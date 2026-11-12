Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι των Χούθι με κατεύθυνση τη Μέκκα

Snapshot Η αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε και κατέστρεψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους με κατεύθυνση τη Μέκκα που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι.

Συντρίμμια από τους πυραύλους έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι σαουδαραβικές αρχές κατήγγειλαν την επίθεση ως παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και απειλή κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή εκτενείς υλικές ζημιές μέχρι στιγμής.

Το περιστατικό σημειώνεται σε περίοδο κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι, με επανειλημμένες επιθέσεις κατά σαουδαραβικών στόχων. Snapshot powered by AI

Δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί με κατεύθυνση την περιοχή της Μέκκας αναχαίτισε και κατέστρεψε η αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της χώρας, οι οποίες αποδίδουν την επίθεση στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Όπως ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας, συντρίμμια από τους πυραύλους έπεσαν σε διάφορα σημεία της περιοχής, μεταξύ των οποίων και το χωριό Σαμπούχα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

«Οι ομάδες της Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίθηκαν στην πτώση συντριμμιών από δύο βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι προς την περιοχή της Μέκκας, προτού αναχαιτιστούν και καταστραφούν», ανέφερε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι σαουδαραβικές αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καταγγέλλοντας την απειλή σε βάρος αμάχων και πολιτικών υποδομών. Δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής θύματα ή η έκταση πιθανών υλικών ζημιών.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο νέας κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, με επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στο σαουδαραβικό έδαφος.

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν στο παρελθόν αρνηθεί ότι στοχοποιούν τη Μέκκα, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις τους στρέφονται εναντίον στρατιωτικών και στρατηγικών εγκαταστάσεων. Δεν υπήρξε άμεση τοποθέτησή τους για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Διαβάστε επίσης