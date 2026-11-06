Συναγερμός για τη φέτα: Ευλογιά και αφθώδης πυρετός απειλούν την παραγωγή - Φόβοι για τιμές έως €20

Snapshot Η ευλογιά των αιγοπροβάτων και ο αφθώδης πυρετός έχουν προκαλέσει σημαντική μείωση της κτηνοτροφικής παραγωγής στη Μυτιλήνη, με 2.257 κρούσματα ευλογιάς και 208 εστίες αφθώδους πυρετού έως τον Οκτώβριο του 2026.

Οι κρατικές αποζημιώσεις για απώλεια ζωικού κεφαλαίου έχουν ανώτατα όρια, τα οποία δεν καλύπτουν πλήρως το πραγματικό κόστος αντικατάστασης και επανεκκίνησης των εκμεταλλεύσεων.

Η μείωση του ζωικού κεφαλαίου απειλεί την παραγωγή φέτας, με πιθανή αύξηση της τιμής της από 12-14 ευρώ έως και 18-20 ευρώ ανά κιλό λόγω έλλειψης πρώτης ύλης.

Υπάρχει ανησυχία για τις ορολογικές εξετάσεις που μπορεί να ερμηνευτούν λανθασμένα ως παράνομος εμβολιασμός, με σοβαρές συνέπειες για τους παραγωγούς.

Η επιστημονική κοινότητα προτείνει εμβολιασμό και χρήση νέων τεχνολογιών όπως τα εμβόλια DIVA, καθώς και πιο στοχευμένα μέτρα πρόληψης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζωονόσων έως το 2035. Snapshot powered by AI

Σοβαρές αναταράξεις στην ελληνική κτηνοτροφία προκαλούν η ευλογιά των αιγοπροβάτων και ο αφθώδης πυρετός, με τις επιπτώσεις να επεκτείνονται πλέον και στην παραγωγή φέτας. Η μαζική απώλεια ζωικού κεφαλαίου, οι θανατώσεις και η αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα έχουν οδηγήσει πολλές κτηνοτροφικές μονάδες σε αδιέξοδο.

«Η Μυτιλήνη σήμερα είναι ένα νεκρό τοπίο», αναφέρει στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» ο καθηγητής Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Γεώργιος Αρσένος, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στη Λέσβο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, έως τις 23 Οκτωβρίου 2026 είχαν καταγραφεί 2.257 κρούσματα ευλογιάς, ενώ από τον Μάρτιο είχαν εντοπιστεί τουλάχιστον 208 εστίες αφθώδους πυρετού.

Παρά τις κρατικές αποζημιώσεις, οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι τα ποσά δεν επαρκούν για την αγορά νέων ζώων και την επανεκκίνηση των εκμεταλλεύσεών τους. Όπως επισημαίνεται και στο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», η ανασύσταση των κοπαδιών μπορεί να απαιτήσει δύο έως τρία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο οι παραγωγοί θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επίδραση της κρίσης στη φέτα, καθώς η παραγωγή της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πρόβειο γάλα. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι, εάν συνεχιστούν οι ελλείψεις πρώτης ύλης, η τιμή του προϊόντος ενδέχεται να αυξηθεί από τα 12-14 ευρώ στα 18-20 ευρώ το κιλό.

Την ίδια ώρα, οι ορολογικοί έλεγχοι προκαλούν αντιδράσεις στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι φοβούνται ότι η ανίχνευση αντισωμάτων μπορεί να δημιουργήσει υποψίες για παράνομους εμβολιασμούς. Οι επιστήμονες, ωστόσο, διευκρινίζουν ότι τα αντισώματα μπορεί να οφείλονται και σε φυσική μόλυνση, επομένως απαιτείται επιβεβαίωση με μοριακές εξετάσεις PCR.

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