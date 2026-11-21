Snapshot Το τυρί Comté Fort des Rousses 24 Months, που ωριμάζει σε φρούριο του Ναπολέοντα στη Γαλλία, κέρδισε τον τίτλο στο World Cheese Awards 2026.

Το φρούριο Fort des Rousses, που κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα, μετατράπηκε σε κελί ωρίμανσης τυριών το 1998 και φιλοξενεί περίπου 140.000 κεφάλια Comté.

Το Comté παράγεται από μη παστεριωμένο αγελαδινό γάλα και ωριμάζει για δύο χρόνια, αναπτύσσοντας φρουτώδη και πικάντικη γεύση.

Ο διαγωνισμός περιελάμβανε πάνω από 5.000 τυριά από τουλάχιστον 40 χώρες και η νίκη του Comté προέκυψε από διαδικασία αξιολόγησης με τυφλή δοκιμή και λύση ισοβαθμίας.

Στον τελικό διαγωνίστηκαν 14 τυριά από διάφορες χώρες, με το Comté να ξεχωρίζει μετά την αφαίρεση των ακραίων βαθμολογιών από τους κριτές. Snapshot powered by AI

Ένα τυρί από νωπό αγελαδινό γάλα που ωριμάζει σε φρούριο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη ήταν ο φετινός νικητής των World Cheese Awards 2026.

Πρόκειται για το «Comté Fort des Rousses 24 Months» της Fromageries Arnaud, το οποίο παίρνει το όνομά του από το πρώην στρατιωτικό φρούριο Fort des Rousses στην ανατολική Γαλλία, κοντά στα ελβετικά σύνορα. Το τυρί αυτό ωριμάζει για δύο χρόνια στο γαλλικό φρούριο που ιδρύθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη.

Το Fort des Rousses χρησίμευσε ως στρατιωτική βάση και στρατόπεδο εκπαίδευσης πριν τελικά μετατραπεί σε κελάρια ωρίμανσης το 1998. Με 50.000 τετραγωνικά μέτρα θολωτών πέτρινων κελαριών, το φρούριο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αποθήκες τυριών της Γαλλίας, φιλοξενώντας σχεδόν 140.000 κεφάλια Comté, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του φρουρίου.

https://www.instagram.com/p/DNNMEcXPJFM/

Το Comté είναι ένα ψημένο και συμπιεσμένο τυρί που παράγεται από μη παστεριωμένο αγελαδινό γάλα και παρασκευάζεται παραδοσιακά στην ορεινή περιοχή του Ορεινού Όγκου του Jura στη Γαλλία, σύμφωνα με την Comté USA.

Ένα νεαρό Comté έχει συνήθως άρωμα βουτύρου, αποξηραμένων βερίκοκων και καραμέλας. Αντίθετα, ένα Comté που έχει ωριμάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχει πιο φρουτώδη, πικάντικη και ξηροκαρπική γεύση, όπως αναφέρεται στον ιστότοπο του οργανισμού.

Το τυρί αυτό διακρίθηκε ανάμεσα σε περισσότερα από 5.000 τυριά που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, από τουλάχιστον 40 χώρες. Η ετήσια αυτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κόρδοβα της Ισπανίας στις 12 Νοεμβρίου, με στόχο να αναδείξει την τοπική τυροκομία και την κουλτούρα των τροφίμων και των ποτών, σύμφωνα με το Guild of Fine Food, το οποίο διοργανώνει τα World Cheese Awards.

«Αυτό που μου άρεσε σε αυτό το τυρί ήταν η πολυπλοκότητά του», δήλωσε ο κριτής των φιναλίστ, Rafa Dominguez Gonzalez. «Αυτές οι υπέροχες, με γεύση ξηρών καρπών και αλμυρές γεύσεις μου άφησαν πραγματικά έντονη εντύπωση», πρόσθεσε.

Πώς κέρδισε το μεγάλο τυρί

«Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο χρόνος είναι το πέμπτο συστατικό του τυριού», δήλωσε ο Patrick McGuigan, συγγραφέας και εκπαιδευτής στον τομέα του τυριού, ο οποίος συνδιοργάνωσε την αξιολόγηση των φιναλίστ.

Οι κριτές αξιολόγησαν τυφλά την εμφάνιση, το άρωμα, την υφή, τη γεύση και την αίσθηση στο στόμα από τα τυριά, απονέμοντας βαθμούς με βάση τις εκτιμήσεις τους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα των World Cheese Awards.

Ο αριθμός των βαθμών που απονεμήθηκαν στον αρχικό γύρο της αξιολόγησης καθόρισε αν ένα τυρί κέρδισε χάλκινο, ασημένιο ή χρυσό μετάλλιο.

Μόλις βαθμολογήθηκαν όλα τα τυριά, οι κριτές επέλεξαν 108 νικητές «Super Gold» μεταξύ των χρυσών μεταλλίων, οι οποίοι στη συνέχεια αξιολογήθηκαν από μια «σούπερ» κριτική επιτροπή 14 μελών.

Κάθε κριτής επέλεξε ένα αγαπημένο τυρί για τον τελικό γύρο των αξιολογήσεων, ο οποίος κατέληξε σε τριπλή ισοβαθμία μεταξύ του νικητή Comté, του Ossau-Iraty από τη Γαλλία και του Le Gruyère AOP από την Ελβετία, με κάθε τυρί να συγκεντρώνει 81 βαθμούς.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού έλυσαν την ισοβαθμία αφαιρώντας την υψηλότερη και τη χαμηλότερη βαθμολογία κάθε τυριού, με αποτέλεσμα το Comté να κερδίσει τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Οι 14 φιναλίστ προέρχονταν από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελβετία, με τυριά όπως μια ποικιλία πεκορίνο της Ιταλίας και ένα παλαιωμένο τυρί από κατσικίσιο γάλα της Ισπανίας, το οποίο ήταν επικαλυμμένο με βρώσιμα λουλούδια.

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