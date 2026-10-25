Επίθεση των Χούθι στο Ριάντ: Αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου

Snapshot Οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν βαλλιστικό πύραυλο προς το Ριάντ, προκαλώντας συναγερμό στη Σαουδική Αραβία.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε και κατέστρεψε τον πύραυλο πριν πλήξει αστικούς στόχους.

Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας έλαβαν κατεπείγοντα μηνύματα μέσω κινητών για να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία.

Τρεις δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στον ουρανό του Ριάντ κατά την αναχαίτιση της επίθεσης.

Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το περιστατικό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της απειλής. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στη σαουδαραβική πρωτεύουσα έπειτα από νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες της Υεμένης, Χούθι προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους του Ριάντ.

Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, η οποία πολεμά εναντίον του υποστηριζόμενου από το Ιράν κινήματος Ανσαραλά (ευρέως γνωστού με το επώνυμο της ηγεσίας του, ως Χούθι), επιβεβαίωσε το περιστατικό. Σύμφωνα με τον Σαουδάραβα συνταγματάρχη και εκπρόσωπο της συμμαχίας Νούρι αλ Μάλκι, η αντιαεροπορική άμυνα του βασιλείου αναχαίτισε και κατέστρεψε τον βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσε η παραστρατιωτική οργάνωση.

Την ίδια ώρα, ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως ακούστηκαν τρεις δυνατές εκρήξεις στον ουρανό της πόλης. Κι όμως, παρά την ένταση της επίθεσης, ο εκπρόσωπος της συμμαχίας υπογράμμισε μέσω του X πως το χτύπημα των Χούθι αναχαιτίστηκε προτού πλήξει τους στόχους του μέσα στον αστικό ιστό του Ριάντ.

Έκτακτες ειδοποιήσεις στα κινητά

Οι τοπικές αρχές ενεργοποίησαν αμέσως τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του άμαχου πληθυσμού από τα θραύσματα. Όπως ανακοινώθηκε, εστάλησαν μαζικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας, τα οποία προειδοποιούσαν ξεκάθαρα για επικείμενη «αεροπορική απειλή». Μέσω αυτών των κατεπειγουσών ειδοποιήσεων, οι πολίτες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τους δρόμους και να καταφύγουν άμεσα σε ασφαλή σημεία, αναζητώντας προστασία σε καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός για την πτώση του βαλλιστικού πυραύλου.

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