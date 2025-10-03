Συγκινητικό: Σεφ του TikTok μοιράζεται συνταγές με 3 υλικά για τους κατοίκους της Γάζας - Βίντεο

Σε έναν κόσμο που στέκεται συχνά αμήχανος μπροστά στην ανθρώπινη δυστυχία, η Yasmin Nasir, μια Ιορδανοκαναδή σεφ εκπαιδευμένη στο Le Cordon Bleu του Λονδίνου, επιλέγει να κάνει τη διαφορά μέσα από τον πιο απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο: το φαγητό.

