Κατάπιε μενταγιόν με αυγό Fabergé εμπνευσμένο από ταινία Τζέιμς Μποντ και κατηγορείται για κλοπή

«Δεν έχει ακόμη εντοπιστεί» το μενταγιόν, λέει η αστυνομία

Newsbomb

Κατάπιε μενταγιόν με αυγό Fabergé εμπνευσμένο από ταινία Τζέιμς Μποντ και κατηγορείται για κλοπή
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας άνδρας στη Νέα Ζηλανδία κατηγορείται για κλοπή, καθώς φέρεται να κατάπιε ένα μενταγιόν Fabergé από τη συλλογή James Bond Octopussy, αξίας άνω των 33.500 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας (19.200 δολάρια ΗΠΑ - ).

Η αστυνομία κλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο κοσμηματοπωλείο Partridge Jewellers, στο κέντρο του Ώκλαντ, μετά από καταγγελία του προσωπικού ότι ο άνδρας πήρε το κόσμημα και το κατάπιε, σύμφωνα με τον διοικητή της περιοχής, Γκρέι Άντερσον.

«Η ομάδα περιπολίας του κέντρου ανταποκρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και συνέλαβε τον άνδρα μέσα στο κατάστημα», ανέφερε ο Άντερσον.

faberge-egg-locket-clean.jpg

Σύμφωνα με τα έγγραφα της κατηγορίας, που είδε ο Guardian, ο 32χρονος κατηγορήθηκε στις 29 Νοεμβρίου για κλοπή του Fabergé x 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise Locket, αξίας 33.585 δολαρίων.

Η Fabergé είναι μία από τις πιο διάσημες εταιρείες κοσμημάτων παγκοσμίως, γνωστή για τα αυτοκρατορικά ρωσικά αυγά της. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Fabergé, το μενταγιόν είναι φτιαγμένο από χρυσό 18 καρατίων σε κίτρινη απόχρωση και διακοσμημένο με πράσινο σμάλτο guilloché. Είναι στολισμένο με 60 λευκά διαμάντια και 15 μπλε ζαφείρια.

Το αυγό-μενταγιόν «κρύβει μια έκπληξη» – στο εσωτερικό του υπάρχει ένα μικροσκοπικό χρυσό χταπόδι 18 καρατίων με δύο μάτια από μαύρα διαμάντια.

Η αστυνομία δεν μπόρεσε να δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του αντικειμένου, καθώς «δεν έχει ακόμη ανακτηθεί».

Ο άνδρας κατηγορείται επίσης ότι έκλεψε ένα iPad από το ίδιο κοσμηματοπωλείο στις 12 Νοεμβρίου, καθώς και –την επόμενη ημέρα– άμμο γάτας και αγωγή για ψύλλους, αξίας 100 δολαρίων, από ιδιωτική κατοικία.

Έχει τεθεί υπό κράτηση και αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου στο δικαστήριο στις 8 Δεκεμβρίου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι ΗΠΑ ήθελαν να εκτοξεύσουν πυρηνικά στη Σελήνη;

09:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χρυσό αγόρι» ο Μουζακίτης - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί πρέπει να κλείνετε το κινητό σας τηλέφωνο 5 λεπτά κάθε μέρα

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ στη Μόσχα

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

08:44ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Συνεχίζεται ο… κατήφορος για Μπακς - Ήττα σοκ από τους ουραγούς Ουίζαρντς

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Αναγνώστες περιοδικού δώρισαν χιλιάδες πλεκτά ποντίκια σε καταφύγια γατών, καταρρίπτοντας Ρεκόρ Γκίνες

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για το τροχαίο στη Λούτσα: Ο 29χρονος δεν εξήγησε στους αστυνομικούς γιατί έχασε τον έλεγχο του οχήματος

08:34BOMBER

Ο Μαρινάκης, το SAFE και ο... κουβάς

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Αττική Οδό

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ανατροπή στη δολοφονία του 75χρονου - «Αθωώνει» τον γιο ο συνεργός, αναβλήθηκε το εφετείο

08:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτή η Rolls Royce φοράει… Rolex

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Η ηρωίδα οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες - Παγιδεύθηκε στις φλόγες με το μωρό και τη μητέρα του εργοδότη της

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα – Όλες οι ημερομηνίες έως το τέλος του 2025

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Σορίν Ματέι: Μία ομηρία με τραγικό τέλος σε ζωντανή σύνδεση στην ελληνική τηλεόραση

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Ξεριζώθηκε δέντρο κι έπεσε μέσα σε παιδική χαρά

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Κατάπιε μενταγιόν με αυγό Fabergé εμπνευσμένο από ταινία Τζέιμς Μποντ και κατηγορείται για κλοπή

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:50ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το μεγάλο δίλημμα του Τραμπ στη Βενεζουέλα, καθώς ο Μαδούρο οχυρώνεται και αυξάνονται οι αντιδράσεις εντός των ΗΠΑ

07:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Άγιαξ κλείνει το πέταλο των οργανωμένων στο ντέρμπι με τη Φέγενορντ μετά τη διακοπή στο ματς κόντρα στη Χρόνινγκεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Σορίν Ματέι: Μία ομηρία με τραγικό τέλος σε ζωντανή σύνδεση στην ελληνική τηλεόραση

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές - Διαθήκες: Ριζικές οι αλλαγές για τα εξ αδιαιρέτου, τα χρέη και τα ποσοστά των παιδιών - Σήμερα η παρουσίαση του νέου κληρονομικού δικαίου

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου για το τροχαίο στη Λούτσα: Ο 29χρονος δεν εξήγησε στους αστυνομικούς γιατί έχασε τον έλεγχο του οχήματος

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Η ηρωίδα οικιακή βοηθός από τις Φιλιππίνες - Παγιδεύθηκε στις φλόγες με το μωρό και τη μητέρα του εργοδότη της

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

07:25ΚΟΣΜΟΣ

O παραμυθένιος στολισμός του Λευκού Οίκου με την «υπογραφή» της Μελάνια Τραμπ – Δείτε εικόνες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Νέα ντοκουμέντα από το δυστύχημα - Η τρελή πορεία του μπλε αυτοκινήτου πριν την τραγωδία

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Ενισχύονται τα μπλόκα σε Νίκαια, Μάλγαρα και E65

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

09:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί πρέπει να κλείνετε το κινητό σας τηλέφωνο 5 λεπτά κάθε μέρα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ανατροπή στη δολοφονία του 75χρονου - «Αθωώνει» τον γιο ο συνεργός, αναβλήθηκε το εφετείο

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σαρώνουν» τα αλβανικά ΑΦΜ - Πρωτιά στον κλάδο των αλλοδαπών επιχειρηματιών στην Ελλάδα

07:50ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το μεγάλο δίλημμα του Τραμπ στη Βενεζουέλα, καθώς ο Μαδούρο οχυρώνεται και αυξάνονται οι αντιδράσεις εντός των ΗΠΑ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα: Τα αιτήματα των ιδιοκτητών

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά «σαρώνουν» καταστήματα και περίπτερα στην Κηφισιά - Τους συλλαμβάνουν, τους αφήνουν και επιστρέφουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ