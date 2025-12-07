ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1: «Έλαμψαν» Γιόβιτς και Πινέδα, συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής!

Σε απόσταση… βολής από τον Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ παρέμεινε η «Ένωση», η οποία μετράει, πλέον, έξι σερί νίκες κι οκτώ στα τελευταία εννιά ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ΑΕΚ παραμένει στο -3 από την κορυφή της Super League, καθώς έκανε μια άκρως πειστική εμφάνιση σε ένα παιχνίδι που ο Μάρκο Νίκολιτς το είχε χαρακτηρίσει «κλειδί» για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο Πινέδα άνοιξε τον δρόμο στο 18ο λεπτό, ο Γιόβιτς με δύο γκολ σε πέντε λεπτά (65’ και 70’) «καθάρισε» την υπόθεση νίκη κι ο Λιούμπισιτς έβαλε το… κερασάκι με το τέρμα που πέτυχε στο 87ο λεπτό. Ο Ατρόμητος είχε μειώσει προσωρινά με τον Τσαντίλα στο 73’.

Μοναδικό «μελανό» σημείο για την ΑΕΚ ήταν ο τραυματισμός του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο Σέρβος, μάλιστα, δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – Ατρόμητος

Ο Ατρόμητος πήγε να αιφνιδιάσει την ΑΕΚ στο ξεκίνημα του αγώνα κι είχε την κορυφαία στιγμή με την κεφαλιά του Γιουμπιτάνα. Μετά το 10λεπτο, όμως, οι παίκτες του Νίκολιτς πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων και πατούσε με συχνότητα την αντίπαλη περιοχή.

Η σωστή προσέγγιση στο ματς έφερε και νωρίς το 1-0 για την ΑΕΚ, έστω κι αν έγινε με ένα… παράδοξο τρόπο! Ο Ρότα έκανε εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά κι ο Πινέδα με κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 18ο λεπτό.

Η «Ένωση» συνέχισε στο ίδιο τέμπο κι είχε δύο πολύ καλές στιγμές για να πετύχει και δεύτερο τέρμα. Στο 27’ ο Γκατσίνοβιτς δεν μπόρεσε να σπρώξει εξ επαφής την μπάλα στα δίχτυα, ενώ στο 38ο λεπτό ο Πήλιος αστόχησε από τη μικρή περιοχή, έπειτα από ακόμα μια εξαιρετική σέντρα.

Η ΑΕΚ μπήκε με την ίδια ορμή και στο δεύτερο ημίχρονο και σκόραρε με τον Γιόβιτς στο 49ο λεπτό, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε, καθώς Ζαμπαλάς και Τσακαλίδης (VAR) συμφώνησαν ότι υπήρχε επιθετικό φάουλ του Ζοάο Μάριο.

Στο 61ο λεπτό ο Γκατσίνοβιτς έγινε αναγκαστική αλλαγή (ο Κοϊτά πήρε τη θέση του), με τον Σέρβο να τραυματίζεται σε προσπάθεια να γυρίσει την μπάλα πριν βγει άουτ. Ο Σέρβος, μάλιστα, δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του.

Ένα λεπτό αργότερα, η ΑΕΚ κέρδισε το πέναλτι με τον Μαρίν να προλαβαίνει να «τσιμπήσει» την μπάλα κι ο Σταυρόπουλος τον ανέτρεψε. Ο Γιόβιτς το εκτέλεσε εύστοχα κι έκανε το 2-0 στο 65’.

Ο Σέρβος επιθετικός πέτυχε και δεύτερο γκολ μέσα στο επόμενο πεντάλεπτο, καθώς έπειτα από δικό του τακουνάκι, ο Μαρίν νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη και στην επαναφορά με πλασέ έκανε το 3-0 στο 70ο λεπτό.

Ένα λάθος της «κιτρινόμαυρης» άμυνας επέτρεψε στον Ατρόμητο να μειώσει σε 3-1 με κοντινό πλασέ του Τσαντίλα στο 73’.

Οι γηπεδούχοι, όμως, ήταν σαφώς ανώτεροι δεν αγχώθηκαν και βρήκαν τέταρτο γκολ με τον Λιούμπισιτς στο 87ο λεπτό κι ενώ είχε μπει λίγες στιγμές νωρίτερα ως αλλαγή.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Πήλιος - Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Τσιγγάρας.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Ζοάο Μάριο (85’ Περέιρα), Πινέδα, Μάριν (88’ Γκρούγιτς), Γκατσίνοβιτς (61’ Κοϊτά), Γιόβιτς (88’ Καραργύρης), Καλοσκάμης (85’ Λιούμπισιτς).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα (81’ Οζέγκοβιτς), Κίνι (71’ Μουντές), Τσαντίλας, Αϊτόρ, Μπάκου (81’ Παλμεζάνο), Τσακμάκης, Μανσούρ (65’ Ούρονεν), Μουτουσάμι (72’ Καραμάνης).

