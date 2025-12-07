Super League Βαθμολογία: Στο... κυνήγι του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, στο -15 ο Παναθηναϊκός

Η 13η αγωνιστική είναι η τελευταία του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Super League. Όπως ήταν ήδη γνωστό, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής χειμώνα καθώς νίκησε τον ΟΦΗ το Σάββατο. Η διαφορά από τους διώκτες του, πάντως, παρέμεινε αμετάβλητη.

Ο ΠΑΟΚ που νίκησε τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, είναι στο -2 από τους «ερυθρόλευκους» και η ΑΕΚ με την επικράτησή της κόντρα στον Ατρόμητο, απέχει 3 βαθμούς από την κορυφή. Με τις τρεις ομάδες να μοιάζουν να… τρέχουν μόνες τους.

Ο Παναθηναϊκός είχε και νέο αγωνιστικό και βαθμολογικό πισωγύρισμα, καθώς έμεινε στο 2-2 με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Έτσι με 19 βαθμούς είναι έκτος (έχοντας ματς λιγότερο) και απέχει -15 βαθμούς από την κορυφή.

Ο Λεβαδειακός με την ισοπαλία κόντρα στον Asteras Aktor «έπιασε» τον Βόλο (είχε έρθει ισόπαλος εντός έδρας με την Κηφισιά το Σάββατο) στους 22 βαθμούς και βρίσκονται στην 4η θέση.

Πλέον, απομένει το ματς του ουραγού Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό, για να ολοκληρωθεί και τυπικά ο πρώτος γύρος.

SUPER LEAGUE – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Asteras Aktor – Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 2-2

ΠΑΟΚ – Άρης 3-1

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 34

2. Π.Α.Ο.Κ. 32

3. Α.Ε.Κ. 31

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 22

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19 (12αγ.)

7. ΑΡΗΣ 16

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 16

9. ASTERAS AKTOR 12

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12 (12αγ.)

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

12. Ο.Φ.Η. 9 (12αγ.)

13. ΑΕΛ NOVIBET 8

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5 (12αγ.)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ

18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

20:00 Κηφισιά – Asteras Aktor

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου