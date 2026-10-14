Σαουδική Αραβία: Πυραυλική επίθεση των Χούθι στην Aramco - 4 τραυματίες από αναχαιτίσεις στο Ριάντ

Snapshot Επίθεση πυραύλων των Χούθι προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά σε κτίριο της Aramco στο Νταχράν χωρίς θύματα ή θανάτους.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ριάντ από συντρίμμια πυραύλων που αναχαιτίστηκαν, ενώ 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία έχουν προκαλέσει ανησυχίες για παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ τόνισε ότι η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας είναι κρίσιμη για την περιοχή και τον κόσμο, και οι επιθέσεις έχουν πιθανές αρνητικές παγκόσμιες συνέπειες. Snapshot powered by AI

Η Σαουδική Αραβία δήλωσε την Τετάρτη ότι μια επίθεση σε κτίριο της Aramco στα ανατολικά του βασιλείου πυροδότησε μια «περιορισμένη πυρκαγιά» και ότι τα συντρίμμια από τους πυραύλους των Χούθι που αναχαιτίστηκαν τραυμάτισαν τέσσερις ανθρώπους στην πρωτεύουσα Ριάντ.

Αξιωματούχος του υπουργείου Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι ένα διοικητικό κτίριο που ανήκει στον πετρελαϊκό κολοσσό Aramco στο Νταχράν χτυπήθηκε το βράδυ της Τρίτης, με αποτέλεσμα μια «περιορισμένη πυρκαγιά» αλλά «όχι θύματα ή θανάτους».

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε την Τετάρτη ότι τέσσερις άνθρωποι – δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένα παιδί – τραυματίστηκαν από συντρίμμια από δύο πυραύλους κρουζ των Χούθι που αναχαιτίστηκαν στην πρωτεύουσα και ότι 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές.

ARAMCO HIT AGAIN SAUDI ARABIA’S Aramco Company loses billions in seconds as oil barrels and tanks explode one after another due to Yemeni strikes. Saudi Arabia arrested a number of American citizens yesterday for Photographing the damaged sites after Yemen's missiles made direct hits, but an Israeli was able to capture the hit today with no arrests made. Aramco fires in Damma, Saudi Arabia — Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) October 14, 2026

Στο μεταξύ, η επικεφαλής του ΔΝΤ προειδοποιεί ότι οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να έχουν παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια των ετήσιων συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ δήλωσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους ανθρώπους «παντού», καθώς το ενεργειακό κόστος αυξάνεται παγκοσμίως και μαίνονται πολλαπλές συγκρούσεις στην πλούσια σε αργό πετρέλαιο περιοχή.

«Η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας είναι σημαντική για την περιοχή και τον κόσμο, και υπό αυτή την έννοια, αυτές οι εξελίξεις έχουν δυνητικά αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις για όλους, παντού», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος