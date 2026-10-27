Γεωργιάδης: Έκανα το αντιγριπικό εμβόλιο - Υπάρχει μια ανησυχία λόγω της νέας μετάλλαξης της γρίπης

Ο υπουργός Υγείας κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της εποχικής γρίπης 

Διονυσία Προκόπη

Γεωργιάδης: Έκανα το αντιγριπικό εμβόλιο - Υπάρχει μια ανησυχία λόγω της νέας μετάλλαξης της γρίπης
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έκανε το αντιγριπικό εμβόλιο και κάλεσε τους πολίτες να το κάνουν εγκαίρως.
  • Υπάρχει ανησυχία για τη νέα μετάλλαξη της γρίπης, αλλά αυτή δεν είναι συγκλονιστική.
  • Η εμβολιαστική περίοδος για τη γρίπη έχει ξεκινήσει, με έμφαση σε άνω των 60 ετών, χρόνια πάσχοντες και ευπαθείς ομάδες.
Snapshot powered by AI

«Υπάρχει μία ανησυχία» λόγω της νέας μετάλλαξης του ιού της γρίπης, «όχι όμως συγκλονιστική», είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας για την πρώιμη έξαρση που παρουσιάζει η γρίπη και στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, την Τρίτη (27/10/2026).

Κάλεσε δε, τους πολίτες να εμβολιαστούν εγκαίρως με το αντιγριπικό εμβόλιο και αποκάλυψε ότι και ο ίδιος ήδη εμβολιάστηκε.

«Χθες έκανα το εμβόλιο της γρίπης. Το κάνω κάθε χρόνο και καλώ τον κόσμο που με βλέπει, να πάει να κάνει το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι δωρεάν, είναι πάρα πολύ εύκολο: όπως περπατάς στο δρόμο, μπαίνεις σε ένα φαρμακείο. Λες "βρε παιδιά κάντε μου το εμβόλιο". Σε πέντε λεπτά σου έχουν κάνει το εμβόλιο και έχεις φύγει.

»Να πω ότι αυτά είναι τα παλιά εμβόλια, δεν είναι mRNA, να μπλέκουμε τώρα σε εμβολιαστές και αντιεμβολιαστές, είναι τα κανονικά εμβόλια, αυτά που κάναμε εκατό χρόνια. Άρα λοιπόν, παρακαλώ πολύ τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο» δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Επίσης, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας την ίδια ημέρα στον Real FM, επισήμανε ότι «έχει ανοίξει η εμβολιαστική περίοδος τόσο για τη γρίπη όσο και για την COVID-19» και αναφέρθηκε στην ανάγκη εμβολιασμού των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών, των νεότερων ατόμων με χρόνια νοσήματα και των ευπαθών ομάδων.

«Όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει τον προσωπικό του γιατρό, αν θα πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι. Το εμβόλιο είναι καλό να γίνει τώρα, αυτή την περίοδο. Θέλει δύο περίπου εβδομάδες για να δράσει. Το αντιγριπικό εμβόλιο δεν αποκλείει τη νόσηση, αλλά προστατεύει από τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η γρίπη» εξήγησε ο κ. Θεμιστοκλέους και πρόσθεσε ότι μπορεί να γίνει ταυτόχρονα το εμβόλιο της γρίπης και του COVID.

Απαντώντας σε ερώτηση για την πρόσβαση στον εμβολιασμό, ο υφυπουργός Υγείας επανέλαβε ότι τα εμβόλια είναι δωρεάν. Ως προς τη διαδικασία, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι «το κλασικό αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί στο φαρμακείο με τη χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς συνταγογράφηση, ενώ για το ενισχυμένο εμβόλιο, το οποίο αφορά συγκεκριμένες ομάδες ατόμων άνω των 65 ετών, απαιτείται συνταγογράφηση».

Τέλος, σημείωσε ότι «η περιορισμένη μέχρι στιγμής συμμετοχή συνδέεται και με το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη κρυώσει ο καιρός. Η εμβολιαστική δραστηριότητα είναι χαμηλότερη τον Οκτώβριο και αυξάνεται σημαντικά τον Νοέμβριο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε υπουργούς: «Δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας ως τις εκλογές»

14:52WHAT THE FACT

Χειρόγραφα ή πληκτρολόγηση: Ποιο βοηθά περισσότερο στη μνήμη

14:45ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ψυχική επιβάρυνση της εργασίας στην Ελλάδα, και μια πόρτα που είναι εκεί

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου για τις παραλίες-φιλέτο

14:30ANNOUNCEMENTS

«Η Απλώστρα» ανεβαίνει στη σκηνή Brecht με οδηγό την ποίηση του Ρεμπώ

14:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ με αλυσοπρίονο για την ασφαλή λειτουργία των τρένων στην Ιαπωνία

14:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διονύσης Καλαματιανός

14:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πέτρος Φιλιππίδης: Ένας χρόνος φυλάκισης στη γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό - «Ντροπή» φώναζε η καταγγέλλουσα μετά την απόφαση

14:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστέλλονται όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης γαι πληγέντες από φωτιές και πλημμύρες το καλοκαίρι του 2026

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η φοροδιαφυγή είναι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας γιατί όταν κάποιος κλέβει το στερείστε εσείς»: Το μήνυμα Μητσοτάκη για Pizza Fan, «Χωριάτικο»

14:22WHAT THE FACT

«Ήσυχο διαζύγιο»: Τα σημάδια που δείχνουν ότι ένας γάμος έχει τελειώσει πριν από τον επίσημο χωρισμό

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκίνησε ο μαθητής από τη Νιγηρία που συμμετείχε πρώτη φορά σε παρέλαση ως παραστάτης

14:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι σκιές στην πρώτη εκλογή Λιόλιου στην ΕΟΚ - Ντοκουμέντο: Αρνούνταν να δώσουν στοιχεία της ψηφοφορίας!

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουγκάντα: Ο «χειρότερος κατά συρροή κανίβαλος δολοφόνος» στην ιστορία της - Έφαγε 38 ανθρώπους

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικός ανεμοστρόβιλος ισχύος EF2 έπληξε την Χιλή: Εκτεταμένες ζημιές σε τουλάχιστον 70 σπίτια - Δείτε βίντεο

13:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Είμαι καλά, αναρρώνω στο σπίτι - Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο, σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου»

13:45ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Έκανα το αντιγριπικό εμβόλιο - Υπάρχει μια ανησυχία λόγω της νέας μετάλλαξης της γρίπης

13:42ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Υψώθηκε στο λιμάνι της Χίου η εμβληματική Ελληνική Σημαία των 150 τετραγωνικών μέτρων

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι Βορειοκορεάτες αποκτούν «εμπειρία» στον πόλεμο της Ουκρανίας

13:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παράταση μέχρι τέλος του χρόνου για τις δηλώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πέτρος Φιλιππίδης: Ένας χρόνος φυλάκισης στη γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό - «Ντροπή» φώναζε η καταγγέλλουσα μετά την απόφαση

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου για τις παραλίες-φιλέτο

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Διονύση Φερεντίνου: Η 40λεπτη καθυστέρηση και η έρευνα του ΕΚΑΒ - Η αξιολόγηση της κλήσης και η ανταπόκριση του ασθενοφόρου

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουγκάντα: Ο «χειρότερος κατά συρροή κανίβαλος δολοφόνος» στην ιστορία της - Έφαγε 38 ανθρώπους

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Δωδεκάνησα: Ακυρώνονται όλες οι μαθητικές παρελάσεις λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση για την 28η Οκτωβρίου - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, πότε θα βρέξει στην Αττική

13:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Είμαι καλά, αναρρώνω στο σπίτι - Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο, σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκίνησε ο μαθητής από τη Νιγηρία που συμμετείχε πρώτη φορά σε παρέλαση ως παραστάτης

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η φοροδιαφυγή είναι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας γιατί όταν κάποιος κλέβει το στερείστε εσείς»: Το μήνυμα Μητσοτάκη για Pizza Fan, «Χωριάτικο»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Ελεύθερος ο «εγκέφαλος» της σπείρας που έκλεβε καλώδια - Είχαν ξηλώσει 25 χιλιόμετρα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Ο Mr Χωριάτικο, η κολοσσιαία φοροδιαφυγή και οι... σφολιάτες - Πώς κατάφερνε να αγοράζει ό,τι έβγαινε προς πώληση στη Μύκονο και οι συνεργάτες αστυνομικοί

13:08ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Στοιχεία από την Ιρλανδία για ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς ξεκλείδωσαν την υπόθεση

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από το «Χωριάτικο» και τα strip show στις απειλές για συμβόλαιο θανάτου 1 εκατ. ευρώ

14:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι σκιές στην πρώτη εκλογή Λιόλιου στην ΕΟΚ - Ντοκουμέντο: Αρνούνταν να δώσουν στοιχεία της ψηφοφορίας!

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Χυδαίο να προσπαθούν να συνδέσουν ότι έπαιξε ο πρωθυπουργός κάπου μπάσκετ με την ποινική υπόθεση» - Νέα μέτρα τέλος του μήνα

13:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παράταση μέχρι τέλος του χρόνου για τις δηλώσεις

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειθαρχικό για τον αντεισαγγελέα Φλωρίδη μετά τον σάλο από το άρθρο «φλέβα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ