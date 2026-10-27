Γεωργιάδης: Έκανα το αντιγριπικό εμβόλιο - Υπάρχει μια ανησυχία λόγω της νέας μετάλλαξης της γρίπης

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έκανε το αντιγριπικό εμβόλιο και κάλεσε τους πολίτες να το κάνουν εγκαίρως.

Υπάρχει ανησυχία για τη νέα μετάλλαξη της γρίπης, αλλά αυτή δεν είναι συγκλονιστική.

Η εμβολιαστική περίοδος για τη γρίπη έχει ξεκινήσει, με έμφαση σε άνω των 60 ετών, χρόνια πάσχοντες και ευπαθείς ομάδες. Snapshot powered by AI

«Υπάρχει μία ανησυχία» λόγω της νέας μετάλλαξης του ιού της γρίπης, «όχι όμως συγκλονιστική», είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας για την πρώιμη έξαρση που παρουσιάζει η γρίπη και στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, την Τρίτη (27/10/2026).

Κάλεσε δε, τους πολίτες να εμβολιαστούν εγκαίρως με το αντιγριπικό εμβόλιο και αποκάλυψε ότι και ο ίδιος ήδη εμβολιάστηκε.

«Χθες έκανα το εμβόλιο της γρίπης. Το κάνω κάθε χρόνο και καλώ τον κόσμο που με βλέπει, να πάει να κάνει το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι δωρεάν, είναι πάρα πολύ εύκολο: όπως περπατάς στο δρόμο, μπαίνεις σε ένα φαρμακείο. Λες "βρε παιδιά κάντε μου το εμβόλιο". Σε πέντε λεπτά σου έχουν κάνει το εμβόλιο και έχεις φύγει.

»Να πω ότι αυτά είναι τα παλιά εμβόλια, δεν είναι mRNA, να μπλέκουμε τώρα σε εμβολιαστές και αντιεμβολιαστές, είναι τα κανονικά εμβόλια, αυτά που κάναμε εκατό χρόνια. Άρα λοιπόν, παρακαλώ πολύ τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο» δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Επίσης, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας την ίδια ημέρα στον Real FM, επισήμανε ότι «έχει ανοίξει η εμβολιαστική περίοδος τόσο για τη γρίπη όσο και για την COVID-19» και αναφέρθηκε στην ανάγκη εμβολιασμού των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών, των νεότερων ατόμων με χρόνια νοσήματα και των ευπαθών ομάδων.

«Όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει τον προσωπικό του γιατρό, αν θα πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι. Το εμβόλιο είναι καλό να γίνει τώρα, αυτή την περίοδο. Θέλει δύο περίπου εβδομάδες για να δράσει. Το αντιγριπικό εμβόλιο δεν αποκλείει τη νόσηση, αλλά προστατεύει από τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η γρίπη» εξήγησε ο κ. Θεμιστοκλέους και πρόσθεσε ότι μπορεί να γίνει ταυτόχρονα το εμβόλιο της γρίπης και του COVID.

Απαντώντας σε ερώτηση για την πρόσβαση στον εμβολιασμό, ο υφυπουργός Υγείας επανέλαβε ότι τα εμβόλια είναι δωρεάν. Ως προς τη διαδικασία, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι «το κλασικό αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί στο φαρμακείο με τη χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς συνταγογράφηση, ενώ για το ενισχυμένο εμβόλιο, το οποίο αφορά συγκεκριμένες ομάδες ατόμων άνω των 65 ετών, απαιτείται συνταγογράφηση».

Τέλος, σημείωσε ότι «η περιορισμένη μέχρι στιγμής συμμετοχή συνδέεται και με το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη κρυώσει ο καιρός. Η εμβολιαστική δραστηριότητα είναι χαμηλότερη τον Οκτώβριο και αυξάνεται σημαντικά τον Νοέμβριο».

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