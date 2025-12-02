Κατάπιε μενταγιόν με αυγό Fabergé εμπνευσμένο από ταινία Τζέιμς Μποντ και κατηγορείται για κλοπή

Ένας άνδρας στη Νέα Ζηλανδία κατηγορείται για κλοπή, καθώς φέρεται να κατάπιε ένα μενταγιόν Fabergé από τη συλλογή James Bond Octopussy, αξίας άνω των 33.500 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας (19.200 δολάρια ΗΠΑ - ).

Η αστυνομία κλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο κοσμηματοπωλείο Partridge Jewellers, στο κέντρο του Ώκλαντ, μετά από καταγγελία του προσωπικού ότι ο άνδρας πήρε το κόσμημα και το κατάπιε, σύμφωνα με τον διοικητή της περιοχής, Γκρέι Άντερσον.

«Η ομάδα περιπολίας του κέντρου ανταποκρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και συνέλαβε τον άνδρα μέσα στο κατάστημα», ανέφερε ο Άντερσον.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της κατηγορίας, που είδε ο Guardian, ο 32χρονος κατηγορήθηκε στις 29 Νοεμβρίου για κλοπή του Fabergé x 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise Locket, αξίας 33.585 δολαρίων.

Η Fabergé είναι μία από τις πιο διάσημες εταιρείες κοσμημάτων παγκοσμίως, γνωστή για τα αυτοκρατορικά ρωσικά αυγά της. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Fabergé, το μενταγιόν είναι φτιαγμένο από χρυσό 18 καρατίων σε κίτρινη απόχρωση και διακοσμημένο με πράσινο σμάλτο guilloché. Είναι στολισμένο με 60 λευκά διαμάντια και 15 μπλε ζαφείρια.

Το αυγό-μενταγιόν «κρύβει μια έκπληξη» – στο εσωτερικό του υπάρχει ένα μικροσκοπικό χρυσό χταπόδι 18 καρατίων με δύο μάτια από μαύρα διαμάντια.

Η αστυνομία δεν μπόρεσε να δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του αντικειμένου, καθώς «δεν έχει ακόμη ανακτηθεί».

Ο άνδρας κατηγορείται επίσης ότι έκλεψε ένα iPad από το ίδιο κοσμηματοπωλείο στις 12 Νοεμβρίου, καθώς και –την επόμενη ημέρα– άμμο γάτας και αγωγή για ψύλλους, αξίας 100 δολαρίων, από ιδιωτική κατοικία.

Έχει τεθεί υπό κράτηση και αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου στο δικαστήριο στις 8 Δεκεμβρίου.