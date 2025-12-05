Νέα Ζηλανδία: Στα χέρια της αστυνομίας το Fabergé των 19.000 δολαρίων - Το είχε.. καταπιεί 32χρονος

Ένα πρωτοφανές περιστατικό απασχόλησε πρόσφατα τις αρχές στη Νέα Ζηλανδία, όπου ένας 32χρονος άνδρας συνελήφθη κατηγορούμενος ότι έκλεψε ένα πανάκριβο μενταγιόν… καταπίνοντάς το. Η αστυνομία επιβεβαίωσε χθες ότι εντόπισε το περιζήτητο αντικείμενο, ένα αυγό Fabergé αξίας 19.000 δολαρίων.

Το μενταγιόν με το αυγό Fabergé, αξίας 19.300 δολαρίων ανακτήθηκε με «φυσικό» τρόπο. «Δεν απαιτήθηκε ιατρική παρέμβαση», δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας στο BBC. Οι αρχές είχαν συλλάβει πριν από λίγες ημέρες τον... ευφάνταστο ληστή στο κοσμηματοπωλείο Patridge στο κέντρο του Ώκλαντ, λίγα λεπτά αφότου φέρεται να κατάπιε το μενταγιόν.

Το αυγό που τιτλοφορείται «Octopussy» είναι στολισμένο με 60 λευκά διαμάντια και 15 μπλε ζαφείρια, ενώ ανοίγει για να αποκαλύψει μια μινιατούρα χταπόδι από 18 καράτια χρυσό. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας δήλωσε ότι ο άνδρας είχε υποβληθεί σε ιατρική αξιολόγηση και παρακολουθείται συνεχώς. «Δεδομένου ότι αυτός ο άνδρας βρίσκεται υπό αστυνομική κράτηση, έχουμε καθήκον να συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε, δεδομένων των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη», δήλωσε τότε η αστυνομία.

Το «Octopussy» είναι εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία του James Bond του 1983, η οποία επικεντρώνεται σε μια περίτεχνη ληστεία αυγών Fabergé. Η Fabergé είναι μια παγκοσμίου φήμης κοσμηματοποιία που ιδρύθηκε στη Ρωσία πριν από περισσότερους από δύο αιώνες, διάσημη για τα αυγά της που είναι φτιαγμένα από πολύτιμους λίθους και πολύτιμα μέταλλα. Ο κοσμηματοπώλης Partridge δήλωσε ότι το μενταγιόν θα επιστραφεί στον οίκο Fabergé, ανέφερε το Radio NZ.

Ο ύποπτος αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 8 Δεκεμβρίου. Κατηγορείται επίσης ότι φέρεται να έκλεψε ένα iPad από το ίδιο κοσμηματοπωλείο στις 12 Νοεμβρίου και ότι την επόμενη μέρα έκλεψε άμμο για γάτες και προϊόντα καταπολέμησης ψύλλων αξίας 100 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας από ιδιωτική διεύθυνση.