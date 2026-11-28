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Σαουδαραβική επίθεση με στόχο τη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης, μεταδίδουν τα ξημερώματα του Σαββάτου μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους αντάρτες Χούθι.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, το οποίο πρόσκειται στο κίνημα των ανταρτών, το πλήγμα σημειώθηκε εντός της πρωτεύουσας της χώρας.

Προς το παρόν η εικόνα παραμένει θολή, καθώς δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές σημείο που επλήγη, ούτε αναφορές για τυχόν θύματα ή υλικές ζημιές.

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