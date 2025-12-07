ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2: Νέα «γκέλα» με πέναλτι στο 99΄ για το Τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή κόντρα στην ΑΕΛ, έχασε απίθανη ευκαιρία στο 88' με τον Τετέ για να καθαρίσει το ματς και στο 99' δέχθηκε την ισοφάριση με πέναλτι.

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2: Νέα «γκέλα» με πέναλτι στο 99΄ για το Τριφύλλι
Το πρόβλημα νοοτροπίας και ατομικής συγκέντρωσης πλήρωσε για μια ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός στη Λάρισα, καθώς έμεινε στο 2-2 με την τοπική ομάδα χάρη σε εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Πασά στο 90+9’ κι ενώ προηγουμένως είχε χάσει αδιανόητο τετ α τετ με τον Τετέ για να «κλειδώσει» τη νίκη.

Το τριφύλλι κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 από τον Πέρεζ, με τα γκολ του Καλάμπρια και του Μπακασέτα, ο διαιτητής του αρνήθηκε ξεκάθαρη αποβολή του Γκάρατε στον Τσέριν, όμως στο τέλος του αγώνα πλήρωσε και πάλι τα αδιανόητα ατομικά του λάθη, με τον Μλαντένοβιτς να δίνει την ευκαιρία σε Ευαγγέλου και Κουμπαράκη να δώσουν πέναλτι στη τελευταία φάση του αγώνα.

Ένα ακόμα αρνητικό αποτέλεσμα, το οποίο βάζει σε κίνδυνο ακόμα και την τετράδα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 12’, όταν ο Τετέ «πάτησε» στην περιοχή και πλάσαρε, αλλά ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε σταθερά. Από κόρνερ του Μπακασέτα στο 19’, ο Τουμπά πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε ξανά, για αν έρθει το γκολ απ’ την ΑΕΛ στο 37’. Από μέγα σφάλμα του Μλαντένοβιτς στη μεσαία γραμμή, ο Στάικος έκλεψε την μπάλα, έδωσε στον Γκαράτε, που σούταρε δυνατά από πλάγια θέση. Ο Κότσαρης απέκρουσε, όμως ο Πέρες από κοντά πρόλαβε την άμυνα του Παναθηναϊκού κι έκανε το 1-0.

Οι «πράσινοι» απάντησαν άμεσα. Στο 42’ από σέντρα του Μλαντένοβιτς, ο Καλάμπρια που είχε πάρει θέση στην περιοχή με τρομερή κεφαλιά απ’ το ύψος του πέναλτι ισοφάρισε σε 1-1.

Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου η ΑΕΛ είχε μία πολύ καλή ευκαιρία. Στο 51’ ο Χατζηστραβός βγαίνοντας στην πλάτη της άμυνας, έφυγε τετ-α-τετ με τον Κότσαρη όμως το πλασέ του πέρασε πολύ λίγο άουτ.

Στο 66’ από πάσα του Μπακασέτα ο Τετέ έφυγε στην κόντρα, όμως ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε το τελείωμα του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, ενώ στο 70’ σε διεκδίκηση της μπάλας ο Ζαρουρί ανατράπηκε από τον Φερίγκρα, ο οποίος του πάτησε το πόδι. Ο VAR Κουμπαράκης, έστειλε τον διαιτητή Ευαγγέλου σε on field review με τον Αθηναίου διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και δεν αστόχησε, κάνοντας το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 88’ ο Τετέ έχασε τρομερή ευκαιρία για να «τελειώσει» το παιχνίδι, όταν σε κόντρα επίθεση του Παναθηναϊκού έφυγε στην κόντρα και πήρε πάνω του την φάση, αντί να δώσει την μπάλα στον αμαρκάριστο Ντέσερς κι ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε με τα πόδια το πλασέ του Βραζιλιάνου, διατηρώντας το 1-2.

Στο 90’+4’ σε διεκδίκηση του Πασά με τον Μλαντένοβιτς, ο VAR κάλεσε τον διαιτητή Ευαγγέλου σε έλεγχο για τράβηγμα του Σέρβου. Ο Αθηναίος διαιτητής έδειξε την εσχάτη των ποινών κι ο Πασάς στο 90’+9’ ισοφάρισε σε 2-2, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς για τους γηπεδούχους. Στο 90’+11’ το πλασέ του Ντέσερς βρήκε σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ της ΑΕΛ με το 2-2 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 40’ Τσάκλα, 57’ Ηλιάδης, 84’ Πέρες (στον πάγκο), 86’ Ατανάσοφ - 35’ Σιώπης, 77’ Τετέ, 82’ Μλαντένοβιτς

Αποβολές: 90’+8’ Μλαντένοβιτς (2η κίτρινη)

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (63’ Κοβάτσεβιτς), Τσάκλα, Ηλιάδης (63’ Παπαγεωργίου), Φερίγκρα, Δεληγιαννίδης, Πέρες (74’ Σουρλής), Στάικος, Αντράντα (74’ Ατανάσοφ), Χατζηστραβός (80’ Πασάς), Γκαράτε.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ (90’+11’ Γεντβάι), Μπακασέτας (80’ Ντέσερς), Ζαρουρί (80’ Τζούριτσιτς), Σφιντέρσκι (58’ Πάντοβιτς).

