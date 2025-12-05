Γιαννακόπουλος: «Όσο και να βρέξει θα αγωνιστούμε, έχουμε φροντίσει για την ασφάλεια των φιλάθλων»

Η αναβολή της αναμέτρησης της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε λόγω βροχόπτωσης έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις.

Ούτε οι ίδιοι οι φίλαθλοι των Πειραιωτών δεν μπορούν να πιστέψουν πως η διοίκηση της ομάδας τους δεν έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μη γίνουν ρεζίλι διεθνώς, ενώ το πρόβλημα ήταν γνωστό.

Τη στιγμή που η κακοκαιρία συνεχίζεται και σήμερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να αναδείξει τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.

«Όσο και να βρέξει, σαν ΚΑΕ πάντως, μπορούμε να αγωνιστούμε στο ΟΑΚΑ σήμερα. Έχουμε φροντίσει να υπάρχει ασφάλεια για τους φιλάθλους μας, πέραν όλων των άλλων», τόνισε ο διοικητικός ηγέτης του Τριφυλλιού, προσθέτοντας και το hashtag #είναι_αλλιώς_να_είσαι_Παναθηναϊκός.