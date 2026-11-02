Σαουδαραβικοί βομβαρδισμοί στην Υεμένη – Οι Χούθι καταγγέλλουν πλήγμα στο στρατηγικό λιμάνι Ρας Ίσα

Snapshot Σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το λιμάνι Ρας Ίσα και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Χοντάιντα, προκαλώντας τουλάχιστον επτά τραυματισμούς.

Οι επιθέσεις στοχεύουν υποδομές που, σύμφωνα με τη Σαουδική Αραβία, χρησιμοποιούνται από τους Χούθι για στρατιωτικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το λιμάνι Ρας Ίσα αποτελεί κρίσιμη δίοδο για την εισαγωγή καυσίμων, τροφίμων και ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές υπό έλεγχο των Χούθι.

Οι συγκρούσεις στην Υεμένη έχουν επιδεινωθεί από τον Ιούλιο μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας του 2022, με πάνω από 1.600 νεκρούς και 300.000 εκτοπισμένους σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα τα στοιχεία για τις ζημιές ή τους τραυματίες, ούτε τα στοιχεία του εμπορικού πλοίου που επλήγη στο λιμάνι. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές στην επαρχία Χοντάιντα της Υεμένης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στους Χούθι. Οι επιθέσεις, οι οποίες αποδίδονται στη Σαουδική Αραβία, έπληξαν το λιμάνι Ρας Ίσα στην Ερυθρά Θάλασσα και εγκαταστάσεις πετρελαϊκής εταιρείας στην περιοχή Μπατζίλ.

Όπως μετέδωσε το Al Masirah το βράδυ της Κυριακής (1/11), δύο αεροπορικά πλήγματα είχαν στόχο προβλήτα του λιμανιού Ρας Ίσα και εμπορικό πλοίο που βρισκόταν εκεί. Από τις επιθέσεις αναφέρθηκαν τέσσερις τραυματίες, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμό εγκαταστάσεων της πετρελαϊκής εταιρείας στην Μπατζίλ.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του εμπορικού πλοίου ούτε η έκταση των ζημιών, ενώ οι αναφορές για τους τραυματίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Η ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας

Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιχείρηση ακριβείας εναντίον εγκαταστάσεων που, σύμφωνα με το Ριάντ, χρησιμοποιούνται από τους Χούθι για την υποστήριξη επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η συμμαχία κατηγόρησε το κίνημα ότι αξιοποιεί κρίσιμες υποδομές για στρατιωτικούς σκοπούς, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει συγκεκριμένα τις αναφορές περί πλήγματος σε εμπορικό πλοίο στο Ρας Ίσα.

Το συγκεκριμένο λιμάνι, βόρεια της Χοντάιντα, χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και αποθήκευση καυσίμων. Η ευρύτερη περιοχή διαθέτει τις σημαντικότερες λιμενικές εγκαταστάσεις που ελέγχουν οι Χούθι και αποτελεί βασική δίοδο για την εισαγωγή τροφίμων και ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές υπό τον έλεγχό τους.

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται ενώ οι συγκρούσεις στην Υεμένη έχουν ενταθεί από τον περασμένο Ιούλιο, μετά την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας του 2022. Η αναζωπύρωση του πολέμου έχει προκαλέσει περισσότερους από 1.600 θανάτους και τον εκτοπισμό άνω των 300.000 ανθρώπων, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.

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