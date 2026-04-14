Πασχαλινά αυγά: 3 συνταγές για να αξιοποιήσετε όσα περίσσεψαν

Τα βαμμένα αυγά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πασχαλινού τραπεζιού, ωστόσο οι περισσότεροι τα ξεχνούν αφού εστιάζουν στον μεγάλο «πρωταγωνιστή» που είναι το αρνί.

Είναι κρίμα να μην τα αξιοποιήσουμε τις ημέρες που ακολουθούν. Τα συντηρούμε στο ψυγείο και, με λίγη δημιουργικότητα μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε σάντουιτς, πλούσιες σαλάτες, ιδιαίτερα ορεκτικά και άλλες νόστιμες συνταγές.

Η καλύτερη συνταγή για αυγοσαλάτα

Δοκιμασμένη ξανά και ξανά, αυτή η συνταγή για αυγοσαλάτα είναι πραγματικά η απόλυτη.

Είναι πλούσια σε μαγιονέζα και μουστάρδα, χωρίς όμως να χάνεται η γεύση του αυγού, που παραμένει ο πρωταγωνιστής. Διακριτικές νότες σκόρδου δίνουν βάθος, ενώ το σχοινόπρασο προσθέτει φρεσκάδα και χρώμα. Και ναι, υπάρχει και μια πινελιά από ζουμί πίκλας (αν το επιλέξετε — κι εμείς το προτείνουμε ανεπιφύλακτα).

Σερβιρισμένη μέσα σε αφράτο ψωμί, η αυγοσαλάτα μετατρέπεται σε ένα από τα πιο απολαυστικά και χορταστικά γεύματα για μεσημεριανό.

Μουστάρδα: Η Dijon, με την έντονη αλλά ελαφρώς κρεμώδη γεύση της, ταιριάζει απόλυτα. Τα πλούσια αυγά και η μαγιονέζα χρειάζονται αυτή τη «κοφτερή» νότα για σωστή ισορροπία.

Μαγιονέζα: Επιλέξτε μια κλασική, γνώριμη μάρκα ώστε να δώσει πλούσια και κρεμώδη υφή χωρίς να κυριαρχεί γευστικά. Ορισμένες πιο «gourmet» εκδοχές μπορεί να έχουν απρόσμενα αρώματα.

Ζουμί από πίκλες ή ξίδι: Το ζουμί από πίκλες είναι το μυστικό όπλο — γεμάτο αλάτι, οξύτητα και αρώματα από μπαχαρικά τουρσί. Αν δεν έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μηλόξιδο χωρίς πρόβλημα.

Μπαχαρικά: Λίγη πάπρικα, σκόνη σκόρδου (για πιο ομοιόμορφη υφή χωρίς κομμάτια), αλάτι και πιπέρι ολοκληρώνουν τη γεύση.

Σαλάτα με κοτόπουλο, αυγό και λαχανικά

Αυτή η σαλάτα προσφέρει μια πολυεπίπεδη εμπειρία γεύσεων που ικανοποιεί κάθε προτίμηση. Τραγανή, κρεμώδης και πλούσια, συνδυάζει ιδανικά διαφορετικές υφές και αρώματα, αποτελώντας μια από τις πιο ολοκληρωμένες και απολαυστικές επιλογές.

Υλικά

Πράσινα λαχανικά: Παραδοσιακά ένας συνδυασμός από iceberg, νεροκάρδαμο, αντίδι και μαρούλι romaine. Εδώ προτείνεται χοντροκομμένο romaine για καλύτερη υφή.

Παραδοσιακά ένας συνδυασμός από iceberg, νεροκάρδαμο, αντίδι και μαρούλι romaine. Εδώ προτείνεται χοντροκομμένο romaine για καλύτερη υφή. Ντομάτες

Μπέικον

Μαγειρεμένο και ξεψαχνισμένο κοτόπουλο (ένα έτοιμο ψητό κοτόπουλο είναι ιδανική λύση)

(ένα έτοιμο ψητό κοτόπουλο είναι ιδανική λύση) Βραστά αυγά

Μπλε τυρί

Σως βινεγκρέτ

Αβοκάντο (πολύ συνηθισμένη προσθήκη για επιπλέον κρεμώδη υφή)

Κλασική πατατοσαλάτα με αυγά

Κρεμώδης και ελαφρώς πικάντικη πατατοσαλάτα, με ροζ ραπανάκια που προσθέτουν μια ευχάριστη τραγανή υφή.

Ψιλοκόψτε τις πατάτες, τα βραστά αυγά και τα λαχανικά.

Βράστε τις πατάτες, αφήστε τες να κρυώσουν και στη συνέχεια μεταφέρετέ τες σε ένα μεγάλο μπολ.

Σε ξεχωριστό μπολ, ανακατέψτε καλά (με σύρμα) τα υλικά της σως.

Προσθέστε στις πατάτες τα αυγά, τα ραπανάκια, τα αγγούρια, τα πίκλες, τον μαϊντανό και το σχοινόπρασο.

Περιχύστε με τη σως και ανακατέψτε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά.

Γαρνίρετε με επιπλέον φρέσκα μυρωδικά και σερβίρετε ή αποθηκεύστε σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο για έως και τέσσερις ημέρες.

