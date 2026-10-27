Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι - Ζημιές από πτώση θραυσμάτων στο Ριάντ

Snapshot Η αεράμυνα της Σουδικής Αβίας κατέρψε δύο βαλλιστικούς πυύλους πάνω από το Ριάντ.

Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Τα θραύσματα από τους πυραύλους προκάλεσαν υλικές ζημιές σε κτίριο, εργοτάξιο και όχημα.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαροί τραυματισμοί από την επίθεση.

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες για την εκτίμηση των ζημιών. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τέθηκε για ακόμη μία φορά η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, έπειτα από νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εξουδετερώσουν την απειλή στον αέρα, ωστόσο η πτώση των συντριμμιών προκάλεσε υλικές ζημιές σε κατοικημένες ζώνες της μητρόπολης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Σαουδικής Πολιτικής Άμυνας, την οποία μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (SPA), οι στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν επιτυχώς δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν κατεύθυνση προς την καρδιά της πρωτεύουσας.

Από τη αναχαίτιση στον εναέριο χώρο, μεγάλα μεταλλικά κομμάτια και θραύσματα από τα διαλυμένα βλήματα κατέπεσαν στο έδαφος. Όπως επιβεβαίωσαν τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στα σημεία πτώσης, από τα συντρίμμια προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές σε ένα κτίριο, στις εγκαταστάσεις ενός εργοταξίου καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απώλειες ανθρώπινων ζωών ή σοβαροί τραυματισμοί, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες για τον ακριβή προσδιορισμό των ζημιών.

Διαβάστε επίσης