Δημογλίδου για ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Δεν είχε άδεια για εράνους, πάνω από 34 οικογένειες ζημιώθηκαν

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έρανοι 2,8 εκατ. ευρώ - Τουλάχιστον 34 οικογένειες φέρονται να ζημιώθηκαν 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Δημογλίδου για ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Δεν είχε άδεια για εράνους, πάνω από 34 οικογένειες ζημιώθηκαν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» φέρεται να συγκέντρωνε 2,8 εκατ. ευρώ χωρίς την απαραίτητη άδεια για εράνους, προκαλώντας οικονομική ζημία σε τουλάχιστον 34 οικογένειες.
  • Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες οικογενειών που διαπίστωσαν ότι δεν έλαβαν το σύνολο των δωρεών που συγκεντρώθηκαν για τα παιδιά τους.
  • Τα χρήματα δεν κατατίθεντο πάντα απευθείας στους δικαιούχους, αλλά περνούσαν μέσω της ΜΚΟ, καθιστώντας δύσκολη την παρακολούθηση των ποσών.
  • Έξι άτομα συνελήφθησαν ως μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και η δικογραφία βρίσκεται στο ανακριτικό στάδιο.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί όσους έχουν υποστεί ζημία να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω έρευνα και διερεύνηση.
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Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Παιδική Χαρά», καθώς από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα από πολίτες χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη κρατική άδεια για τη διενέργεια εράνων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, το οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν παράνομα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αγγίζει τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Για την υπόθεση μίλησε στην ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, παρουσιάζοντας την εικόνα που έχει σχηματιστεί από την έρευνα. Όπως ανέφερε, τουλάχιστον 34 οικογένειες φέρονται να έχουν υποστεί οικονομική ζημία από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν ακόμη απευθυνθεί στις Αρχές.

Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τόσο η νομιμότητα της λειτουργίας του σωματείου όσο και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονταν τα ποσά που συγκεντρώνονταν στο όνομα παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Χωρίς την απαραίτητη άδεια για τη συγκέντρωση χρημάτων

Ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας αφορά το γεγονός ότι η ΜΚΟ δεν είχε εξασφαλίσει την ειδική άδεια που προβλέπεται για τη διοργάνωση εράνων και τη συλλογή χρηματικών ενισχύσεων από πολίτες. Η Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε ότι για τέτοιου είδους δραστηριότητες απαιτείται συγκεκριμένη αδειοδότηση από το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο έχει παράλληλα την ευθύνη εποπτείας των σχετικών οργανώσεων.

Όπως εξήγησε, η ύπαρξη του προβλεπόμενου πλαισίου αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι οι δωρεές καταλήγουν πράγματι στους ανθρώπους για τους οποίους συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται σύμφωνα με τον δηλωμένο σκοπό.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξαν οι καταγγελίες συγγενών παιδιών που είχαν ανάγκη οικονομικής στήριξης. Οι οικογένειες διαπίστωσαν ότι δεν εισέπρατταν το σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για λογαριασμό τους και απευθύνθηκαν στις αρμόδιες Αρχές.

Το ποσό των 2,8 εκατ. ευρώ και οι 34 οικογένειες

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, η έρευνα καλύπτει χρονικό διάστημα από το 2018 έως και σήμερα. Σε αυτό το διάστημα έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 34 οικογένειες που φέρονται να ζημιώθηκαν, ενώ το ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ προκύπτει από τον μέχρι στιγμής οικονομικό έλεγχο.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η κ. Δημογλίδου, το τελικό ύψος της ζημίας δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις οικογενειών που δεν έχουν καταγγείλει μέχρι στιγμής ότι δεν έλαβαν τα χρήματα που προορίζονταν για την ενίσχυση των παιδιών τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να διακινούνταν οι δωρεές. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα χρήματα δεν κατατίθεντο πάντοτε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, αλλά περνούσαν μέσω της ΜΚΟ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι οικογένειες φέρονται να μην είχαν πλήρη εικόνα για το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί στο όνομά τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να αξιοποιούσαν τη συμμετοχή γνωστών προσώπων που προχωρούσαν σε δωρεές, καθώς και φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτόν τον τρόπο επιδίωκαν να ενισχύσουν την απήχηση των δράσεών τους και να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές.

Έκκληση της ΕΛ.ΑΣ. σε όσους έχουν προσφέρει χρήματα

Η Κωνσταντία Δημογλίδου απηύθυνε κάλεσμα σε πολίτες και οικογένειες που έχουν συμμετάσχει στις συγκεκριμένες δράσεις, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δωρεές τους δεν αξιοποιήθηκαν για τον σκοπό που είχαν διατεθεί, να επικοινωνήσουν με τις αστυνομικές Αρχές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν είτε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είτε σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, ώστε να καθοδηγηθούν προς την αρμόδια υπηρεσία.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί έξι άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση. Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στο ανακριτικό στάδιο και, σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες επρόκειτο να περάσουν διαδοχικά από τον αρμόδιο ανακριτή Θεσσαλονίκης την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Τι ισχύει για τις υποθέσεις «Χωριάτικο» και Pizza Fan

Στη συνέντευξή της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε και σε άλλες υποθέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο ερευνών, μεταξύ των οποίων εκείνες που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις «Χωριάτικο» και Pizza Fan.

Όπως ξεκαθάρισε, μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος κάποιου δημοσίου λειτουργού στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δικογραφίας. Παρότι οι Αρχές εξέτασαν στοιχεία που αφορούσαν πιθανές επαφές με δημόσιους υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων και αστυνομικούς, δεν έχει προκύψει μέχρι τώρα η απόδοση κατηγοριών σε κάποιο από αυτά τα πρόσωπα.

Η ίδια σημείωσε ότι η έρευνα διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο και πως, όταν προέκυπταν ενδείξεις πιθανής εμπλοκής αστυνομικών, ακολουθούνταν εσωτερικές υπηρεσιακές διαδικασίες, όπως έλεγχοι και μετακινήσεις προσωπικού. Ειδική αναφορά έκανε και σε υπόθεση που αφορούσε τη Μύκονο, για την οποία επιλήφθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι οποιοδήποτε νέο στοιχείο προκύψει κατά την ανακριτική διαδικασία και αφορά ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις από αστυνομικούς ή άλλους δημοσίους λειτουργούς θα αξιολογηθεί και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αναφορικά με την Pizza Fan, ανέφερε ότι η αστυνομική διερεύνηση ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγους μήνες, καθώς οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να προκλήθηκε οικονομική ζημία στο ελληνικό Δημόσιο.

Το σημείωμα που φέρεται να συνδέεται με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Τέλος, ερωτήσεις δέχθηκε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. και για δημοσιεύματα σχετικά με σημείωμα που φέρεται να είχε αφήσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην κατοικία του, στο οποίο γινόταν αναφορά στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η κ. Δημογλίδου δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη του συγκεκριμένου σημειώματος, επισημαίνοντας ότι δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί στοιχείο της συγκεκριμένης αστυνομικής έρευνας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η έρευνα των Αρχών ολοκληρώθηκε με τη συγκέντρωση σημαντικού αποδεικτικού υλικού σχετικά με τον τρόπο δράσης της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και την παραπομπή των βασικών εμπλεκομένων στη Δικαιοσύνη.

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