Πόσο υγιεινό είναι το χαλούμι; Πρωτεΐνη, αλάτι, λιπαρά – Μέχρι πόσο κάνει να τρώτε

Το χαλούμι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, αλλά πόσο αλάτι περιέχουν μερικές μόλις φέτες;

Μιχάλης Θερμόπουλος

Πόσο υγιεινό είναι το χαλούμι; Πρωτεΐνη, αλάτι, λιπαρά – Μέχρι πόσο κάνει να τρώτε
ΕΥ ΖΗΝ
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Το χαλούμι είναι ένα γνωστό κυπριακό τυρί, που παρέχει πρωτεΐνη και ασβέστιο, ωστόσο ακόμη και μια μέτρια μερίδα μπορεί να περιέχει σημαντική ποσότητα αλατιού και κορεσμένων λιπαρών.

Το αν το χαλούμι μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός υγιεινού γεύματος δεν εξαρτάται τόσο από το αν θα το χαρακτηρίσουμε «καλό» ή «κακό», όσο από την ποσότητα που καταναλώνουμε και τα υπόλοιπα τρόφιμα που συνοδεύουν το γεύμα.

Τι προσφέρει το χαλούμι από διατροφική άποψη;

Το χαλούμι παρασκευάζεται από πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα, ενίοτε αναμεμειγμένο με αγελαδινό. Όπως και άλλα τυριά, παρέχει πρωτεΐνη, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, καθώς και ασβέστιο, το οποίο είναι απαραίτητο για την υγεία των οστών και των δοντιών.

Επιπλέον, διατηρεί τη δομή του κατά το ψήσιμο, γεγονός που το καθιστά μια ελκυστική εναλλακτική λύση αντί για κρέας σε σαλάτες, τυλιχτά και πιάτα με λαχανικά. Ωστόσο, η απουσία κρέατος στο γεύμα δεν συνεπάγεται απαραίτητα χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι ή κορεσμένα λιπαρά.

Πόσο αλάτι περιέχει μια μερίδα χαλούμι;

Ανά 100 γραμμάρια, το χαλούμι περιέχει περίπου 3 γρ. αλατιού και 17 γρ. κορεσμένων λιπαρών. Η τυπική μερίδα είναι περίπου 50 γραμμάρια. Οι ακριβείς τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, γι' αυτό είναι σημαντικό να ελέγχετε την ετικέτα στη συσκευασία.

Για να έχετε μια εικόνα σχετικά με την ποσότητα του αλατιού, σημειώνεται ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά στους ενήλικες να καταναλώνουν λιγότερο από 5 γρ. αλατιού ημερησίως, αθροιστικά απ’ όλα τα τρόφιμα. Έτσι, μια μερίδα 50 γρ. χαλούμι, που περιέχει 1,5 γρ. αλατιού, καλύπτει περίπου το 30% αυτού του ανώτατου ορίου και αυτό πριν καν συνυπολογιστεί το αλάτι από το ψωμί, τις σάλτσες ή άλλα συστατικά του πιάτου.

Η υπερβολική πρόσληψη αλατιού συμβάλλει στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ενώ η υπερβολική κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών μπορεί να αυξήσει την «κακή» χοληστερόλη (LDL).

Αυτό δεν σημαίνει ότι το χαλούμι πρέπει να αποκλειστεί εντελώς από τη διατροφή, αλλά ότι απαιτείται προσοχή ως προς το μέγεθος της μερίδας και τη συχνότητα κατανάλωσης.

Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιο υγιεινό γεύμα με χαλούμι;

Αντιμετωπίστε το χαλούμι ως ένα από τα συστατικά του γεύματος και όχι ως το κεντρικό στοιχείο του. Μια μικρότερη μερίδα, συνοδευόμενη από άφθονα λαχανικά, φασόλια ή φακές και μια μετρημένη ποσότητα δημητριακών ολικής άλεσης, μπορεί να προσφέρει έναν πιο ισορροπημένο συνδυασμό πρωτεϊνών και φυτικών ινών.

Για παράδειγμα, δοκιμάστε ψητό χαλούμι με ντομάτες, αγγούρι, πράσινα φυλλώδη λαχανικά και ρεβίθια, με ντρέσινγκ από ελαιόλαδο και λεμόνι. Εναλλακτικά, προσθέστε μερικές φέτες σε ψητές πιπεριές και κολοκυθάκια, συνοδεύοντας το πιάτο με ψωμί ολικής άλεσης.

Επειδή το χαλούμι είναι από τη φύση του αλμυρό, αποφύγετε την προσθήκη επιπλέον αλατιού και προσέξτε την παρουσία ελιών, τουρσιών, αλμυρών σαλτσών ή επεξεργασμένων κρεατικών στο ίδιο γεύμα. Το ψήσιμο στη σχάρα ή η χρήση αντικολλητικού τηγανιού με ελάχιστο λάδι βοηθά στην αποφυγή περιττών λιπαρών, ωστόσο δεν μετατρέπει το καθαυτό χαλούμι σε τρόφιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι.

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Τι πρέπει να ελέγξετε πριν αγοράσετε χαλούμι

Συγκρίνετε τις διατροφικές πληροφορίες ανά 100 γρ. και όχι μόνο ανά προτεινόμενη μερίδα. Εξετάστε ξεχωριστά την περιεκτικότητα σε αλάτι και κορεσμένα λιπαρά: ένα προϊόν με μειωμένα λιπαρά δεν είναι απαραίτητα και χαμηλότερο σε νάτριο.

Για να καταλάβετε, τα τρόφιμα που περιέχουν περισσότερο από 1,5 γρ. αλατιού ανά 100 γρ. θεωρούνται υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι. Εάν καταναλώνετε συχνά χαλούμι ή χρειάζεται να περιορίσετε το νάτριο λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης, μια εναλλακτική λύση με λιγότερο αλάτι (π.χ. ορισμένα είδη τυριού τύπου cottage ή μοτσαρέλα) ίσως είναι πιο κατάλληλη. Ελέγξτε πάντως τις ετικέτες και αυτών των προϊόντων για αλάτι/νάτριο.

Συχνές Ερωτήσεις

Μειώνεται η περιεκτικότητα σε αλάτι κατά το ψήσιμο του χαλουμιού;

Μην το θεωρείτε δεδομένο. Το ψήσιμο μεταβάλλει την υφή και ροδίζει την επιφάνεια, αλλά η διατροφική ετικέτα και το μέγεθος της μερίδας σας παραμένουν τα πιο αξιόπιστα στοιχεία, για να υπολογίσετε την ποσότητα αλατιού που καταναλώνετε.

Είναι ασφαλές το χαλούμι για άτομα με αλλεργία στο γάλα;

Όχι. Το χαλούμι είναι γαλακτοκομικό προϊόν, ενώ το πρόβειο ή το κατσικίσιο γάλα δεν αποτελούν ασφαλή εναλλακτική λύση για όσους παρουσιάζουν αλλεργία στις πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος. Ακολουθήστε τις οδηγίες του αλλεργιολόγου σας, αντί να προχωρήσετε σε δοκιμές από μόνοι σας.

Συμπέρασμα

Το χαλούμι μπορεί να προσθέσει πρωτεΐνη και ασβέστιο σε ένα θρεπτικό γεύμα, ειδικά όταν συνδυάζεται με λαχανικά και άλλα ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα. Το κύριο διατροφικό του μειονέκτημα είναι το αλάτι και τα κορεσμένα λιπαρά ακόμα και σε σχετικά μικρές μερίδες, καθιστώντας τις συγκρίσεις ποσότητας και ετικέτας πιο χρήσιμες από την αποφυγή της κατανάλωσης.

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