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Από τα παραδοσιακά βιβλία μαγειρικής και τα βίντεο στο YouTube, η προετοιμασία του γιορτινού τραπεζιού πέρασε πλέον στα χέρια της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στον κόσμο της γαστρονομίας. Ενόψει των εορτών, σεφ και food bloggers εκπέμπουν σήμα κινδύνου, βλέποντας το κοινό τους να αναζητά όλο και πιο συχνά συνταγές από αυτήν αντί για δοκιμασμένες ανθρώπινες πηγές.

Τα νούμερα αποτυπώνουν τη ραγδαία αλλαγή. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Campbell's (State of the Sides), στην οποία αναφέρεται το AXIOS, το 27% των Αμερικανών ενηλίκων που γιορτάζουν την Ημέρα των Ευχαριστιών έχει ήδη χρησιμοποιήσει εργαλεία παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης για τον σχεδιασμό ή το μαγείρεμα του γεύματος, ποσοστό αυξημένο σε σύγκριση με το 22% της περσινής χρονιάς. Την ίδια ώρα, μελέτη της Ένωσης Βιομηχανίας Τροφίμων (FMI) δείχνει ότι το 65% των καταναλωτών θα ήθελε να αξιοποιήσει την AI σε κάποιο στάδιο της εορταστικής προετοιμασίας. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ όσων γιορτάζουν τουλάχιστον μία γιορτή τη φετινή σεζόν, το 34% δηλώνει ότι θα τη χρησιμοποιούσε για να βρει νέες συνταγές, το 23% για να οργανώσει το συνολικό μενού και το 16% για να κάνει το γεύμα πιο υγιεινό.

Κατάρρευση της επισκεψιμότητας και «συνταγές Φρανκενστάιν»

Για τους επαγγελματίες του χώρου, η στροφή αυτή έχει άμεσο οικονομικό κόστος. Αρκετοί food bloggers και σεφ καταγγέλλουν ότι η επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες τους κάνει βουτιά εξαιτίας των περιλήψεων συνταγών που παράγει η Τεχνητή Νοημοσύνη, με αποτέλεσμα ορισμένοι να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν οριστικά το επάγγελμα.

Κι όμως, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στα έσοδα. Πολλές από τις προτάσεις των αλγορίθμων αποδεικνύονται καταστροφικές στην πράξη. Η μπλόγκερ συνταγών Εμπ Γκαργκάνο δήλωσε στο Axios πως οι συνταγές από Τεχνητή Νοημοσύνη που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google «είναι συχνά εντελώς παράλογες». Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, οι συνάδελφοί της τις αποκαλούν πλέον «συνταγές Φρανκενστάιν», υπενθυμίζοντας το προφανές: «Την τελευταία φορά που έλεγξα, η AI δεν μπορεί ούτε να μαγειρέψει ούτε να δοκιμάσει ένα φαγητό».

Ακόμα και όταν οι επαγγελματίες δοκιμάζουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά υποστηρικτικά, τα αποτελέσματα ξαφνιάζουν. Η Μέλανι Άντεργουντ, εκπαιδεύτρια γαστρονομίας και ιδρύτρια του Nourish & Gather, αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για το οργανωτικό κομμάτι της επιχείρησής της. Όταν όμως ζήτησε πρόσφατα από ένα chatbot να προσαρμόσει τις ποσότητες μιας δικής της συνταγής για μια μεγάλη εκδήλωση και να της φτιάξει τη λίστα για τα ψώνια, το σύστημα αφαίρεσε αυθαίρετα υλικά, υποστηρίζοντας ότι προσπαθούσε να «βελτιώσει» το πιάτο της.

Τι χάνεται όταν η παράδοση γίνεται εντολή σε chatbot

Ανάλογη ήταν η εμπειρία της συντάκτριας του Axios, Έιβερι Λοτζ, όταν ζήτησε από το ChatGPT μια συνταγή για γεμιστά μανιτάρια, το αγαπημένο της ορεκτικό που συνήθως φτιάχνει με τη συνταγή της Barefoot Contessa. Το chatbot πρότεινε ψήσιμο στους 400 βαθμούς Φαρενάιτ για 20 λεπτά αντί για τους 325 βαθμούς και 50 λεπτά, πρόσθεσε βούτυρο, μπούκοβο και θυμάρι που έλειπαν από το πρωτότυπο, ενώ παρέλειψε βασικά υλικά όπως το σέρι και τα φρέσκα κρεμμυδάκια.

Πίσω από τις αστοχίες στις αναλογίες και τις θερμοκρασίες κρύβεται μια βαθύτερη ανησυχία για το τι σημαίνει το γιορτινό τραπέζι. Οι σεφ προειδοποιούν ότι, μετατρέποντας τις μαγειρικές παραδόσεις σε απλές εντολές προς ένα πρόγραμμα, διαρρηγνύονται προσωπικοί δεσμοί και χάνεται η οικογενειακή ιστορία. «Οι συνταγές κρύβουν παράδοση και τελετουργία», τονίζει η Άντεργουντ, εκτιμώντας ότι η απομάκρυνση της ανθρώπινης επικοινωνίας από την κουζίνα απειλεί να διαβρώσει την προφορική πολιτιστική μας κληρονομιά. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη θέση της, αλλά δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή, ακόμα και στην αναζήτηση μιας συνταγής. Μπορείς να ρωτήσεις έναν φίλο σου εξίσου εύκολα με το να ρωτήσεις την AI».

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