Δανία: Η Κοπεγχάγη πληρώνει τους τουρίστες για τις «καλές πράξεις» τους

Τουρίστες στην Κοπεγχάγη μπορούν να πάρουν δωρεάν φαγητό, ποδήλατα, ξεναγήσεις και επισκέψεις σε μουσεία, αρκεί να κάνουν «καλές πράξεις» που θα βοηθούν την πόλη.

Το πρόγραμμα CopenPay, το οποίο ξεκίνησε το 2024 πιλοτικά, στοχεύει στο να ενθαρρύνει τους τουρίστες και ταξιδιώτες της Κοπεγχάγης να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή της πόλης. Κάθε πράξη συνοδεύεται από μια αμοιβή, από το μάζεμα των σκουπιδιών έως και την χρήση ποδηλάτου.

«Το CopenPay δείχνει ότι η θετική αλλαγή λειτουργεί καλύτερα όταν οι άνθρωποι μπορούν να την βιώσουν ενεργά», δήλωσε η Sabine Wendt, διευθύνουσα σύμβουλος της Visit Berlin, η οποία εισάγει την ιδέα στη Γερμανία. «Είναι μια πολύ καλή ιδέα για τη βελτίωση του τουρισμού».

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ τουριστών και ντόπιων και το CopenPay ήταν μια θετική απάντηση σε αυτό το ζήτημα και οι δημιουργοί του μοιράζονται τώρα όλα όσα ξέρουν δωρεάν με όλους.

«Πιστεύουμε ότι το CopenPay είναι πολύ σημαντικό για να το κρατήσουμε για τον εαυτό μας», δήλωσε ο Søren Tegen Petersen, Διευθύνων Σύμβουλος της Wonderful Copenhagen. «Δεν επιτρέπουμε απλώς σε άλλους να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο – το ενθαρρύνουμε και επιθυμούμε να μοιραστούμε όλα όσα ξέρουμε και τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε στην πορεία».