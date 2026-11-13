H Σαουδική Αραβία πιέζει την ΕΕ να χαρακτηρίσει τους Χούθι τρομοκρατική οργάνωση

Το Ριάντ επιδιώκει αυστηρότερη στάση απέναντι στους αντάρτες της Υεμένης, μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων. Φόβοι στις Βρυξέλλες για τις ειρηνευτικές συνομιλίες και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Γιάννης Φιλιππάκος

H Σαουδική Αραβία πιέζει την ΕΕ να χαρακτηρίσει τους Χούθι τρομοκρατική οργάνωση

Υποστηρικτές του ηγέτη των Χούθι, Άμπντελ Μάλεκ αλ Χούθι

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Σαουδική Αραβία πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίσει τους Χούθι τρομοκρατική οργάνωση λόγω της κλιμάκωσης των επιθέσεων τους.
  • Η ΕΕ διστάζει να λάβει αυτή την απόφαση, φοβούμενη ότι θα δυσκολέψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες και θα περιορίσει τα κανάλια επικοινωνίας με τους Χούθι.
  • Ο χαρακτηρισμός απαιτεί ομοφωνία από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά μέχρι στιγμής μόνο λίγες χώρες υποστηρίζουν την πρόταση.
  • Υπάρχουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και τον κίνδυνο αντιποίνων σε ευρωπαϊκά εμπορικά πλοία.
  • Η σύγκρουση στην Υεμένη και οι επιθέσεις των Χούθι απειλούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σημαντική θαλάσσια αρτηρία διεθνούς εμπορίου.
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Πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει τους Χούθι της Υεμένης στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων ασκεί η Σαουδική Αραβία, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής την απαραίτητη στήριξη από τα κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται έξι Ευρωπαίους αξιωματούχους, το Ριάντ επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή πίεση προς το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα Ανσαραλά, έπειτα από την επανέναρξη των συγκρούσεων και τις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις των ανταρτών εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

Οι Χούθι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με ευρωπαϊκές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων εμπάργκο όπλων και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 12 διοικητών τους. Ωστόσο, η ΕΕ δεν έχει προχωρήσει στον χαρακτηρισμό ολόκληρης της οργάνωσης ως τρομοκρατικής, όπως έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Γιατί διστάζουν οι Ευρωπαίοι

Το βασικό εμπόδιο για τη σαουδαραβική πρωτοβουλία είναι οι ανησυχίες ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Υεμένη.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο χαρακτηρισμός των Χούθι ως τρομοκρατικής οργάνωσης ενδέχεται να περιορίσει τα ήδη λιγοστά κανάλια επικοινωνίας με το κίνημα, στερώντας από την ΕΕ τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια μελλοντική ειρηνευτική διαδικασία.

Η απόφαση απαιτεί ομοφωνία και από τα 27 κράτη-μέλη, με έναν από τους αξιωματούχους να επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής μόνο ένας μικρός αριθμός χωρών υποστηρίζει την πρόταση. Επιπλέον, η ενδεχόμενη άρση ενός τέτοιου χαρακτηρισμού θα απαιτούσε επίσης ομόφωνη απόφαση.

Στις ευρωπαϊκές επιφυλάξεις προστίθενται οι πιθανές συνέπειες για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές υπό τον έλεγχο των Χούθι, καθώς και ο κίνδυνος αντιποίνων σε βάρος ευρωπαϊκών εμπορικών πλοίων.

Τον περασμένο Οκτώβριο, πάντως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ του χαρακτηρισμού των Χούθι ως τρομοκρατικής οργάνωσης, με ψήφισμα που δεν είναι δεσμευτικό για τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών.

Εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας επιβεβαίωσε ότι οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με τη Σαουδική Αραβία για τις περιφερειακές εξελίξεις, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει τις συγκεκριμένες διαβουλεύσεις.

Η σύγκρουση στην Υεμένη και ο κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα

Η σαουδαραβική πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο νέας έντασης στην Υεμένη. Η εκεχειρία του 2022 κατέρρευσε τον περασμένο Ιούλιο, με τους Χούθι και τη Σαουδική Αραβία να ανταλλάσσουν έκτοτε πλήγματα που έχουν προκαλέσει θύματα μεταξύ των αμάχων.

Το Ριάντ ηγείται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία στρατιωτικού συνασπισμού που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, την οποία οι Χούθι εκδίωξαν από την πρωτεύουσα Σαναά το 2014.

Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων προκαλεί ανησυχία και για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς οι ακτές της Υεμένης εκτείνονται κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας και των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία.

Ενδεχόμενη επανάληψη των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία θα μπορούσε να προκαλέσει νέες αναταράξεις στις μεταφορές και στο παγκόσμιο εμπόριο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι θαλάσσιες οδοί της Μέσης Ανατολής βρίσκονται ήδη υπό έντονη πίεση.

Επιθέσεις σε τρεις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Την ίδια ώρα, η ένταση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι κλιμακώνεται, με το κίνημα να ανακοινώνει ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον τριών ενεργειακών στόχων στο σαουδαραβικό έδαφος.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αντάρτες υποστήριξαν ότι έπληξαν αντλιοστάσιο του πετρελαιαγωγού Ανατολής–Δύσης, πετρελαϊκή εγκατάσταση στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας και κτίριο της Saudi Aramco στο Ριάντ.

Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ένα στην περιοχή του Ριάντ και ένα στην Ανατολική Επαρχία, χωρίς να επιβεβαιώσει πλήγματα στις εγκαταστάσεις. Οι ισχυρισμοί των Χούθι δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

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