Εορταστικό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα - Πότε ξεκινά η εφαρμογή του

Πότε ξεκινά η εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου στα εμπορικά

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας την εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων για τα Χριστουγέννα 2025. Όπως υπογραμμίζεται, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, έχει ως εξής: