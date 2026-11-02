Γεωργιάδης: «Δεν χρειάζεται να κάνεις έρανο για θεραπεία στο εξωτερικό»

Snapshot Δεν απαιτείται να γίνονται έρανοι για θεραπείες στο εξωτερικό, καθώς το κόστος πληρώνεται από το κράτος μετά από σχετική ιατρική βεβαίωση.

Για τη δημιουργία ειδικού ερανικού λογαριασμού απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον ΕΟΠΥΥ και οι συναλλαγές ελέγχονται από την Οικονομική Αστυνομία.

Οι παράνομες ιατρικές διαφημίσεις έχουν μειωθεί κατά 99% χάρη σε νέες παρεμβάσεις και πλατφόρμες ελέγχου.

Ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει ακόμα προβλήματα και χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Snapshot powered by AI

Τη δυνατότητα κάλυψης των εξόδων για θεραπείες ασθενών στο εξωτερικό από το κράτος, όταν υπάρχει τεκμηριωμένη ιατρική ανάγκη, υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την υπόθεση απάτης που αποκαλύφθηκε με ΜΚΟ και εράνους για ασθενείς.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο υπουργός διευκρίνισε ότι όταν οι θεράποντες ιατροί κρίνουν απαραίτητη τη μετάβαση ενός ασθενούς σε νοσοκομείο του εξωτερικού και αιτιολογούν εγγράφως την ανάγκη αυτή, η σχετική δαπάνη καλύπτεται από το κράτος.

«Δεν χρειάζεται να πληρώσεις από την τσέπη σου. Αν οι γιατροί γράψουν με χαρτί ότι πρέπει να πάει στην Ιταλία, θα πάει στην Ιταλία. Δεν μπορεί να μαζεύεις λεφτά για θεραπείες στο εξωτερικό, τα πληρώνει το κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, εξήγησε ότι για τη δημιουργία ειδικού ερανικού λογαριασμού απαιτείται προηγουμένως η κατάθεση σχετικού αιτήματος στον ΕΟΠΥΥ.

Η έκκληση για ενημέρωση σχετικά με τους εράνους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στις περιπτώσεις συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη ιατρικών αναγκών παιδιών, επισημαίνοντας ότι πολλοί πολίτες αγνοούν πως υπάρχει κρατική μέριμνα για την κάλυψη των συγκεκριμένων εξόδων.

«Η δύναμη εδώ είναι η ενημέρωση. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι το κράτος τα πληρώνει όλα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «όταν δουν έρανο για παιδί, είναι σίγουρα απάτη».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε ακόμη σε περιπτώσεις ασθενών στις οποίες, όπως είπε, έχει παρέμβει προσωπικά, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση αεροσκάφους και στην οργάνωση μεταφορών από το Μαρόκο και το Ναϊρόμπι.

«Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο στην ανάγκη του», υπογράμμισε.

Στο μικροσκόπιο οι ερανικοί λογαριασμοί και οι οικονομικές συναλλαγές

Σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονται μέσω εράνων, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι οι σχετικοί έλεγχοι και οι οικονομικές συναλλαγές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για ενδεχόμενα περιστατικά εξαπάτησης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους ελέγχους που πραγματοποιούνται στα ιατρεία και στις παράνομες ιατρικές διαφημίσεις, κάνοντας ειδική μνεία στην πλατφόρμα που δημιουργήθηκε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην οδό Καρνεάδου.

Όπως υποστήριξε, οι παρεμβάσεις έχουν αποδώσει αποτελέσματα, καθώς οι διαφημίσεις παράνομων ιατρικών επεμβάσεων έχουν περιοριστεί κατά 99%.

«Λυπούμαι που έπρεπε να συμβεί το περιστατικό για να σφίξουν τα λουριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση στις αντιδράσεις και οι αναφορές στην κατάσταση του ΕΣΥ

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για τις επικρίσεις και τις προσβλητικές συμπεριφορές που έχει δεχθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να τις αποδέχεται.

«Δεν είμαι τύραννος, υπουργός είμαι», δήλωσε, αναφερόμενος και στο περιστατικό που σημειώθηκε κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Χανίων. Όπως τόνισε, η παρουσία του στην πολιτική και η εκλογή του σε δημόσιο αξίωμα δεν σημαίνουν ότι θα πρέπει να ανέχεται ύβρεις και προσωπικές προσβολές.

Τέλος, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσής του. Στο κλείσιμο των δηλώσεών του αναφέρθηκε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας προσωπική αναφορά στην απώλεια των γονιών του σε νεαρή ηλικία.

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