Υεμένη: Περισσότεροι από 300.000 οι εκτοπισμένοι λόγω των μαχών στα δυτικά

Τι αναφέρει ο ΟΗΕ για την κατάσταση των αμάχων στην χώρα

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Υεμένη: Περισσότεροι από 300.000 οι εκτοπισμένοι λόγω των μαχών στα δυτικά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη δυτική Υεμένη των μαχών τους τελευταίους δύο μήνες.
  • Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) καλεί τις εμπλεκόμενες πλευρές να προστατεύσουν τους αμάχους και να διασφαλίσουν την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια.
  • Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών ξεκίνησε τον Ιούλιο και επιδεινώθηκε μετά από επίθεση των Χούθι, με τη Σαουδική Αραβία να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές.
  • Οι μάχες έχουν οδηγήσει σε αύξηση έως και πενταπλάσια των τιμών των βασικών αγαθών στην πόλη Ταΐζ, δυσχεραίνοντας τη μεταφορά προμηθειών.
  • Ο ΔΟΜ εκτιμά ότι απαιτούνται 45 εκατομμύρια δολάρια για τους επόμενους έξι μήνες για την κάλυψη βασικών ανθρωπιστικών αναγκών στην Υεμένη.
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Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στην Υεμένη λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας, η πλειονότητα των εκτοπισμών καταγράφηκε τους τελευταίους δύο μήνες, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Σε ανακοίνωση, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) καλεί «όλες τις πλευρές (που εμπλέκονται σε αυτή) τη σύγκρουση να προστατεύσουν τους αμάχους, τους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα και να εγγυηθούν την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως στις περιοχές της Ταΐζ όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη».

«Έπειτα από χρόνια σύγκρουσης, οι οικογένειες στην Υεμένη αναγκάζονται ξανά να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, συχνά με μόνα υπάρχοντα τα ρούχα που φορούν», δήλωσε ο Αμπντουσατόρ Εσόεφ, επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στην Υεμένη.

«Έχουν επείγουσα ανάγκη από στέγη, τροφή, πόσιμο νερό και υγειονομική περίθαλψη. Χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση, χιλιάδες οικογένειες κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς τη βοήθεια που χρειάζονται απεγνωσμένα», πρόσθεσε. Η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο τον Ιούλιο, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, καθώς σύρθηκε στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Υεμένη εκτοπισμένοι άμαχοι

Ένα αγόρι από την Υεμένη, που έχει εκτοπιστεί, κάθεται πάνω σε σάκους με επισιτιστική βοήθεια στην περιοχή Σαλάχ αλ-Ντιν. 25 Οκτωβρίου 2026.

AP

Οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν τον Σεπτέμβριο, έπειτα από μια επίθεση των φιλοϊρανών Χούθι στο δυτικό τμήμα της χώρας, η οποία τους επέτρεψε να ενισχύσουν την επιρροή τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ευρώπη και με την Ασία μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Έκτοτε, η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος της κυβέρνησης της Υεμένης, βομβαρδίζει τακτικά τις θέσεις των Χούθι, οι οποίοι απαντούν πληθαίνοντας τις επιθέσεις τους στο σαουδαραβικό έδαφος.Οι μάχες έχουν προκαλέσει κατακόρυφη άνοδο των τιμών των βασικών αγαθών. Στην πόλη Ταΐζ, δυτικά, το κόστος των ειδών πρώτης ανάγκης έχει τριπλασιαστεί έως και πενταπλασιαστεί, λόγω των μαχών που εμποδίζουν τη μεταφορά προμηθειών από τις γειτονικές περιοχές, σύμφωνα με τον ΔΟΜ.

Πέντε κινητές ιατρικές μονάδες του ΔΟΜ παρέχουν ιατρική περίθαλψη σε τέσσερα κυβερνεία (Μαρίμπ, Λαχτζ, Άντεν και Ταΐζ).Καθώς οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται, ο ΔΟΜ υπολογίζει ότι 45 εκατομμύρια δολάρια (40 εκατομμύρια ευρώ) θα χρειαστούν τους επόμενους έξι μήνες για την παροχή ζωτικής σημασίας βοήθειας, κυρίως όσον αφορά τη στέγαση, την έκτακτη οικονομική βοήθεια, την υγειονομική περίθαλψη, την πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε βασικές συνθήκες υγιεινής και την προστασία των εκτοπισμένων πληθυσμών.

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