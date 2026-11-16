Υεμένη: Οι Χούθι προελαύνουν προς την Άντεν – Μόλις 60 χιλιόμετρα από την έδρα της κυβέρνησης

Snapshot Οι δυνάμεις των Χούι έχουν προχωρήσει σε απόσταση μόλις 60 χιλιομέτρων από την Άντεν, προκαλώντας αναδίπλωση των κυβερνητικών στρατευμάτων.

Οι αντάρτες εδραιώνουν τον έλεγχό τους στα Στενά Μπαμπ ελ Μάντεμπ, μια κρίσιμη θαλάσσια δίοδο για το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει θύματα μεταξύ αμάχων και ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται, με χιλιάδες πρόσφυγες να έχουν εκτοπιστεί από την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών.

Οι Χούθι απελευθέρωσαν περίπου 600 αιχμαλώτους, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και η προέλασή τους προς την Άντεν συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Σε απόσταση μόλις 60 χιλιομέτρων από την Άντεν, την προσωρινή έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, έχουν φτάσει οι δυνάμεις των Χούθι, συνεχίζοντας την προέλασή τους στο νότιο τμήμα της χώρας. Η εξέλιξη έχει αναγκάσει τον κυβερνητικό στρατό να αναδιατάξει τις δυνάμεις του, την ώρα που οι συγκρούσεις εντείνονται και οι αντάρτες διευρύνουν τον έλεγχό τους σε περιοχές στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με έξι στρατιωτικές και κυβερνητικές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), το κίνημα Ανσαραλά, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, κατέλαβε τις περιοχές αλ Μακατίρα και αλ Μανταρίμπα, προωθώντας τις δυνάμεις του προς την Άντεν. Μαχητές του έχουν εγκατασταθεί στο στρατόπεδο αλ Χαράζ, περίπου 60 χιλιόμετρα από το σημαντικό λιμάνι της νότιας Υεμένης.

Η Άντεν αποτελεί την έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης από τότε που οι Χούθι κατέλαβαν τη Σαναά το 2014. Οι αντάρτες είχαν επιχειρήσει να κυριεύσουν την πόλη και το 2015, χωρίς επιτυχία.

Ο κυβερνητικός στρατός ανακοίνωσε την αναδίπλωση μονάδων του από την περιοχή των Στενών Μπαμπ ελ Μάντεμπ προς την Άντεν και τα περίχωρά της, εξηγώντας ότι προτεραιότητα αποτελεί πλέον η προστασία της πόλης και των γειτονικών επαρχιών.

Ήδη από την Παρασκευή, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν ξεκινήσει οχυρωματικά έργα στις προσβάσεις της Άντεν, με σάκους άμμου και υπόγειες σήραγγες, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο νέας επίθεσης.

Οι μάχες έχουν προκαλέσει και απώλειες μεταξύ των αμάχων. Πηγές του AFP ανέφεραν ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από πυραυλικό πλήγμα των ανταρτών εναντίον θέσης κυβερνητικών στρατευμάτων. Τις προηγούμενες εβδομάδες οι Χούθι είχαν επίσης στοχοποιήσει το προεδρικό μέγαρο και το αεροδρόμιο της Άντεν.

Ενισχύουν τον έλεγχό τους στα Στενά Μπαμπ ελ Μάντεμπ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η υποχώρηση των κυβερνητικών δυνάμεων από την περιοχή του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, καθώς επιτρέπει στους Χούθι να εδραιώσουν περαιτέρω την παρουσία τους σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους του παγκόσμιου εμπορίου.

Δύο στρατιωτικές πηγές του κινήματος υποστήριξαν ότι οι αντάρτες κατέλαβαν θέσεις τις οποίες εγκατέλειψαν οι αντίπαλοί τους, σε μια ζώνη σχεδόν 150 χιλιομέτρων κοντά στα στρατηγικής σημασίας στενά.

Η περιοχή αποτελεί βασικό πέρασμα για τα εμπορικά πλοία που κινούνται μεταξύ Ευρώπης και Ασίας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ. Η σημασία της έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μετά τον ουσιαστικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Η Ανσαραλά έχει παράλληλα ανακοινώσει αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα σε βάρος των σαουδαραβικών εμπορικών πλοίων, ενώ έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον αεροδρομίων, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία.

Την Κυριακή, ο υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικός συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους με κατεύθυνση το Ριάντ και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή της Μεδίνας.

Ανθρωπιστική κρίση και ανησυχία για χιλιάδες πρόσφυγες

Η επιδείνωση της κατάστασης έχει σημάνει συναγερμό και στον ΟΗΕ. Η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις πληροφορίες ότι οι εχθροπραξίες έχουν φτάσει σε καταυλισμό στην επαρχία Λαχτζ, όπου φιλοξενούνται σχεδόν 10.000 πρόσφυγες.

Από τον Ιούλιο, όταν κατέρρευσε η άτυπη κατάπαυση του πυρός που διατηρούνταν επί τέσσερα χρόνια, τουλάχιστον 1.600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Μοχάμεντ Αλμπάσα, της εταιρείας συμβούλων διαχείρισης κινδύνων Basha Report, εκτιμά ότι οι Χούθι διατηρούν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πεδίο των μαχών, καθορίζοντας τον ρυθμό και την κατεύθυνση της σύγκρουσης.

Μιλώντας στο AFP, απέδωσε τις δυσκολίες των κυβερνητικών δυνάμεων στην απουσία ενιαίας στρατιωτικής διοίκησης, στις αντιπαλότητες μεταξύ διαφορετικών παρατάξεων και στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για μια συντονισμένη επιχείρηση σε πολλαπλά μέτωπα.

Η κατάληψη της ορεινής περιοχής αλ Μακατίρα ενισχύει επίσης τις θέσεις των ανταρτών στον βασικό οδικό άξονα που συνδέει την Άντεν με την Τάιζ, την οποία πολιορκούν εδώ και εβδομάδες. Οι κυβερνητικές δυνάμεις επιμένουν ότι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την άρση της πολιορκίας.

Οι Χούθι απελευθέρωσαν περίπου 600 αιχμαλώτους

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το κίνημα Ανσαραλά ανακοίνωσε την απελευθέρωση περίπου 600 αιχμαλώτων των κυβερνητικών δυνάμεων, τους οποίους είχε συλλάβει μετά την αναζωπύρωση του πολέμου τον Ιούλιο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Σαναά, με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να επιβεβαιώνει τις απελευθερώσεις.

Οι Χούθι χαρακτήρισαν την κίνηση τη μεγαλύτερη μονομερή απελευθέρωση αιχμαλώτων στη διάρκεια της σύγκρουσης, επικρίνοντας παράλληλα την αντίπαλη πλευρά ότι δεν έχει προχωρήσει σε αντίστοιχη πρωτοβουλία.

Η απελευθέρωση των αιχμαλώτων πραγματοποιείται, πάντως, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η προέλαση των ανταρτών προς την Άντεν εντείνει την ανησυχία για μια νέα, ιδιαίτερα αιματηρή φάση του πολέμου στην Υεμένη.

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