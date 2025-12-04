Γιαννακόπουλος σε Ολυμπιακό: «Ελάτε να παίξετε στο ΟΑΚΑ, σας το κάνω δώρο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω νέας ανάρτησής του στο Instagram εξέφρασε τις εύλογες απορίες του αναφορικά με τους λόγους που "οδήγησαν" στην αναβολή του αποψινού αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αφού ξεκαθάρισε ότι αυτό θα συζητηθεί στη συνέχεια, τόνισε ότι προκειμένου να γίνει ο αγώνας ο Παναθηναϊκός παραχωρεί δωρεάν το γήπεδο του στον Ολυμπιακό για το ματς με τη Φενέρ.

Αναλυτικά είπε:

"Μαθαίνω μέσα στο αεροπλάνο ότι πήρε το Κράτος την ευθύνη να αναβάλει ένα αγώνα για λόγους ασφαλείας. Ποιος είναι λόγος ασφαλείας; Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι για άλλη ώρα. Εείς σαν Παναθηναϊκός παραχωρούμε απόψε το ΟΑΚΑ. Επένδυση 25 εκατομμύρια. Παραχωρούμε το ΟΑΚΑ δωρεάν στον Ολυμπιακό να έρθει να παίξει στο ΟΑΚΑ. Σοβαρά μιλάω. Ελάτε να παίξετε στο ΟΑΚΑ. Σας το κάνω δώρο"