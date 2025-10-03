Συγκινητικό: Σεφ του TikTok μοιράζεται συνταγές με 3 υλικά για τους κατοίκους της Γάζας - Βίντεο
Μια σεφ στο TikTok δίνει ελπίδα στη Γάζα, μοιράζοντας απλές συνταγές με αλεύρι, νερό και αλάτι - Μια viral προσπάθεια επιβίωσης και αλληλεγγύης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε έναν κόσμο που στέκεται συχνά αμήχανος μπροστά στην ανθρώπινη δυστυχία, η Yasmin Nasir, μια Ιορδανοκαναδή σεφ εκπαιδευμένη στο Le Cordon Bleu του Λονδίνου, επιλέγει να κάνει τη διαφορά μέσα από τον πιο απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο: το φαγητό.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάρος: Νεκρός 40χρονος Αφγανός με τραύματα από μαχαίρι
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Suzuki Jimny πιο «άγριο» από ποτέ
09:22 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ