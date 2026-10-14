Σαουδική Αραβία: Πυραυλική επίθεση των Χούθι στην Aramco - 4 τραυματίες από αναχαιτίσεις στο Ριάντ

Το χτύπημα επιβεβαίωσε το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Σαουδική Αραβία: Πυραυλική επίθεση των Χούθι στην Aramco - 4 τραυματίες από αναχαιτίσεις στο Ριάντ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Επίθεση πυραύλων των Χούθι προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά σε κτίριο της Aramco στο Νταχράν χωρίς θύματα ή θανάτους.
  • Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ριάντ από συντρίμμια πυραύλων που αναχαιτίστηκαν, ενώ 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές.
  • Οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία έχουν προκαλέσει ανησυχίες για παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους.
  • Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ τόνισε ότι η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας είναι κρίσιμη για την περιοχή και τον κόσμο, και οι επιθέσεις έχουν πιθανές αρνητικές παγκόσμιες συνέπειες.
Snapshot powered by AI

Η Σαουδική Αραβία δήλωσε την Τετάρτη ότι μια επίθεση σε κτίριο της Aramco στα ανατολικά του βασιλείου πυροδότησε μια «περιορισμένη πυρκαγιά» και ότι τα συντρίμμια από τους πυραύλους των Χούθι που αναχαιτίστηκαν τραυμάτισαν τέσσερις ανθρώπους στην πρωτεύουσα Ριάντ.

Αξιωματούχος του υπουργείου Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι ένα διοικητικό κτίριο που ανήκει στον πετρελαϊκό κολοσσό Aramco στο Νταχράν χτυπήθηκε το βράδυ της Τρίτης, με αποτέλεσμα μια «περιορισμένη πυρκαγιά» αλλά «όχι θύματα ή θανάτους».

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε την Τετάρτη ότι τέσσερις άνθρωποι – δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένα παιδί – τραυματίστηκαν από συντρίμμια από δύο πυραύλους κρουζ των Χούθι που αναχαιτίστηκαν στην πρωτεύουσα και ότι 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Στο μεταξύ, η επικεφαλής του ΔΝΤ προειδοποιεί ότι οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να έχουν παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια των ετήσιων συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ δήλωσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους ανθρώπους «παντού», καθώς το ενεργειακό κόστος αυξάνεται παγκοσμίως και μαίνονται πολλαπλές συγκρούσεις στην πλούσια σε αργό πετρέλαιο περιοχή.

«Η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας είναι σημαντική για την περιοχή και τον κόσμο, και υπό αυτή την έννοια, αυτές οι εξελίξεις έχουν δυνητικά αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις για όλους, παντού», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:51WHAT THE FACT

Ηλιακός άνεμος θα χτυπήσει τη Γη με ταχύτητα άνω των 600 χλμ./δευτερόλεπτο - Τι θα συμβεί

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνας δημοσιογράφος συλλαμβάνεται στη Ρωσία με κατηγορίες «κατασκοπείας»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σφραγίζεται η κλινική «Ευαγγελισμός»: Τα ερωτήματα για το ογκολογικό τμήμα και η αγωνία των ασθενών

08:41BOMBER

Δεν χάνουμε πρέσβη, χάνουμε διαμάντι! Αντίο, Κίμπερλι, αντίο Fancy James – Θα μας λείψετε

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Λέτε να έφθασε το τέλος των ψευδαισθήσεων περί παγκοσμιοποίησης;

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Το ελικόπτερο του Τραμπ «απογείωσε» την ψεύτικη βλεφαρίδα δημοσιογράφου

08:25ΚΟΣΜΟΣ

EU PISA 2025: καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη μείωση των βασικών δεξιοτήτων ατόμων ηλικίας 15 ετών στην ΕΕ

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - Αποκλεισμένα τα Πολιτικά από την έντονη βροχόπτωση

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Πυραυλική επίθεση των Χούθι στην Aramco - 4 τραυματίες από αναχαιτίσεις στο Ριάντ

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mazda ετοιμάζει νέο «αγροτικό»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (14/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΥΓΕΙΑ

Φαγούρα που επιδεινώνεται τη νύχτα: Ποια σημάδια «δείχνουν» ψώρα

07:44ΥΓΕΙΑ

«Καμπανάκι» από επιστήμονες - Αυτές είναι οι 17 παγκόσμιες απειλές για την υγεία

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανορθόδοξος πόλεμος: Ιερέας ραντίζει με αγιασμό το σπίτι της γειτόνισσας του που είναι τσακωμένοι

07:39ΜΑΝΤΕΙΟ

Τα άνω και τα κάτω των κομμάτων, μπορεί ο Χατζηπαντελής να  βγάλει τις σκιές απ’ τις δημοσκοπήσεις;

07:38ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε οι φροντιστές δεν μπαίνουμε στο κλουβί της τίγρης» - Γιατί η εισβολή νεαρού ήταν αυτοκτονία, ειδικός εξηγεί

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ανοίγουν οι αιτήσεις για μετακόμιση με επίδομα 10.000 ευρώ - Ποιες περιοχές εντάσσονται

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψάλτης - Alpha Bank: Οι εποπτικοί περιορισμοί στους «κόκκινους» δανειολήπτες αποκλείει από τη χρηματοδότηση ακόμα και τους συνεπείς

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος «χρησμός» Τσίπρα για τους ανεξάρτητους: «Όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν θα χαρίσουμε την ΚΟ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα επιδείνωση - Πότε ξεκινά το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανορθόδοξος πόλεμος: Ιερέας ραντίζει με αγιασμό το σπίτι της γειτόνισσας του που είναι τσακωμένοι

07:18ΕΘΝΙΚΑ

Στη Βουλή το θέμα των Πομάκων: «Όχι στην υποχρεωτικότητα της τουρκικής γλώσσας στην ορεινή Θράκη», ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

20:45LIFESTYLE

ANT1: Δημοσιογράφος αποχωρεί μετά από 30 χρόνια

06:52LIFESTYLE

Ελληνικές σειρές που κατέκτησαν το εξωτερικό: Από τη «Μεγάλη Χίμαιρα» και το «Παιδί» στο «Νησί»

06:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικοί σεισμοί στον Ατλαντικό – Ειδικός προειδοποιεί «κάτι πολύ μεγάλο» στις ΗΠΑ σύντομα

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου Ιρανού που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - Αποκλεισμένα τα Πολιτικά από την έντονη βροχόπτωση

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Η 41χρονη πήρε τηλέφωνο τον πρώην σύζυγό της πριν πάει να ρίξει την ατροπίνη στα τρόφιμα - «Θα είσαι σπίτι;»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Double score Μητσοτάκη και εννεακομματική Βουλή – Ποια κόμματα μένουν εκτός

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Ανοίγουν οι αιτήσεις για μετακόμιση με επίδομα 10.000 ευρώ - Ποιες περιοχές εντάσσονται

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Στο έλεος της κακοκαιρίας μεγάλο τμήμα της χώρας – Πού υπάρχουν προβλήματα – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ απέλυσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από τα VIP τζετ, τα πολυτελή ξενοδοχεία και τον Αργυρό στην πτώση και την απόλυση

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Από παρ' ολίγον νύφη του Τραμπ στα μεγάλα deals και στην αποπομπή από την πρεσβεία στην Αθήνα μετά το «we're not happy» του Τραμπ

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

07:38ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε οι φροντιστές δεν μπαίνουμε στο κλουβί της τίγρης» - Γιατί η εισβολή νεαρού ήταν αυτοκτονία, ειδικός εξηγεί

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (14/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Το ελικόπτερο του Τραμπ «απογείωσε» την ψεύτικη βλεφαρίδα δημοσιογράφου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ