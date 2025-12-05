Τα λείψανα υιοθετημένου κοριτσιού βρέθηκαν θαμμένα στην αυλή - Οι θετοί γονείς έκρυβαν το έγκλημα

Τα λείψανα ενός κοριτσιού βρέθηκαν μετά από 4 χρόνια αναζήτησης στο Κάνσας των ΗΠΑ.

Η νεκροψία διαπίστωσε ότι Νάταλι Γκαρσία, που της δόθηκε το όνομα Κένεντι Σρόερ, από το ζευγάρι που την υιοθέτησε πέθανε από ασφυξία το 2020

Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο Τζόζεφ και η Κριστίνα Σρόερ που υιοθέτησαν το παιδί το 2019, γνώριζαν πού βρισκόταν το πτώμα και συνέχισαν να ζουν σε αυτό το σπίτι χωρίς να ειδοποιήσουν τις αρχές.

Σύμφωνα με το People, η εξαφάνιση συνέβη το 2020, αλλά μόλις το 2024 εκδόθηκαν οι πρώτες επίσημες αναφορές, που προέρχονταν από μια ειδοποίηση σχετικά με την ψυχική υγεία της «μητέρας».

Την ίδια χρονιά, τον Σεπτέμβριο, η αστυνομία βρήκε τα λείψανα του κοριτσιού σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, τυλιγμένα σε μια σακούλα σκουπιδιών και θαμμένα σε βάθος περίπου 60 εκατοστών δίπλα στην κύρια κρεβατοκάμαρα της οικογένειας. Η νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αιτία θανάτου ήταν ανθρωποκτονία με πιθανότητα ασφυξίας. Η εισαγγελία διαπίστωσε ότι το έγκλημα και ο τόπος ταφής κρατήθηκαν μυστικά μέχρι την ανακάλυψη.

Η δικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με τον Τζόζεφ Σρόερ να καταδικάζεται σε 60 ημέρες σε τοπική φυλακή συν τέσσερα χρόνια με αναστολή, υπό την προειδοποίηση για άμεση ποινή φυλάκισης 14 μηνών για παραβίαση των όρων.

Αποκαλύφθηκε από μαρτυρίες ότι η θετή μητέρα διατήρησε ακραίο έλεγχο στα παιδιά, χρησιμοποίησε κάμερες για παρακολούθηση, επέβαλε σωματική και ψυχολογική τιμωρία και, στην περίπτωση της μικρής, την ανάγκασε να παραμείνει ακίνητη τη νύχτα υπό την απειλή ότι θα την έβαζε σε ένα μικρό κουτί αν μετακινούνταν. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της αδελφής του θύματος, όταν τελικά άνοιξε το κουτί, το σώμα του κοριτσιού έπεσε άψυχο, με μπλε χρωματισμό.

Η έλλειψη ειδοποιήσεων από τις κοινωνικές υπηρεσίες και το σχολείο σήμαινε ότι κανείς δεν παρατήρησε την απουσία του ανηλίκου τα τέσσερα χρόνια μετά το έγκλημα.

Η υπόθεση αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους παιδικής πρόνοιας στο Κάνσας, καθώς η παρέμβαση έγινε μόνο ως αποτέλεσμα ενός επεισοδίου κρίσης στη θετή μητέρα.

Η Κριστίνα Σρόερ καταδικάστηκε σε 17 χρόνια και 11 μήνες με τις κατηγορίες της δολοφονίας δεύτερου βαθμού, της κακοποίησης παιδιών, της πλαστογραφίας εγγράφων και της κλοπής