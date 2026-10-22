Snapshot Το προσωπικό των κεντρικών γραφείων της Aramco στην Νταχράν διατάχθηκε να εκκενώσει τις εγκαταστάσεις και να εργαστεί από το σπίτι μέχρι νεωτέρας.

Οι επιθέσεις από τους Χούθι περιλαμβάνουν στόχους στο Υπουργείο Άμυνας στο Ριάντ, εγκαταστάσεις της Aramco στο Γιανμπού και το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ στο Νταμάμ.

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα τραυματίστηκαν από θραύσματα drone που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθι, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές.

Η σαουδαραβική αεροπορική άμυνα κατέρριψε drones που στόχευαν περιοχές στο Ριάντ, τη Μεδίνα και το κοίτασμα πετρελαίου Σαϊμπάχ της Aramco.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία για τις επιθέσεις στο Ριάντ και το Γιανμπού. Snapshot powered by AI

Το προσωπικό που εξακολουθεί να εργάζεται στα κεντρικά γραφεία του πετρελαϊκού γίγαντα Aramco στην Νταχράν, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, διατάχθηκε σήμερα να εκκενώσει τις εγκαταστάσεις, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters πηγές με γνώση της απόφασης.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται εξ αποστάσεως έπειτα από επίθεση των μαχητών Χούθι της Υεμένης την περασμένη εβδομάδα στην Νταχράν, δήλωσαν τρεις πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν για λόγους ασφαλείας.

Στους εναπομείναντες εργαζόμενους που συνέχιζαν να εργάζονται στα κεντρικά γραφεία δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις και να εργαστούν από το σπίτι μέχρι νεωτέρας, δήλωσαν δύο από τις πηγές.

Οι Χούθι δήλωσαν νωρίτερα σήμερα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ, εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στο Γιανμπού και του διεθνούς αεροδρομίου Βασιλιάς Φαχντ στο Νταμάμ, όπου, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, σκοτώθηκαν δύο άτομα.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία σχετικά με τις επιθέσεις στο Ριάντ και το Γιανμπού. Νωρίτερα το Ριάντ ανακοίνωσε ότι κατέρριψε drones στις περιοχές του Ριάντ και της Μεδίνας. Σε μια άλλη χθεσινή επίθεση, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλα τραυματίστηκαν από θραύσματα ενός drone που εκτόξευσαν οι Χούθι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, SPA.

Η σαουδαραβική αεροπορική άμυνα κατέρριψε το drone, το οποίο είχε στόχο το κοίτασμα πετρελαίου Σαϊμπάχ, το οποίο διαχειρίζεται η Aramco.