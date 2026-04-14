Αν ξυπνήσατε με ένα ψυγείο γεμάτο πολύχρωμα αυγά, ήρθε η ώρα για να τα αξιοποιήσετε σε πεντανόστιμες συνταγές

Ανθή Κουρεντζή

Πασχαλινά αυγά: 3 συνταγές για να αξιοποιήσετε όσα περίσσεψαν
Τα βαμμένα αυγά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πασχαλινού τραπεζιού, ωστόσο οι περισσότεροι τα ξεχνούν αφού εστιάζουν στον μεγάλο «πρωταγωνιστή» που είναι το αρνί.

Είναι κρίμα να μην τα αξιοποιήσουμε τις ημέρες που ακολουθούν. Τα συντηρούμε στο ψυγείο και, με λίγη δημιουργικότητα μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε σάντουιτς, πλούσιες σαλάτες, ιδιαίτερα ορεκτικά και άλλες νόστιμες συνταγές.

Η καλύτερη συνταγή για αυγοσαλάτα

Δοκιμασμένη ξανά και ξανά, αυτή η συνταγή για αυγοσαλάτα είναι πραγματικά η απόλυτη.

Είναι πλούσια σε μαγιονέζα και μουστάρδα, χωρίς όμως να χάνεται η γεύση του αυγού, που παραμένει ο πρωταγωνιστής. Διακριτικές νότες σκόρδου δίνουν βάθος, ενώ το σχοινόπρασο προσθέτει φρεσκάδα και χρώμα. Και ναι, υπάρχει και μια πινελιά από ζουμί πίκλας (αν το επιλέξετε — κι εμείς το προτείνουμε ανεπιφύλακτα).

Σερβιρισμένη μέσα σε αφράτο ψωμί, η αυγοσαλάτα μετατρέπεται σε ένα από τα πιο απολαυστικά και χορταστικά γεύματα για μεσημεριανό.

  • Μουστάρδα: Η Dijon, με την έντονη αλλά ελαφρώς κρεμώδη γεύση της, ταιριάζει απόλυτα. Τα πλούσια αυγά και η μαγιονέζα χρειάζονται αυτή τη «κοφτερή» νότα για σωστή ισορροπία.
  • Μαγιονέζα: Επιλέξτε μια κλασική, γνώριμη μάρκα ώστε να δώσει πλούσια και κρεμώδη υφή χωρίς να κυριαρχεί γευστικά. Ορισμένες πιο «gourmet» εκδοχές μπορεί να έχουν απρόσμενα αρώματα.
  • Ζουμί από πίκλες ή ξίδι: Το ζουμί από πίκλες είναι το μυστικό όπλο — γεμάτο αλάτι, οξύτητα και αρώματα από μπαχαρικά τουρσί. Αν δεν έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μηλόξιδο χωρίς πρόβλημα.
  • Μπαχαρικά: Λίγη πάπρικα, σκόνη σκόρδου (για πιο ομοιόμορφη υφή χωρίς κομμάτια), αλάτι και πιπέρι ολοκληρώνουν τη γεύση.

Σαλάτα με κοτόπουλο, αυγό και λαχανικά

Αυτή η σαλάτα προσφέρει μια πολυεπίπεδη εμπειρία γεύσεων που ικανοποιεί κάθε προτίμηση. Τραγανή, κρεμώδης και πλούσια, συνδυάζει ιδανικά διαφορετικές υφές και αρώματα, αποτελώντας μια από τις πιο ολοκληρωμένες και απολαυστικές επιλογές.

Υλικά

  • Πράσινα λαχανικά: Παραδοσιακά ένας συνδυασμός από iceberg, νεροκάρδαμο, αντίδι και μαρούλι romaine. Εδώ προτείνεται χοντροκομμένο romaine για καλύτερη υφή.
  • Ντομάτες
  • Μπέικον
  • Μαγειρεμένο και ξεψαχνισμένο κοτόπουλο (ένα έτοιμο ψητό κοτόπουλο είναι ιδανική λύση)
  • Βραστά αυγά
  • Μπλε τυρί
  • Σως βινεγκρέτ
  • Αβοκάντο (πολύ συνηθισμένη προσθήκη για επιπλέον κρεμώδη υφή)
Κλασική πατατοσαλάτα με αυγά

Κρεμώδης και ελαφρώς πικάντικη πατατοσαλάτα, με ροζ ραπανάκια που προσθέτουν μια ευχάριστη τραγανή υφή.

  • Ψιλοκόψτε τις πατάτες, τα βραστά αυγά και τα λαχανικά.
  • Βράστε τις πατάτες, αφήστε τες να κρυώσουν και στη συνέχεια μεταφέρετέ τες σε ένα μεγάλο μπολ.
  • Σε ξεχωριστό μπολ, ανακατέψτε καλά (με σύρμα) τα υλικά της σως.
  • Προσθέστε στις πατάτες τα αυγά, τα ραπανάκια, τα αγγούρια, τα πίκλες, τον μαϊντανό και το σχοινόπρασο.
  • Περιχύστε με τη σως και ανακατέψτε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά.
  • Γαρνίρετε με επιπλέον φρέσκα μυρωδικά και σερβίρετε ή αποθηκεύστε σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο για έως και τέσσερις ημέρες.

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφεση της εισαγγελίας εφετών κατά της απόφασης για το βίντεο revenge porn σε βάρος της Τούνη

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Καταγγελίες για μη καταβολή του δώρου Πάσχα

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Χώρες προτρέπουν Ισραήλ και Λίβανο να «αδράξουν την ευκαιρία» των συνομιλιών - Η Ελλάδα ανάμεσά τους

18:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικό: Αυτό θα είναι το σύστημα διεξαγωγής της EuroLeague τη σεζόν 2026-27

18:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πάρτι» στο Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 2,64%

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βελτιώθηκε η εικόνα της λίμνης

18:39LIFESTYLE

Πάσχα με «ευτράπελα» για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου: Ο λόγος που δεν έφαγαν αρνί

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κάτι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Πακιστάν»

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Οκτώ παραβιάσεις από τουρκικά drones και CN-235

18:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φρουροί της Επανάστασης για τη διέλευση των Στενών: «Πληρώστε $1 ανά βαρέλι σε κρυπτονομίσματα»

18:25WHAT THE FACT

Πώς ένας περίπατος στη βροχή μπορεί να σε κάνει πιο ευτυχισμένο

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

18:03LIFESTYLE

Η Anne Hathaway σε μία από τις πιο αισθησιακές και κομψές εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Και τρίτη σύλληψη για τον θάνατο της 19χρονης

17:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος ενόψει Εφές

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Block 2: Την Τετάρτη οι υπογραφές για την ερευνητική γεώτρηση στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, με το υπερσύγχρονο Stena DrillMAX

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη

17:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω - Νοικιάζω: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα - Έως 36.000 ευρώ η επιδότηση

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Οι τιμές του υποχωρούν κατά 5% λόγω ελπίδων για νέες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

17:27WHAT THE FACT

Πασχαλινά αυγά: 3 συνταγές για να αξιοποιήσετε όσα περίσσεψαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

14:07ΕΥ ΖΗΝ

Το κοινό ποτό που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Και τρίτη σύλληψη για τον θάνατο της 19χρονης

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθησαν γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία με σταυρό μέσα στην Αγιά Σοφιά, τη Μεγάλη Πέμπτη - Βίντεο

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κάτι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Πακιστάν»

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαι σοκαρισμένος από την Τζόρτζια Μελόνι - Νόμιζα ότι ήταν γενναία, αλλά έκανα λάθος»

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν» λέει στο Newsbomb συγγενής της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή στο Αργοστόλι

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Πρωταθλητής της άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο του: Δεν θα απολογηθώ για επιλογές που έκανα πριν 40 χρόνια, είμαι νόμιμος

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία

18:39LIFESTYLE

Πάσχα με «ευτράπελα» για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου: Ο λόγος που δεν έφαγαν αρνί

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Άγρια επίθεση σε 12χρονο από 5 συμμαθητές του - «Κανείς δεν φοβάται πλέον, δεν υπάρχει τιμωρία», λέει η μητέρα του

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσκασαν» από φαγητό και ποτό και κατέληξαν στα επείγοντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ