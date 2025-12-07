ΠΑΟΚ – Άρης 3-1: Έβαψε «ασπρόμαυρο» τον Λευκό Πύργο

Ο «δικέφαλος» πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με πρωταγωνιστή τον Γιακουμάκη που πέτυχε δύο γκολ – Ο Τάισον άνοιξε το σκορ, ο Γένσεν το τέρμα των φιλοξενούμενων που έχουν παράπονα απ’ τη διαιτησία.

ΠΑΟΚ – Άρης 3-1: Έβαψε «ασπρόμαυρο» τον Λευκό Πύργο
Ο «δικέφαλος» φτερούγισε πάνω απ’ τη Θεσσαλονίκη και πήρε το ντέρμπι της πόλης. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 του Άρη και επικράτησε στο σπουδαίο ματς για λόγους γοήτρου, αλλά και βαθμολογικούς φυσικά.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι και τα είχε όλα, με τους «ασπρόμαυρους» να είναι σαφώς πιο απειλητικοί και να έχουν τις μεγαλύτερες φάσεις στο ματς. Ο Άρης είχε λίγες καλές στιγμές, ενώ παράλληλα φωνάζει για τη διαιτησία. Κυρίως για μη αποβολή του Ιβανούσετς και το πέναλτι που δόθηκε υπέρ των γηπεδούχων.

Ο Τάισον άνοιξε το σκορ, ο Γένσεν ισοφάρισε στο τέλος του πρώτου μέρους, όμως πριν οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια ήρθε η φάση «κλειδί» με το πέναλτι του Διούδη πάνω στον Τάισον όπως υπέδειξε ο ρέφερι μετά από παρέμβαση και του VAR. O Γιακουμάκης έδωσε δεύτερο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ και στις αρχές του δευτέρου μέρους ο ίδιος παίκτης ουσιαστικά «καθάρισε» τη νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 32 και είναι στο -2 από την κορυφή και τον Ολυμπιακό. Ο Άρης έμεινε στους 16 και είναι 7ος στη βαθμολογία.

Το φιλμ του αγώνα

12’ Ο Κένι κινήθηκε ωραία στην περιοχή, προσπάθησε να βρει τον Γιακουμάκη αλλά ο Άλβαρο έδιωξε τελευταία στιγμή.

16’ Ωραία ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, ο Οζντόεφ έκανε το γύρισμα, ο Κένι έκανε αριστερό σουτ με την μπάλα να κοντράρει στα σώματα.

18’ Πρώτη απειλή για τον Άρη, ο Πέρεθ σούταρε με το αριστερό, με την μπάλα να περνά άουτ.

21’ Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά με τον Διούδη να αποκρούει.

28’ Γκολ 1-0: Ο Ζίβκοβιτς από δεξιά έκανε τη σέντρα, η μπάλα κατέληξε στον Τάισον που με γυριστό από το ύψος του πέναλτι νίκησε τον Διούδη για να ανοίξει το σκορ!

38’ Ο Τάισον έκανε ωραία προσπάθεια και γύρισμα, όμως ο Γιακουμάκης που ήταν πεσμένος δεν μπόρεσε να κάνει τελική.

45’ Γκολ 1-1: Ο Μόντσου σούταρε δυνατά, ο Παβλένκα έδιωξε, με τον Γένσεν να πιάνει εξαιρετική κεφαλιά και να ισοφαρίζει!

45+1’ Ο Τάισον πιεσμένος απ’ τον Τεχέρο μπήκε στην περιοχή, ο Διούδης έκανε την έξοδο και οι δύο παίκτες συγκρούστηκαν και έπεσαν στο έδαφος. Το VAR κάλεσε τον διαιτητή να ελέγξει τη φάση και έκρινε ο ρέφερι πως ο τερματοφύλακας του Άρη βρήκε τον Βραζιλιάνο και υπέδειξε πέναλτι.

45+6’ Γκολ 2-1: Ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση, σούταρε στο κέντρο της εστίας και νίκησε τον Διούδη!

48’ Γκολ 3-1: Εξαιρετική ανάπτυξη από δεξιά για τον ΠΑΟΚ, ο Ζίβκοβιτς μπήκε στην περιοχή και έκανε το γύρισμα, με τον Γιακουμάκη να τελειώνει με το αριστερό με τη μία, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα!
62’ Λάθος του Ιβανούσετς, ο Πέρεθ βρήκε ωραία τον Μορόν που πλάσαρε, με τον Παβλένκα να διώχνει με το πόδι.

72’ Ο Ράτσιτς σούταρε, η μπάλα κόντραρε και ο Τάισον βγήκε στην αντεπίθεση, δίνοντας στον Ζίβκοβιτς που ήταν απέναντι στον Διούδη αλλά το σουτ που έκανε ο Σέρβος το σταμάτησε ο τερματοφύλακας του Άρη.

74’ Ο Ντεσπόντοφ στην κόντρα βρήκε τον Τάισον, αυτός έδωσε στον Ζίβκοβιτς που έκανε δύο προσποιήσεις, βρέθηκε απέναντι στον Διούδη και δοκίμασε να τον «σκάψει» χωρίς αποτέλεσμα.

77’ Ο Μπάμπα έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Ντεσπόντοφ δεν σούταρε καλά και η μπάλα έφυγε άουτ.

79’ Μακρινό σουτ του Πέρεθ, δεν απείλησε τον Παβλένκα.

90+1’ Ο Τάισον προσπάθησε να βγάλει σε θέση βολής τον Μύθου, ο Ρόουζ πετάχτηκε και έβγαλε σε κόρνερ.

Διαιτητής: Σέρτζαν Γιοβάνοβιτς (Σερβία)

Κίτρινες: Ιβανούσετς, Οζντόεφ.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (79’ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (67’ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Γιακουμάκης (58’ Μύθου).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά (83’ Παναγίδης), Άλβαρο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56’ Ντούντου), Γένσεν (89’ Μισεουί), Πέρεθ (89’ Γιαννιώτας), Μορόν.

