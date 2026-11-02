Σαουδαραβικοί βομβαρδισμοί στην Υεμένη – Οι Χούθι καταγγέλλουν πλήγμα στο στρατηγικό λιμάνι Ρας Ίσα

 Στο στόχαστρο των επιθέσεων βρέθηκαν το λιμάνι Ρας Ίσα και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Χοντάιντα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σαουδαραβικοί βομβαρδισμοί στην Υεμένη – Οι Χούθι καταγγέλλουν πλήγμα στο στρατηγικό λιμάνι Ρας Ίσα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το λιμάνι Ρας Ίσα και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Χοντάιντα, προκαλώντας τουλάχιστον επτά τραυματισμούς.
  • Οι επιθέσεις στοχεύουν υποδομές που, σύμφωνα με τη Σαουδική Αραβία, χρησιμοποιούνται από τους Χούθι για στρατιωτικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
  • Το λιμάνι Ρας Ίσα αποτελεί κρίσιμη δίοδο για την εισαγωγή καυσίμων, τροφίμων και ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές υπό έλεγχο των Χούθι.
  • Οι συγκρούσεις στην Υεμένη έχουν επιδεινωθεί από τον Ιούλιο μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας του 2022, με πάνω από 1.600 νεκρούς και 300.000 εκτοπισμένους σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.
  • Δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα τα στοιχεία για τις ζημιές ή τους τραυματίες, ούτε τα στοιχεία του εμπορικού πλοίου που επλήγη στο λιμάνι.
Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές στην επαρχία Χοντάιντα της Υεμένης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στους Χούθι. Οι επιθέσεις, οι οποίες αποδίδονται στη Σαουδική Αραβία, έπληξαν το λιμάνι Ρας Ίσα στην Ερυθρά Θάλασσα και εγκαταστάσεις πετρελαϊκής εταιρείας στην περιοχή Μπατζίλ.

Όπως μετέδωσε το Al Masirah το βράδυ της Κυριακής (1/11), δύο αεροπορικά πλήγματα είχαν στόχο προβλήτα του λιμανιού Ρας Ίσα και εμπορικό πλοίο που βρισκόταν εκεί. Από τις επιθέσεις αναφέρθηκαν τέσσερις τραυματίες, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμό εγκαταστάσεων της πετρελαϊκής εταιρείας στην Μπατζίλ.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του εμπορικού πλοίου ούτε η έκταση των ζημιών, ενώ οι αναφορές για τους τραυματίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Η ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας

Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιχείρηση ακριβείας εναντίον εγκαταστάσεων που, σύμφωνα με το Ριάντ, χρησιμοποιούνται από τους Χούθι για την υποστήριξη επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η συμμαχία κατηγόρησε το κίνημα ότι αξιοποιεί κρίσιμες υποδομές για στρατιωτικούς σκοπούς, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει συγκεκριμένα τις αναφορές περί πλήγματος σε εμπορικό πλοίο στο Ρας Ίσα.

Το συγκεκριμένο λιμάνι, βόρεια της Χοντάιντα, χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και αποθήκευση καυσίμων. Η ευρύτερη περιοχή διαθέτει τις σημαντικότερες λιμενικές εγκαταστάσεις που ελέγχουν οι Χούθι και αποτελεί βασική δίοδο για την εισαγωγή τροφίμων και ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές υπό τον έλεγχό τους.

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται ενώ οι συγκρούσεις στην Υεμένη έχουν ενταθεί από τον περασμένο Ιούλιο, μετά την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας του 2022. Η αναζωπύρωση του πολέμου έχει προκαλέσει περισσότερους από 1.600 θανάτους και τον εκτοπισμό άνω των 300.000 ανθρώπων, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις της μεγάλης προκήρυξης για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 4 Νοεμβρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 19 νεκροί από βομβαρδισμό στρατοπέδου του ELN – Πληροφορίες για εμπλοκή των ΗΠΑ

04:12ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδαραβικοί βομβαρδισμοί στην Υεμένη – Οι Χούθι καταγγέλλουν πλήγμα στο στρατηγικό λιμάνι Ρας Ίσα

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν 66 από τους 69 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Ανάμεσά τους 12 ξένοι υπήκοοι

03:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Οι πύραυλοί μας θα φτάσουν στην Ευρώπη» – Ευθεία προειδοποίηση Μοτακί για ενδεχόμενο νέου πολέμου

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε πλήρη εξέλιξη η νέα κακοκαιρία – Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Το «παζάρι» του Ζελένσκι: Θέλει Patriot με αντάλλαγμα το τέλος των πληγμάτων στα ρωσικά διυλιστήρια

02:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 186 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ)

01:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προς Ιράν: «Ή θα κάνουν συμφωνία ή θα τελειώσουμε εμείς τον πόλεμο»

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πολιτική σύγκρουση για τα επεισόδια μετά τις διαδηλώσεις της Gen Z – Σκληρές ποινές ζητά ο Ντόμπριντ

01:04ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Έγραψε ιστορία ο Κίμι Αντονέλι – Παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 20 ετών

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Καθαρή νίκη της Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές – Το μήνυμα για τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει ότι δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε νάρκες και εξερράγησαν

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Επαναλειτουργούν αύριο τα σχολεία στη Γκράβα - Επιστολή Δούκα στους διευθυντές

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Συγκεντρώσεις για την πολύνεκρη τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ - Βίντεο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κυβερνήσει χωρίς το Κογκρέσο σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών

23:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 54χρονος στη Μεταμόρφωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν δύο άτομα με 32 κιλά κατεργασμένης κάνναβης - Διακινούσαν μεγάλες ποσότητες στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία - Εικόνες

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος στο «Βήμα»: «Ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό» - Τι είπε για συναινέσεις 

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Δύο τυχεροί μοιράστηκαν 1.000.000 ευρώ

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε πλήρη εξέλιξη η νέα κακοκαιρία – Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Η σύζυγος του Φιρινίδη είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ και ο ίδιος είχε καταγγείλει επίθεση από κουκουλοφόρους

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Αυτός είναι ο 37χρονος πίσω από την απάτη με την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του στον λαιμό και την πλάτη

22:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που αεροσκάφος συντρίβεται πάνω σε σπίτια – Βίντεο

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

21:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Ανακοίνωσε τα νέα τιμολόγια για τον Νοέμβριο - Απορρόφηση αυξήσεων στα «πράσινα», νέα προσφορά στα «μπλε» 

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν από σήμερα νωρίτερα σταθμοί Μετρό - Δείτε αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

17:59ΕΛΛΑΔΑ

«Αφήνουμε τους "καρχαρίες" και πιάνουμε τον Κωστάκη - Αν το έκανε, πολύ καλά έκανε» - Προκαλεί συγγενής του 37χρονου που κατηγορείται ότι έκλεβε χρήματα που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά

01:04ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Έγραψε ιστορία ο Κίμι Αντονέλι – Παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 20 ετών

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις της μεγάλης προκήρυξης για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι φαιδροί ισχυρισμοί ακραίων αλβανικών εθνικιστών για ιλλυρική καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Στρατηγών του και η πραγματικότητα

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κυβερνήσει χωρίς το Κογκρέσο σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ