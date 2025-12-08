ΑΕΚ: Η «Ένωση» φέρνει στο προσκήνιο την επέκταση του Πινέδα – MVP κόντρα στον Ατρόμητο ο Μεξικανός

Ο Μεξικανός χαφ είναι το τελευταίο διάστημα, ίσως καλύτερος κι από την πρώτη του χρονιά στην «Ένωση».

Ο Πινέδα, μετά από μια πολύ κακή περίοδο, όπου το μυαλό του ήταν… αλλού, είναι πλήρως αφοσιωμένος στην ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει καταφέρει να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του. Στα τελευταία παιχνίδια ο 29χρονος δείχνει γιατί είναι ο κορυφαίος μέσος του πρωταθλήματος.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία του να κρατήσει για πολλά χρόνια ακόμα τον Μεξικανό στην «Ένωση», ωστόσο μέχρι τώρα οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές, ώστε να ξεκινήσει μια τόσο κρίσιμη κουβέντα. Κάτι που πλέον δεν ισχύει…

Ο Πινέδα δείχνει να απολαμβάνει την παραμονή του στους «κιτρινόμαυρους», έχει γίνει και πάλι κομβικός στο παιχνίδι της ομάδας κι η ΑΕΚ ετοιμάζεται να κινηθεί άμεσα για να υπάρξουν εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα.

Η επέκταση του Πινέδα είναι ένα από τα κομμάτια στο οργανόγραμμα του Χαβιέρ Ριμπάλτα για την επόμενη ημέρα. Η αρχή έγινε με την επέκταση στον Λάζαρο Ρότα, η συνέχεια πιθανότατα θα είναι η ανανέωση του Πέτρου Μάνταλου και υπάρχει η αισιοδοξία ότι το… κερασάκι θα είναι το νέο συμβόλαιο στον Μεξικανό, όπου τα… σημαντικά αναμένεται να έρθουν με την έλευση του 2026. Να θυμίσουμε ότι το συμβόλαιο του Πινέδα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

«Το βραβείο είναι για όλους μας»

O Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε COSMOTE TELEΚOM MVP της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Ατρόμητο (4-1), μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

O Μεξικανός μέσος ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την ομάδα μας με κεφαλιά, έπειτα από πολύ ωραία σέντρα του Λάζαρου Ρότα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πινέδα μίλησε στην κάμερα του AEK TV για το παιχνίδι, για την εμφάνιση της ομάδας, αλλά και για την προσωπική του απόδοση.

