλείσε αν μπορείς σε παρακαλώ γιατί είμαι με τα ακουστικά και δεν μπορώ να σε ακούσω...

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